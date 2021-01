Charlotte Kalla sairasti koronan – valmentaja kertoo vaikeasta toipumisesta: ”Tämä on pirun pelottavaa”

Charlotte Kalla tähtää Lahden maailmancupin kisoihin tammikuussa.

Charlotte Kallan toipuminen on ollut hankalaa.­

Ruotsin hiihtomaajoukkueen suurin tähti puuttuu Tour de Skiltä. Charlotte Kalla ei kierrä Keski-Euroopassa maan muiden tähtien mukana. Hän toipuu edelleen marraskuussa sairastamastaan koronaviruksesta.

Kalla yritti paluuta joulukuun puolivälissä Östersundissa, mutta kilpailu ei sujunut hyvin. Hän on keskittynyt sittemmin harjoittelemaan ja tähtäämään kohti loppukautta. Helmikuussa häämöttävät MM-kisat Oberstdorfissa Saksassa.

Kallan henkilökohtainen valmentaja Magnus Ingesson kertoo Expressenille, että hiihtäjän palauttaminen huippukuntoon vaatii jatkuvaa tasapainoilua kovan työn ja levon välillä.

– Koronan suhteen ei ole helppo toimia. Tämä on koko ajan hieman kuin kokeilemista. Koronan vaikutuksista kroppaan ei ole mitään tutkimuksia. Me emme välttämättä tiedä koko totuutta vielä 3–4 vuoteen, Ingesson sanoi lehdelle.

Ingessonin mukaan harjoitteluun on mahtunut ylä- ja alamäkiä, mutta viime aikoina suunta on ollut parempi. Varovainen pitää silti olla.

– Normaalisti Charlottea pystyy lukemaan kuin kellotaulua. Asiat ovat joko hyvin tai huonosti. Nyt tilanne on erilainen, ja se on pirun pelottavaa. Charlotte ei esimerkiksi pysty treenaamaan kovaa yhtä monta päivää putkeen kuin ennen. Toipumiseen on annettava enemmän aikaa. Eikä harjoitusmäärä ole älyttömän suuri.

Maailmancupissa Kalla tähtää paluuseen 23–24. tammikuuta Lahdessa. Sitä ennen hän kilpailee ainakin tulevana viikonloppuna kansallisessa kilpailussa.