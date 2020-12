Charlotte Kalla jättää Tour de Skin väliin

Ruotsi lähettää Tour de Skille 14 hiihtäjää.

Maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen takavuosien voittaja Charlotte Kalla ei kuulu tammikuussa kiertueen ruotsalaiskokoonpanoon.

Ruotsin hiihtoliitto julkisti kiertueen osallistujat maanantaina, eikä marraskuussa koronavirustartunnan saanut Kalla ole odotetusti mukana.

Kalla voitti Tour de Skin sen toisella kilpailukerralla vuodenvaihteessa 2007–2008. Kiertueen kaikkien aikojen ensimmäinen naisten ykkönen oli vuotta aiemmin Virpi Kuitunen, joka voitti myös kolmannen Tour de Ski -rupeaman.

– Valmentajat ja Charlotte ovat analysoineet hiihtäjän ensimmäisen kilpailun koronavirustartunnan jälkeen. He päättivät, että Charlotten on parempi valmistautua lopputalven kisoihin, päävalmentaja Anders Byström kommentoi tiedotteessa ja viittasi helmikuun lopussa alkaviin MM-hiihtoihin.

Viruksen aiheuttamasta taudista toipunut Kalla kilpaili lauantaina maajoukkueen sisäisessä kilpailussa Östersundissa ja oli seitsemäs. Hän hävisi voittaja Ebba Anderssonille kaksi minuuttia ja 15 sekuntia vapaan hiihtotavan 15 kilometrin matkalla.

Ruotsi lähettää Tour de Skille 14 hiihtäjää: kahdeksan naista ja kuusi miestä. Ennakolta joukkueen ykkösnimet ovat Frida Karlsson, Andersson ja viime talven sprinttitähti Linn Svahn, joka jatkoi sprintin voittotahtia marraskuussa Rukalla.

Kiertue alkaa Sveitsin Val Müstairista uudenvuodenpäivänä. Ruotsalaisille tuo kilpailu on ensimmäinen maailmancupissa sitten marraskuun lopun ja Rukan avauskisojen. Suomalaisten tavoin ruotsalaiset jättivät joulukuussa Davosin ja Dresdenin cup-kisat väliin.

Tourilla hiihdetään kolme kilpailua Val Müstairissa, minkä jälkeen hiihtäjät siirtyvät ensin Italian Toblachiin kahdeksi kisapäiväksi ja Val di Fiemmeen kolmeksi kisapäiväksi. Kiertue huipentuu tuttuun Alpe Cermis -loppunousuun 10. tammikuuta.