Tour de Skin ensikertalaiset Katri Lylynperä ja Verneri Suhonen hyökkäävät avauskisoihin – ”Heti pitää olla valmis”

Verneri Suhonen yrittää sinnitellä koko kiertueen, Katri Lylynperä laskee panokset Toblachissa.

Tour de Skin ensikertalaiset Katri Lylynperä ja Verneri Suhonen aloittavat kiertueen täydellä rähinällä uudenvuodenpäivän sprintissä. Vapaan hiihtotavan startti Sveitsin Val Müstairissa on molemmilla kiertueen pääkilpailu.

Avauslajiin tuo lisäjännitystä se, että keskiviikkona Sveitsiin suuntaavat suomalaiset joutuvat suoraan alppi-ilmastoon, jossa happiatomit ovat tavallista harvemmassa.

– Kiva lähteä isompiin kisoihin, 26-vuotias Lylynperä totesi Hiihtoliiton tiistaina etänä järjestämässä ennakkotilaisuudessa.

– Kiertueen ensimmäinen kilpailu on erittäin mielenkiintoinen. Se on minulla kirkkaimpana tavoitteena, enkä ole koskaan mennyt tällä tavalla korkealle kilpailemaan. On hyvä saada kokemusta siitä ja nähdä, miten ratkaisu toimii.

Suhonen, 23, oli samanlaisissa aatoksissa.

– Innolla odotan ensimmäistä kilpailupäivää. Lasken sen jopa kiertueen tärkeimmäksi kilpailuksi, joten pitää olla heti valmis, Suhonen totesi.

Verneri Suhonen tähtää Tourin aloittavaan sprinttiin, mutta aikoo hiihtää koko kiertueen.­

Suhonen aikoo hiihtää koko kiertueen. Lylynperä harkitsee Val Müstarin kolmen startin ja Toblachin lähtöjen jälkeen, jatkaako hän Touria Val di Fiemmeen.

– Lähtökohtaisesti hiihdän koko Tourin, koska haluan kisoista hyvän harjoitusvasteen ja haluan jatkoa ajatellen nähdä, miten kiertue palvelee arvokisavalmistautumista. Siinä mielessä tästä tulee vähän opintomatka, Suhonen totesi.

– Samalla täytyy pitää mielessä, että lähden Tourille ensi kertaa, joten ohjelmaa täytyy tarkastella tilanteen mukaan.

Lylynperä ennakoi, että kilpailukuorma murentaa pahasti hänen suorituskykyään. Sen takia hän on valmis luopumaan Val di Fiemmen kilpailuista, vaikka siellä hiihdetään hänen suosikkimatka, sprintti perinteisellä.

– En tiedä, paljonko elimistöllä olisi enää siinä vaiheessa annettavaa. Viime vuonnakaan sprinttereillä ei ollut kovin paljoa jakoja kiertueen viimeisessä sprintissä, Lylynperä pohdiskeli.