Markus Vuorela hiihti Tour de Skillä uransa parhaan maailmancupin tuloksen – voittoon kiri jälleen kerran Aleksandr Bolshunov

Aleksandr Bolshunov voitti Tour de Skin 15 kilometrin etapin Val di Fiemmessä. Markus Vuorela oli suomalaisvalopilkku.

Suomalaishiihtäjä Markus Vuorela tykitti uransa parhaan maailmancupkisan Val di Fiemmessä, Italiassa. Vuorela sijoittui 16:ksi Tour de Skin osakilpailussa, 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan etapilla. Hän jäi kärjestä reilut 24 sekuntia.

Vuorela, 24, johti jopa kisaa 10 kilometrin kohdalla. Hän tippui kärjen vauhdista vasta noin kahden kilometrin päässä maalista.

Kisan voitti venäläinen Aleksandr Bolshunov, joka vankisti Tourin kokonaistilanteen johtoaan. Hän ohitti Italian Francesco de Fabianin viimeisen laskun jälkeen ollen jälleen vahvin loppukirissä.

Muista suomalaisista Juho Mikkonen oli 37:s, Lauri Lepistö 51:s ja Verneri Suhonen 52:s.

Tourin kokonaistilanteessa Vuorela on paras suomalainen. Hänen sijoituksensa on 25:s ja eroa Bolshunoviin on 7 minuuttia ja 54 sekuntia.

Vuorelan uran tähän asti paras sijoitus maailmancupin yksilökisassa oli 24:s, johon hän ylsi tiistaina Toblachissa, Tourin 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa.

Tour de Ski jatkuu miesten osalta lauantaina sprinttikisoilla. Sunnuntaina ryitään loppunousu.

Naisten osalta Tour jatkuu perjantaina kello 16.35. Edessä on 10 kilometrin yhteislähtö perinteisellä hiihtotavalla.