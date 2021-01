Ruotsalaislupaus kaatui ja pilasi suomalaistoivon kisan – puhisi tv-haastattelussa raivoisat haukut: "He ovat kaikki hiton idiootteja"

William Poromaa törmäili kohtalokkaasti jo toisena päivänä peräkkäin Tour de Skillä.

Ruotsin maastohiihdon 20-vuotias suurlupaus William Poromaa joutui pettymään katkerasti toisena päivänä peräjälkeen Tour de Skillä.

Perjantain 15 kilometrin perinteisen yhteislähdössä Poromaa kolaroi Venäjän Jevgeni Belovin kanssa. Lauantaina ruotsalaisen sprinttikisa päättyi synkästi puolivälierävaiheessa, kun hän kompasteli Italian Fransesco de Fabianin suksiin ja kaatui.

Samalla meni pilalle myös Poromaan takana hyvissä asemissa loppusuoraa kohti laskeneen Lauri Lepistön kilpailu. Suomalainen onnistui väistämään kaatuneen Poromaan, mutta menetti lopulta tasapainonsa ja mahdollisuutensa jatkoon.

Puolivälierä oli mennyt viimeisen mäen päällä asemasodaksi, kun hiihtäjät yrittivät taktikoida itselleen optimipaikan loppusuoralle johtavaan laskuun. Poromaa ei suostunut ottamaan yhdessä supussa laskeneessa ryhmässä tapahtunutta kaaosta omalle kontollensa.

– He luulevat, että voivat tehdä minulle mitä tahansa, koska olen nuorempi. Kukaan ei suostunut tekemään ensimmäistä liikettä, mutta he suuttuvat minulle. Mielestäni he ovat itse asiassa kaikki hiton idiootteja, Poromaa sanoi SVT:n tv-haastattelussa.

– Minä pysähdyin, koska en aikonut ottaa mitään hiton aloitetta vain siksi, koska olen nuorin. Minä odotin ja toimin suunnitelmani mukaan, Poromaa puhisi.

Erästä jatkoon hiihtäneen Venäjän Ivan Jakimushkinin mukaan syyllinen oli kuitenkin selvä.

– Se oli virhe ruotsalaishiihtäjältä. En voi todellakaan käsittää sitä, eilen Belov kaatui hänen takiaan ja tänään muita. Tällä nuorukaisella on outoja taktiikoita, ja hän tekee teknisiä virheitä, Jakimushkin totesi Expressenin mukaan.

Myös Lepistölle kiistanalaisesta tilanteesta jäi jossiteltavaa.

– Ihan paraatipaikalta viimeiseen alamäkeen, sitten kaveri tuli syliin eikä mitään ollut tehtävissä. Ärsyttää aika paljonkin, mutta näillä mennään. Noilta paikoilta olisi voinut vaikka voittaakin oman erän, Lepistö harmitteli Hiihtoliiton tiedotteessa.