Hiihdon superlupaus Anita Korva, 21, tuskailee mystisten ongelmien kanssa – ”Mietityttää, missä se vika on”

Anita Korvan vuosi on ollut vaikea, ja huipputasolla palaamiseen menee vielä aikaa.

Suomalaisen hiihdon suuren lupauksen Anita Korvan, 21, hurjassa nosteessa ollut ura on ajautunut kuluneen vuoden aikana ensimmäistä kertaa kunnon vastatuuleen.

Suomalainen hiihtoväki odottaa jo innolla superlahjakkuuden paluuta siksi hiihtäjäksi, joka saalisti kahdessa vuodessa neljä nuorten MM-mitalia ja ehti jo ennen 20:ttä syntymäpäiväänsä hiihtämään aikuisten arvokisoissa Seefeldissä sekä nappaamaan ensimmäisen henkilökohtaisen SM-mitalinsa aikuisten sarjassa.

Ainakin vielä paluuta saadaan odottaa. Terveysongelmista kesästä alkaen kärsinyt superlupaus ei ole vieläkään päässyt repimään itsestään kaikkea irti treeniladulla.

– Eipä tuo aiemmasta ole hirveästi kummentunut. Ihan sellaista kevyttä perusharjoittelua on tullut tehtyä, ei mitään ihmeellistä, Korva kertoo Ilta-Sanomille puhelimitse.

Viime kausi, jonka aikana Korva kävi vapaaehtoisen asepalveluksen Kainuun prikaatissa, meni vauhtihirmulta täysin pieleen. Tulokset jäivät heikoiksi, ja keväällä nuorella lupauksella oli ongelmia myös treenimotivaation kanssa. Huhtikuussa hän kertoi Ilta-Sanomille, että yleinen olotila oli passiivinen ja väritön.

– Jotenkin tuli vähän laiska ja saamaton olo, ettei oikein mikään kiinnostanut ja oli väsynyt, vaikkei oikein mitään tehnytkään. Varsinkin lopputalvesta oli aika nihkeää lähteä esimerkiksi lenkille, Korva kertoi tuolloin.

Korva on päässyt harjoittelemaan lumella uudella kotipaikkakunnallaan Kuopiossa.­

Uuden kauden lähestyessä treenimotivaatio palasi. Kesästä 2019 asti Korvaa valmentaneen Olli Ohtosen kanssa suuntaviivat uuteen kauteen löytyivät, intoa riitti ja treenikin kulki mukavasti. Sitten tuli taas takapakkia.

Intensiivisissä treeneissä alkoi ilmetä hengitysongelmia, joiden syy on tutkimuksista huolimatta edelleen nuorelle hiihtäjälle mysteeri. Treenitahtia oli pakko keventää, eikä Korvaa ole syksyllä kilpaladuilla nähty.

– Kyllähän se tietenkin vaikeuttaa tekemistä: jos on fyysisiä ongelmia ja treeni tuntuu koko ajan ihan paskalta, niin vähän se mietityttää, että missä se vika on, Korva kuvailee turhauttavaa syksyään.

Kun treenaamista kevennettiin, myös ongelmat helpottivat. Korvalla ei ole kuitenkaan vielä varmuutta siitä, ovatko ne todella taakse jäänyttä elämää.

– Kesällä ongelmia oli enemmän. Silloin niitä käytiin tutkimassa, mutta nyt kun tehoja ei ole tullut juuri tehtyä niin en ole saanut niin selvyyttä, onko ne muuttuneet mihinkään suuntaan, hän pohtii.

Korvan niskaan on ehditty jo nuorella iällä latoa kovia odotuksia. Naisten maastohiihdon ykköstykit Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen ja Anne Kyllönen ovat jo ylittäneet 30 ikävuoden rajapyykin, joten uusille vastuunkantajille olisi kova tarve.

Välillä ihmisten into kysellä potentiaalisen tulevan huippuhiihtäjän treenikuulumisia käy raskaaksi.

– Totta kai se kysely tämmöisessä tilanteessa on vähän ärsyttävää. Ei ole edes hirveästi tietoa milloin on kisoja, kun kaikki perutaan. Vaikeahan sitä on silloin suunnitelmista kertoa. Kyllähän hiihtoa seuraavat ihmiset itsekin varmaan tajuavat, että kisoja ei ole, Korva painottaa.

Korvan oli tarkoitus kilpailla joulukuun Fis-kilpailuissa Kuopiossa, mutta ne siirrettiin.­

Vähän aikaa sitten Korva vastasi lukuisille jatkosuunnitelmien utelijoille jämäkkään sävyyn Instagram-tilillään. Koronatalvena kisoja on vaikea tai jopa lähes mahdoton löytää, vaikka kunto kilpahiihdon sallisikin.

– Lisäksi kun ei ole itse pystynyt kunnolla harjoittelemaan ja tietää, että kunto on tosi huono, niin ei ole sen puolesta hirveää intoa kisatakaan. Enemmänkin haluaisi vain lisää harjoittelua, hän toteaa.

