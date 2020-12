Ex-hiihtäjä Petter Northug tuomittiin ehdottomaan vankeuteen ylinopeudesta ja huumausaineiden hallussapidosta.

Norjalainen entinen huippuhiihtäjä Petter Northug, 34, sai maanantaina seitsemän kuukauden ehdottoman vankeustuomion ylinopeuden ja huumausaineiden hallussapidon takia.

Käräjäoikeuden tuomari Ole Kristen Överbergin Oslossa langettaman tuomion myötä Northug myös menettää ajokorttinsa loppuiäkseen. Norjassa korttia voi kuitenkin anoa takaisin viiden vuoden kuluttua tuomiosta.

Asianajajansa Halvard Hellen mukaan ex-hiihtäjä hyväksyy rangaistuksensa.

– On se kyllä aikamoinen tuomio noista teoista, Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander toteaa Ilta-Sanomille.

– Tässä on kuitenkin pääsääntöisesti kysymys liikennerikoksista, joista ehdoton vankeustuomio on yleisesti ottaen varsin kova. Huumausaineita ei löydetty isoa määrä, eli se on varmaankin aika pieni juttu tässä kokonaisuudessa.

Northug jäi kiinni poliisin nopeusvalvonnassa 13. elokuuta ajettuaan Oslon ulkopuolella 168 kilometrin tuntivauhtia alueella, jossa oli 110 kilometrin tuntivauhdin rajoitus. Poliisit epäilivät Northugin ajokuntoa, pidättivät hänet ja tekivät kotietsinnän.

Siinä norjalaisen hallusta löytyi kuusi grammaa kokaiinia, 0,6 grammaa ekstaasia ja yhteensä viisi tablettia huumaavia lääkkeitä. Esitutkinnassa selvisi, että Northug oli ajanut ylinopeutta elokuussa useasti, kuvannut ajostaan puhelimella videoita ja välittänyt niitä ystävilleen.

Räikein ylinopeus oli 221 kilometrin vauhti 80 kilometrin rajoitusalueella.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander.­

– Voisi muotoilla niin, että kyseessä on varsin ankara tuomio, mutta ehkä tavallaan ymmärrettävä, ottaen huomioon henkilön aikaisempi vastaavansuuntainen rikollisuus. Lisäksi näitä tekoja oli useita ja ne olivat liikennerikoksiksi varsin moitittavia, joten ei tämä tuomio ihan älytön ole, Melander analysoi.

Northug sai vuonna 2014 yhteensä 50 päivän vankeustuomion päihtyneenä ajamisesta. Hän menetti silloinkin ajokorttinsa, mutta sai anottua sen takaisin viiden vuoden jälkeen. Northug suoritti tuolloin tuomionsa jalkapannan avulla.

– Voi olla, että on ajateltu niin, että kun henkilöllä on vastaavanlaista entisyyttä, ja tämän tyyppiset huomattavat ylinopeudet ilmentävät siinä määrin piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä, että sitä ei voi enää yhdyskuntapalveluksella tai ehdollisella rangaistuksella sovittaa, Melander pohtii.

Rikosoikeuden professori toteaa, että Suomenkin korkeimmassa oikeudessa on viime aikoina jaettu joitakin ehdottomia vankeustuomioita liikennerikkomuksista.

– Kyllä Suomessakin voisi periaatteessa tämän tyyppisestä tilanteesta tuon kestoinen lyhyehkö ehdoton vankeus tulla kysymykseen.

Myös Northugille jo toista kertaa rysähtänyt viiden vuoden ajokielto olisi Suomessa poikkeuksellinen tuomio.

– En muista törmänneeni viiden vuoden ajokieltoon Suomessa. Jos syyllistyy kahdesti viiden vuoden aikana törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka tuon tyyppinen ylinopeus ilman muuta on, niin silloin ajokielto on vähintään vuosi. Kun tekoja on useampi, kuten tässä, niin tuollainen voisi tulla sovellettavaksi, Melander toteaa.

Northug voitti vuonna 2018 päättyneellä urheilu-urallaan kaksi maastohiihdon olympiakultaa ja 13 maailmanmestaruutta.