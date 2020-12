Venäjän hiihtopomo Jelena Välbe lyttää Tour de Skiltä vetäytyneet norjalaiset – ”Täydellisen epäkunnioittavaa”

Jelena Välbeltä ei herunut ymmärrystä Tour de Skiltä vetäytyneelle Norjan maajoukkueelle.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe ei katso hyvällä Norjan päätöstä jättää maastohiihdon Tour de Ski väliin koronahuolien takia.

Norja kertoi joulukuun alussa päättäneensä valmistautua talven MM-kisoihin rauhassa kotimaassaan. Norjalaiset huiput nähdään kansainvälisillä laduilla seuraavan kerran vasta Oberstdorfin MM-laduilla helmikuun lopulla.

– Tartunnan riski Tour de Skihin liittyvien matkojen aikana ei ole muuttunut aiemmista arvioista. Matkustaminen Euroopan maiden välillä pandemian aikana sisältää yhä kohtuuttoman suuren riskin tartunnoille, lääkäri Øystein Andersen sanoi tuolloin tiedotteessa.

Omalla hiihtourallaan 14 maailmanmestaruutta ja kolme olympiakultaa voittanut Välbe ei tätä selitystä niele.

– Norjalaisten käytös on täydellisen epäkunnioittavaa Kansainvälistä hiihtoliittoa ja hiihtoperhettä kohtaan. He näkivät, että kaikki muut osallistuvat kilpailuun, mutta jostain syystä he pelästyivät ja päättivät olla tulematta, Välbe puhisi Match TV -sivuston mukaan.

Siinä missä kaikki kovat Pohjoismaat päättivät yhteistuumin jättää joulukuun maailmancup-kilpailut Davosissa ja Dresdenissä väliin, Suomi ja Ruotsi kuitenkin lähettävät Norjasta poiketen joukkueet vuodenvaihteen perinteiselle kiertueelle.

Suomi on matkaamassa Keski-Eurooppaan 11 hiihtäjän joukolla.