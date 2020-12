Veljespari Kärkölästä teki ällistyttävän keksinnön: räätälöidyt sukset myyvät kuin häkä – ”Onhan tämä lähtenyt täysin lapasesta”

Kärköläläiset veljekset alkoivat miettiä, miksi pitokarvasuksi ei aina toiminut niin kuin piti. Sitten homma lähti lapasesta.

Näky on jokseenkin epätodellinen, kun Kärkölässä, Lahden eteläpuolisessa Päijät-Hämeessä, avautuu vanhan konetyöpajan ovi.

Tilan täyttävät vähintään sadat suksiparit, erilaiset työstökoneet, monolaatikot, sauvat ja suksenhoitotuotteet. Mitään opastetta tähän suksipajaan ja -kauppaan ei hiljaisten maalaisteiden varsilta löydy, mutta pihassa sentään seisovat pakettiauto ja kontti, joiden kylkeen on teipattu tuotemerkki: CustomSki.

Se on suomalaisten suksimarkkinoiden uusin, omaleimainen tulokas, jonka syntyhistoria sijoittuu vuosiin 2016–17 ja kahden miehen aivotyöhön. Heillä riitti rohkeus uida kirjaimellisesti vastakarvaan, ottaa yrittäjäriskiä vaikealla ja täyteen ahdetulla suksialalla.

– Noita suksipareja ei varmaan ole edes satoja. Veikkaan, että niitä on tällä hetkellä noin tuhat, sanoo suomalaisissa hiihtopiireissä hyvin tunnettu Esa Vironen, joka veljensä Pasi Virosen kanssa on kehitellyt tuoteideaa jo vuosia.

– Jos miettii sitä, mitä tämä oli silloin alkuun, niin onhan tämä lähtenyt niin sanotusti täysin lapasesta, Pasi Vironen naurahtaa suksitelineiden välisellä ahtaalla kujalla.

Kumpikin on työskennellyt suksihuoltoon liittyvissä tehtävissä myös kansainvälisissä arvokilpailuissa, Esa Vironen esimerkiksi Vancouverin talviolympiakisoissa 2010 ampumahiihtomaajoukkueen huollossa. Ala on läpikotaisin tuttu myös aktiiviurheilijana.

CustomSki ei ole ainakaan vielä suksimerkki, vaikka sellaistakin Viroset ovat nimiinsä kaavailleet. Se on innovaatio, joka perustuu perinteisen suksen myyntimarkkinat noin puoli vuosikymmentä sitten mullistaneeseen asiaan: pitokarvasukseen.

Kyse on rautalangasta väännettynä suksenpohjaan liimattavasta pitokarvasta, joka työntövaiheessa luistaa myötäkarvaan ja potkuvaiheessa antaa pidon vastakarvaan.

Helppohoitoinen ja harrastehiihtäjälle useimmilla kelialueilla varmatoiminen pitokarvasuksi on nykyään markkinaykkönen:

– Se on ylivoimaisesti myydyin perinteisen suksen tuote ja liiketaloudellisesti kaikille valmistajille erittäin tärkeä. Se on hyvin pitkälti syrjäyttänyt voideltavan suksen ja niin sanotun nanogripin (pitopohjasuksi, jota ei voidella lainkaan). Tämä on tapahtunut siitä huolimatta, että voideltavan suksen käsittely ei nykyisillä luisto- ja pitotuotteilla ole yhtään vaikeaa ja se onnistuu vaikka kerrostaloasunnossa, sanoo Heinolassa toimivan Peltosen suksitehtaan markkinointivastaava Asko Lahdelma.

Perusidea on tuhansia vuosia vanha. Esimerkiksi Oslon Holmenkollenin hiihtomuseossa on arkeologien löytämiä suksia, joiden pohjassa on pitokarvana hylkeennahkaa.

Viroset pyörittävät kotitilallaan päätyökseen raskaan ajoneuvokaluston korjaamoa, mutta tämän työn ohessa ahkerasti hiihtolenkillä käyvä Esa Vironen alkoi vajaa puoli vuosikymmentä sitten pohtia, miten karvapohjasuksen toimivuutta voisi edelleen optimoida. Kun ajatus oli selkiytynyt, toiminta alkoi 2017 velipoika Pasin ja yhtiön työntekijän Petri Jantusen kanssa.

