Hiihtopomo paljastaa: Näin pöyristyttävä summa maksetaan Lahden maailmancupin koronatesteistä

Suuri osa pääsponsorisopimuksista loppuu keväällä. Hiihtoliitolla silloin tiukka paikka. Yhteiskunnan tuki pelastus.

Haarukka on leveällä, kun Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen kertoo koronan vaikutuksista järjestön liiketoimintaan tällä kaudella, tähän mennessä: 150 000–450 000 euroa.

Liiton tilikausi päättyy vasta toukokuussa, mutta jo nyt Hämäläinen uskaltaa kertoa sen, että perinnelajin kattojärjestö ei ole silloin perikadossa. Edellisen tilikauden 390 000 euron plusmerkistä ei toki voi haaveillakaan.

– Miinusmerkki tulee olemaan siedettävä, ei missään nimessä mitään puolta miljoonaa euroa.

Kuluva kausi on ollut Hiihtoliitolle tyly, kun omaa tulonhankintaa ovat olleet lähinnä kumppanuus- ja mediatulot. Tapahtumat järjestetään todennäköisesti koko loppukauden tyhjille katsomoille. Valtava määrä kilpailuja on peruttu.

Hämäläinen ei peittele sitä, että Hiihtoliiton – kuten usean muunkin lajiliiton – tilanteen pelastaa opetus- ja kulttuuriministeriön äskettäin jakama toinen koronatuki, jota Hiihtoliitto sai veikkausvoittovaroista 560 000 euroa. Jos liitolle myönnetään vielä ministeriön tapahtuma-avustus Salpausselän maailmancupia varten, kisoista muuten häämöttävät vähintään 100 000 euron tappiot painuvat parhaassa tapauksessa koko lailla nolliin.

– Jos kausi 2021–2022 jouduttaisiin aloittamaan näillä reunaehdoilla, nykyisen toimintamallin jatko Hiihtoliitossa olisi mahdotonta. Mutta me emme keväällä 2021 ole missään perikadossa, Hämäläinen sanoo.

Hämäläinen kertoo esimerkin siitä, miten koronapandemia tietyille yksityisille tahoille on ollut suorastaan kultakaivos:

– Lahden maailmancupin koronatestauskulut ovat noin 450 000 euroa, mistä Hiihtoliitolle jäänee maksettavaa enintään 50 000.

Myös tällaisiin menoeriin Hiihtoliitossa ”koronatiliksi” kutsuttua rahaa voidaan joutua käyttämään:

– Edustusjoukkueiden taustatöissä on mukana eri alojen ammattilaisia, joiden päätyö on jokin muu. Jos heille paukahtaa kotimaassa karanteeni päälle, meidän on korvattava tulonmenetykset. Jos emme tekisi näin, aika vaikea olisi näihin hommiin saada ihmisiä.

Vaikka Hiihtoliitto selviäisi tästä kaudesta jotenkuten kuivin jaloin, keväällä on joka tapauksessa tiukka paikka, sillä pääkumppanuuksista merkittävä osa päättyy. Yritysten halu ja kyky olla pandemian jälkeisessä maailmassa mukana huippu-urheilussa ainakaan nykytasoisilla panoksilla on hämärän peitossa. Tällä kaudella liiton pääkumppanit ovat saaneet varsinkin hiihdossa vain pienen osan siitä kansainvälisestä tv-näkyvyydestä, joka normikaudella olisi tullut.

Hämäläisen mukaan Hiihtoliitolla on valmius neuvotella, jos joku kumppani olisi niin tyytymätön, että haluaisi alennusta.

– Toistaiseksi yksikään pääkumppani ei ole reklamoinut asiasta, Hämäläinen sanoo.