Kiiminkiläinen toteaa, että vastausten tavallista suorempaan sävyyn vaikutti myös alusta, jossa ne annettiin.

– Instagramissa tapaan vastata kysymyksiin vapaasti omalla tyylillä, ja ehkä se vähän vahvisti vastauksen sävyä. Jos normaalisti joku tulisi tuolla pihalla kysymään, vastaus olisi varmasti vähän erilainen.

Korva kertoo, että ikäviä someviestejä ei ole silti kertynyt vaivaksi asti.

– Ei ainakaan vielä mitään rajumpaa ole tullut, mistä olisi paha mieli jäänyt pidemmäksi aikaa. Joskus toki tulee jotain, mutta ne voi jättää omaan arvoonsa, kun itse tietää mitä tekee, hän toteaa.

Korvalle vuosi 2020 on ollut monelta kantilta totuttelua uuteen. Toisaalta korona on tehnyt tilanteesta kaikille urheilijoille poikkeuksellisen, ja toisaalta Korva on joutunut ensimmäistä kertaa hyväksymään sen tosiasian, että vakaa kehitys oman uran suhteen on katkennut.

– Tähän asti oli joka vuosi menty eteenpäin. Nyt kun on haasteita, niin tunnelma on totta kai epävarma. Urheilija on tottunut siihen, että kaikki on jollain lailla suunniteltua ja tietää mitä tapahtuu, joten tämä on monelle tosi uusi tilanne, Korva pohtii.

Korvan hymy on herkässä, vaikka ladulla ei ole kulkenut vanhaan malliin.­

Uskoa tulevaan antaa mukavasti alkanut yhteistyö valmentaja Ohtosen kanssa. Viime aikoina näköpiirissä on ollut pieniä positiivisia merkkejäkin. Muutamat tehotreenit ovat sujuneet ilman erityisiä ongelmia, mukaan lukien edellisellä maajoukkueleirillä, jossa Korva hiihti naisten maajoukkueen kanssa.

– Jos ei saa kisoja eikä harjoittelu kulje, niin eihän se urheilijalle ole mikään positiivinen tilanne. Varmasti sitten kun pääsee taas normikuntoon, on kaikki paljon helpompaa. Varovasti edetään, mutta Olli tukee kyllä hyvin tässä tilanteessa, Korva kertoo.

Ilman koronan rattaisiin laittamia kapuloista, Korva oltaisiin saatettu nähdä kotimaan kisaladuilla tämän vuoden puolella.

– Kuopiossa olisi ollut Fis-kisat, mutta ne siirtyivät tammikuulle. Jos Kuopion kisat järjestetään tammikuussa, se voisi olla vaihtoehto.

Vaikka hiihtoladulla homma junnaakin tuskastuttavasti paikallaan, yksi iso muutos Korvan syksyyn mahtui. Vuokatin pienet piirit vaihtuivat syksyllä verrattain vilkkaaseen Kuopioon.

– Vuokatissa elämä on aika hiihtokeskeistä. Siellä ei ole oikein mitään muuta, ja kun korona iski, niin sitä tuijotteli vaan niitä oman kaksion seiniä. Siinä vaiheessa alkoi tuntua siltä, että ei tämä nyt ole niin kauhean hauskaa hommaa. Kun poikaystävällä vaihtui työt tänne Kuopioon, niin ajattelin itsekin, että täällä minulla on kavereita, eikä tarvitsisi rampata viiden tunnin ajomatkaa edes takaisin, Korva selittää.

Elämä Kuopiossa on alkanut rauhallisissa ja mukavissa merkeissä. Huippu-urheilija ei halua ottaa korona-aikana mitään riskejä.

– Ei tässä uskalla yhtään riskeerata, ja aika on mennyt kotioloissa hyvin. Itselle oma terveys on tosi tärkeä, enkä ole viime aikoina matkustellut ollenkaan. Täällä Kuopiossa ei ihmisiä ulkona ole niin paljon, että pystyy oikein hyvin treenaamaan, ja olen minä salillakin käynyt.

– En ole katunut päätöstä yhtään. Tämä on vähän isompi paikka, jossa tosiaan on vähän muutakin kuin se hiihtokupla, Korva kertoo tyytyväisenä.

Hiihtouran kannaltakin Kuopioon kelpasi suunnata luottavaisin mielin – asuuhan kaupungissa myös muun muassa Suomen hiihdon tämän hetken suurin tähti Iivo Niskanen.

– Jos täällä yksi olympiavoittaja asuu, niin ei tämä voi kovin surkea paikka hiihtäjälle olla!

Jouluksi Korva suuntaa kotiseuduilleen, jossa pyhiä on tarkoitus viettää pienellä porukalla perhepiirissä. Varsinaista lomaa ei kuitenkaan ole luvassa: vaikeuksista huolimatta veri vetää hiihtoladuille tekemään sen, mikä tehtävissä on.

– Sen verran kevyttä on ollut, että yritän pitää rytmiä yllä ja tehdä sen verran treeniä kun mitä pystyy ja jaksaa.