– Kuten nimi CustomSki sanoo, ajatus oli alusta asti se, että me kustomoimme sen pitokarvasuksen jokaiselle asiakkaalle niin, että toimivuus on paras mahdollinen. Aluksi asensimme pitokarvaa vain käytettyihin suksiin. Ne olivat joko asiakkaiden omia suksia tai jostain hankkimiamme pareja, Esa Vironen sanoo.

Toiminta oli siis kaikessa mielessä kannatettavaa välinekierrätystä, jota Viroset tekisivät edelleen mielellään, mutta he törmäsivät käytännön esteeseen.

– Käytetyt parit olivat valitettavan usein sen verran loppuun ajettuja, ettei niistä saanut enää pitokarvoilla toimivia. Esimerkiksi liian löysässä suksiparissa pitokarva ottaa kiinni työntövaiheessa, siis pilaa luiston. Ja koska haluamme tehdä tätä pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, emme tietenkään halunneet sellaisia asiakaskokemuksia. Periaatteessa tekisimme yhä erittäin mielellämme näitä jälkiasennuksia.

Jo toista hiihtokautta Viroset operoivatkin käytännössä pelkästään uusien, eri puolilta ostettujen suksiparien kanssa. Pajassa on näyttävästi esillä kaikkien mahdollisten suksimerkkien kirjo, Karhusta Rossignolin ja Madshusin kautta Fischeriin ja muut siltä väliltä. Veljekset omistavat kaluston eivätkä ole siitä valmistajille tilivelvollisia.

Viroset haalivat suksia sekä suoraan tehtailta että jälleenmyyjiltä. Suhteellisen edullista tarjontaa onkin parin eteläisen Suomen huonon lumitalven takia riittänyt. Suksiniput todistavat Peltosen tehtaan Asko Lahdelman puheet:

– Ennen kaikkeahan ostamme voideltavia perinteisen suksia, kuten näkyy. Ne käyvät nykyään sekä jälleenmyyjille että jälleenmyyjiltä aika nihkeästi kaupaksi. Niihin asennetaan Sveitsistä tilattua pitokarvaa, Pasi Vironen kertoo ja esittelee paksua pitokarvarullaa.

Kesken haastattelun pajan ovi käy, ja sisään astuu talvessa noin tuhat kilometriä hiihtävä Maija Kärävä. Hän on kuullut CustomSkistä kehuja ja haluaa vanhaan suksipariinsa pitokarvat.

Ostotilannetta seuraa oppitunti siitä, mitä CustomSki käytännössä tarkoittaa. Aivan ensin Esa Vironen puhdistaa Kärävän suksien pitovoideltavan alueen perusteellisesti ja asettaa parin CSC-mittauslaitteeseen (Classic Ski Control eli perinteisen suksen mittaus), jossa tarkistaa suksen jäykkyyden ja profiilin.

– Klassinen tapaus eli suksipari on käynyt niin löysäksi, ettei siihen ole järkeä asentaa pitokarvoja. Sen sijaan me myymme asiakkaalle uuden parin, jonka jäykkyys ja profiili istuvat juuri hänen hiihtomäärilleen ja fyysiselle koolleen.

Vironen mittaa koneessa Fischerin laadukkaan suksiparin Kärävälle sopivaksi, ja kauppa syntyy.

– Nyt tulee mittauksen jälkeen toinen työvaihe, joka sisältää tavallaan meidän liikesalaisuutemme. Sen takia me vähän rajaamme sen kuvaamistakin, kertoo Esa Vironen viedessään suksia jyrsimelle, jonka koko ikänsä koneiden kanssa toimineet veljekset ovat yhdessä rakentaneet.

