Harri Kirvesniemi huolestui Kerttu Niskasen alavireestä – ”Toivottavasti Kerttu on terveenä”

Tour de Skin avauspäivä ei ollut suomalaisittain jättimenestys.

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertue käynnistyi perjantaina Sveitsin Val Müstairissa sprinttikisoilla. Suomalaisittain kiertueen avauskisa ei tuonut jättimenestystä, sillä yksikään suomalaishiihtäjä ei yltänyt välieriin asti.

Lajin mahtimaa Norja ei lähettänyt koronatilanteen takia Tourille joukkuetta lainkaan, minkä pitäisi parantaa mukana olevien hiihtäjien menestysmahdollisuuksia.

IS:n asiantuntija Harri Kirvesniemi arvioi, että odotuksiin nähden isoin pettymys suomalaisittain oli Kerttu Niskasen vaisu karsintahiihto. Niskanen on ollut tämän kauden kilpailuissa vahvassa vireessä, mutta ei onnistunut Val Müstairissa kiilaamaan 30 parhaan joukkoon ja erävaiheeseen.

– Kokonaiskuva menee Kertun epäonnistuneen hiihdon takia pikkuisen miinuksen puolelle. Hän on kuitenkin kiertueen kokonaiskilpailun kannalta kova tekijä. Kun odotetuista kokonaiskilpailun kärkiurheilijoista kaikki muut paitsi karsintaan jäänyt Ebba Andersson onnistuivat hyvin, he saavat nyt vähän etumatkaa, Kirvesniemi sanoo.

Kirvesniemi kuitenkin huomauttaa, ettei peli ole kokonaiskilpailun kannalta missään nimessä pelattu.

– Odotin kyllä Kertulta jatkopaikkaa karsinnasta, mutta en kuitenkaan välieräpaikkaa. Siinä mielessä ajallinen tappio on ehkä hieman toistakymmentä sekuntia, ei sen enempää. Enemmän olen huolissani siitä, onko kaikki ok. Toivottavasti Kerttu on terveenä ja kroppa käynnistyy lauantaina kunnolla, hän sanoo.

– Lauantaina olemme varmasti taas viisaampia sen suhteen, missä mennään. Mitä Kertun hiihtoa näin, niin teknisesti siinä ei näyttänyt olevan mitään ongelmaa. On aina haastavaa tulla korkealle suoraan kilpailemaan. Voi olla, että valmistautumisessa on sattunut jokin virhe.

Suomalaishiihtäjät eivät ole tällä kaudella kilpailleet tai harjoitelleet korkealla, joten vuoriston ohut ilma vaatii totuttelua.

– Kelikin näytti olevan todella hidas, mikä hankaloittaa ohueen ilmaan tottumista entisestään. Hapenotto painottuu, kun vauhti on hitaampi.

Vaikka Niskanen jäi ulos erähiihdoista, naisten kilpailussa Suomi sai kolme hiihtäjää sijoille 19–21. Kirvesniemi pitää etenkin Johanna Matintalon (19:s) ja Jasmi Joensuun (20:s) suorituksia odotuksiin nähden hyvinä. Vapaan hiihtotavan sprintti ei ole koskaan ollut Matintalon ykkösmatka.

Sijalle 21 yltäneen Krista Pärmäkosken kunnosta sen sijaan oli vaikea sanoa etukäteen juuri mitään. Maailmancupin avauskisat Rukalla menivät täysin penkin alle, minkä jälkeen Pärmäkoski vetäytyi harjoittelemaan.

– Krista oli täysi arvoitus. Ehkä se sprinttikunto sitten on tuo, mitä nähtiin. Hänellekin tottuminen korkealla hiihtämiseen voi ottaa aikaa.

Miesten joukkueelle ei ole asetettu valtavia menestyspaineita, kun maajoukkueen kärkinelikko – Iivo Niskanen, Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki – jäi lopulta kokonaisuudessaan sivuun Tourilta.

Verneri Suhonen osoitti kuitenkin olevansa varsin kilpailukykyisessä sprinttikunnossa. Hänen kilpailunsa päättyi harmillisesti loppusuoran kaatumiseen ensimmäisessä erävaiheessa.

– Tuskin hän olisi jatkoon siitä erästään päässyt, mutta olisi hyvinkin voinut yltää sijoille 3–4 ja kerätä tärkeitä maailmancupin pisteitä. Hän täytti ehdottomasti paikkansa. Vielä kun saa lisää näitä erähiihtoja kovassa porukassa alle, niin varmasti oppii löytämään paremmin oman paikkansa letkasta.

Miesten kokonaiskilpailussa on tällä hetkellä vain yksi voittajasuosikki. Venäläinen monipuolisuusihme Aleksandr Bolshunov osoitti kakkossijallaan, että on valmis kärkitaisteluun jokaisella matkalla. Häntä on vaikeaa päihittää yhteislähtökilpailujen loppukiritaisteluissa.

Naisten puolella päivän suurin onnistuja oli ruotsalainen Frida Karlsson. 21-vuotias ei ole viime vuosina sprinteissä juuri menestynyt, mutta kiilasi nyt upeasti kolmossijalle. Hän sai jo tässä vaiheessa mukavan eron karsintaan jääneeseen maannaiseensa Anderssoniin.

Tour de Ski jatkuu lauantaina perinteisellä hiihtotavalla käytävillä miesten 15 ja naisten 10 kilometrin yhteislähdöillä.