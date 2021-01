Tour de Ski huipentuu Italian Val di Fiemmen startteihin – Krista Pärmäkoski jatkaa kärkikympissä, Markus Vuorela virittää kiriä

Tour de Ski -maastohiihtokiertue taittuu loppusuoralle Val di Fiemmen kolmessa startissa.

Tour de Ski -kiertuetta on jäljellä kolme päivää. Krista Pärmäkoski hiihti Toblachissa lupaavasti, kahdessa kilpailussa viidenneksi.­

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen viimeinen etappi alkaa tänään Italian Val di Fiemmessä. Kolmen kilpailun urakka käynnistyy perinteisen hiihtotavan yhteislähdöillä, jatkuu perinteisen sprintillä lauantaina ja huipentuu vapaalla hiihtotavalla Alpe Cermisin loppunousuun sunnuntaina.

Tänään miesten 15 kilometrin kilpailu alkaa kello 14.15 Suomen aikaa ja naisten kymppi kello 16.35.

Krista Pärmäkoski on suomalaisista parhaissa asemissa kiertueen kokonaistuloksissa. Hän jatkaa naisten kilpailua sijalta seitsemän ja Johanna Matintalo sijalta 20. Muut Suomen naishiihtäjät ovat keskeyttäneet kiertueen.

Pärmäkoski on jäänyt hieman yli kaksi minuuttia naisten kilpailua johtavasta Yhdysvaltain Jessica Digginsistä. Hän sijoittui Toblachin starteissa kahdesti viidenneksi, mutta pettyi takaa-ajosuoritukseensa keskiviikkona.

Tänään Pärmäkoski odottaa kymmenelta kilometriltä parempaa.

– Sama matka ja sama mahdollisuus. Näytetään toivottavasti vähän parempaa kulkua. Tästä sisuuntuneena uusiin koitoksiin, Pärmäkoski suunnitteli Hiihtoliiton äänitiedotteessa.

Matintalo nousi Toblachin takaa-ajossa 15:nneksi, kun hän oli osuusajoissa peräti viides.

Naisten kilpailun kärkinimet Diggins, Yhdysvaltain Rosie Brennan ja Venäjän Julia Stupak ovat minuutin sisällä ennen kolmea jäljellä olevaa starttia.

Miesten kilpailussa Venäjän Aleksandr Bolshunov on jo karannut vastustajiltaan. Hän johtaa kiertuetta yli kahdella minuutilla ja on menossa kohti toista peräkkäistä Tourin mestaruutta.

Markus Vuorela on hiihtänyt kiertueella suomalaismiehistä parhaiten. Hän lähtee viimeiseen kilpailuviikonloppuun sijalta 31 ja yrittää parantaa asemiaan Val di Fiemmessä.

– Tavoitteeni oli alusta lähtien hiihtää 30 parhaan joukossa ja Toblachissa olin jo kertaalleen lähempänä 20:ttä kuin 30:ttä sijaa. Jatkan samalla tavoitteella. Yritän nostaa kokonaissijoituksen 30 parhaan joukkoon, Vuorela suunnitteli kisojen toisena välipäivänä torstaina.

Vuorela on sprintissä heikoimmillaan, mutta tähtää silti lauantain startissa aika-ajosta erävaiheeseen.

– Sprintissäkin pitäisi päästä jatkoon, sillä täällä, jos missään, se on mahdollista. Osakkeeni nousevat nyt, kun alla on kaikki kiertueen rasitus ja osa sprinttereistä on jo lopettanut kiertueen, Vuorela laskeskeli.

Juho Mikkonen on kokonaiskilpailussa 44:s, Lauri Lepistö 55:s ja Verneri Suhonen 58:s.