Mittauslaitteessa saatujen arvojen perusteella Vironen syöttää CNC-ohjattuun jyrsimeen erittäin tarkat arvot, joiden perusteella kone alkaa jyrsiä pitokarvoille tarvittavaa onkaloa. CustomSkin alkuaikoina tämäkin työvaihe tehtiin käsiohjattavalla jyrsimellä.

Lopuksi Esa Virosen poika Paavo Vironen hoitaa erittäin tärkeän työvaiheen eli ohuina suikaleina kiinnitettävän pitokarvan liimauksen ja sen viimeistelyn. Joidenkin pitokarvasuksien ongelma on ollut se, että teipin kärkiosa on irronnut suksen pohjasta, mikä varsinkin alamäessä kovassa vauhdissa voi olla erittäin vaarallista. Tämän takia Paavo Vironen käsittelee kärkiosan viistoksi.

– Prosessissa päästään niin lähelle kulloisenkin asiakkaan nimenomaista tarvetta kuin ylipäätään on mahdollista. Porukka on ollut ilmeisesti tyytyväistä, koska suuri osa uusista asiakkaista tulee puskaradion ansiosta, Esa Vironen sanoo.

CustomSkin suksien hintahaarukka on valtava: kalleimmasta Rossignolin karvoitetusta huippuparista saa maksaa jopa 600 euroa, mutta Kärkölästä lähtee toimivien sivakoiden kanssa huomattavasti vähemmänkin köyhänä.

– Verkkokaupan pyörittäminen on sikäli haastavaa, että meidän pitää mieluiten saada asiakkaaseen henkilökohtainen kontakti juuri tämän mittauksen, jyrsinnän ja karvojen asennuksen takia, Pasi Vironen sanoo.

Viime aikoina Viroset ovat tehneet, menestyksekkäästi, kauppaa Lahden ensilumenladun varressa hyppyrimäkien takana. Kontista myytiin heti kauden aluksi pikatahtia jopa sata paria, ja tahti on vain kiihtynyt.

– Sellainen myynti on juuri meidän innovaatiollemme parasta, että asiakas saa kokeilla. Tämä on kuitenkin niin monelle vielä vieras juttu. Joku asiakas kokeilee kahdeksaa paria ennen ostopäätöstä, joku ostaa heti ensimmäiset sukset, Esa Vironen sanoo.

Viroset ovat tilanneet kiteeläiseltä, Yoko-, Karhu- ja Järvinen-merkkejä valmistavalta suksitehtaalta koe-erän suksia omalla CustomSki-tuotemerkillään, mutta eivät ole vielä varmoja, hypätäkö siihen äärimmäisen kilpailtuun kelkkaan.

– Meillehän suksen merkki ei sinänsä merkitse kovin paljon. Toki tunnemme niiden kaikkien ominaispiirteet, jotka ovat intohimoisimmille harrastajille hyvin tärkeitä, Pasi Vironen toteaa.

Kärkölässä tehdään lähivuodet ahkerasti pitokarvasuksia, mutta Esa Vironen sanoo, että alalla on koko ajan oltava tuntosarvet herkkinä.

– Nykyinen pitokarvasuksi on innovaationa sellaiset 6–7 vuotta vanha keksintö. Alan kiertokulussa se tarkoittaa, että pian voi taas tulla jotain ihan uutta.

Vaikka kuluttajat ovat kovimman evidenssin eli myytyjen kappalemäärien mukaan hullaantuneet pitokarvasuksiin, huippuhiihtäjien alla niitä ei vielä, kisoissa, ole nähty. Esa Vironen toki kertoo, että useilla kotimaisilla huipuilla on myös CustomSkin karvoittamat sukset. Niitä käytetään harjoituslenkeillä.

– Jos pitokarvasuksen tuotekehitys vielä ottaa askeleita, ei muutaman vuoden päästä olla ehkä kaukana tilanteesta, jossa se jollakin kelillä todetaan myös kilpailussa ainoaksi pitäväksi vaihtoehdoksi. Kuusamon maailmancupissa muutama vuosi sitten yksi maajoukkueen tähtihiihtäjä oli hyvin lähellä. Ja katui, ettei ottanut karvapohjia, Esa Vironen nauraa.