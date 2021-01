Vatsatauti typisti Kerttu Niskasen Tour de Skin yhteen starttiin – koronatesti sentään negatiivinen

Suomen hiihtomaajoukkue kertoi Kerttu Niskasen keskeyttävän Tour de Ski -kiertueen.

Menestysodotuksin ja -tavoittein maastohiihdon Tour de Skille lähtenyt Kerttu Niskanen joutui keskeyttämään kiertueen vatsataudin takia heti ensimmäisen osakilpailun jälkeen.

Suomen hiihtomaajoukkue kertoi Niskasen päätöksestä Twitter-tilillään.

Hiihtoliitto kertoi Niskasen käyneen myös koronatestissä ja testituloksen olleen negatiivinen.

Niskanen jäi Tourin avanneessa sprintissä sijalle 39 uudenvuodenpäivänä.

Jo perjantain sprintin jälkeen IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi oli huolissaan Niskasen voinnista.

– Odotin kyllä Kertulta jatkopaikkaa karsinnasta, mutta en kuitenkaan välieräpaikkaa. Siinä mielessä ajallinen tappio on ehkä hieman toistakymmentä sekuntia, ei sen enempää. Enemmän olen huolissani siitä, onko kaikki ok. Toivottavasti Kerttu on terveenä ja kroppa käynnistyy lauantaina kunnolla, Kirvesniemi sanoi.

Kiertue jatkuu tänään Sveitsin Val Müstairissa naisten 10 ja miesten 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähdöillä.

Naisten Tourilla kilpaileva maajoukkue kutistui Niskasen keskeytyksen jälkeen neljään.

Tänään naisten kisassa Johanna Matintalo hiihtää numerolla 19, Jasmi Joensuu numerolla 20, Krista Pärmäkoski numerolla 22 ja Katri Lylynperä numerolla 56.

Naisten kilpailu alkaa kello 13.30 Suomen aikaa.

Suomen miehiä edustavat kello 15.45 alkavassa kilpailussa Lauri Lepistö (kilpailunumero 51), Markus Vuorela (55), Juho Mikkonen (63) ja Verneri Suhonen (68).

Kiertue päättyy 10. tammikuuta Italian Val di Fiemmessä.