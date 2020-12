Maastohiihtoko kuolemassa? Espoolainen Anton, 15, laittaa kaiken peliin loskan keskellä: ”Siinä on sitä fiilistä”

Espoon Oittaalla kävi torstaina kuhina. Nuoret hiihtolupaukset Silva Kemppi ja Anton Packalen eivät antaneet ruuhkan tai lumettoman ympäristön haitata.

Espoon Hiihtoseuran juniorit harjoittelivat torstaina Oittaalla. Into oli hurjaa, vaikka latu oli lyhyt.­

Espoon Oittaalla on eteläsuomalaisen hiihtäjän paratiisi: ilma on asteen verran pakkasella ja ladun pinta houkuttelevan karkea.

Hiihtäjiä on jonoksi asti, eikä ruuhkaisella kääntöpaikalla vältytä puolittaisilta vaaratilanteilta.

Kun kello lähestyy iltakuutta, alkaa värikkään hiihtokansan seassa näkyä sinisiin hiihtoasuihin sonnustautuneita lapsia ja nuoria. Vanhemmat, hekin sinisissä, tuovat lapsiaan lumipatjan luo, keskustelevat keskenään illan toimivimmasta pitovoidetällistä ja laittavat sitten sukset jalkaan.

Espoon Hiihtoseuran värit dominoivat Oittaan ladulla.­

On alkamassa Espoon Hiihtoseuran junioreiden treenit. Oittaan kilometrin mittaiselle ladulle kokoontuu lopulta noin 50 hiihtäjänalkua, jotka jaetaan neljään eri ryhmään: 10-, 12-, 14- ja 16-sarjalaisiin.

– Meillä on yhteensä noin 400 jäsentä, joista noin sata on juniori-ikäisiä. Tänne on kiva tulla: lapset ovat innoissaan ja itsekin pääsee liikkumaan etätyöpäivän jälkeen, toteaa junnuhiihtäjän isä ja EHS:n seura-aktiivi Timo Miettinen.

15-vuotias Silva Kemppi on saapunut Oittaalle noin puolen tunnin ajomatkan päästä Klaukkalasta 16-sarjalaisten ryhmää valmentavan äitinsä kanssa. He matkustavat lumen perässä Espooseen vähintään kolme kertaa viikossa.

Ikäryhmänsä kärkihiihtäjiin kuuluva Kemppi harjoittelee 550 tuntia vuodessa. Tavoitteet ovat kovia.

– Haluan nähdä, mihin rahkeeni riittävät tässä lajissa. Tavoitteeni on kehittyä kausi kaudelta, päästä ehkä nuorten maajoukkueisiin ja sitä kautta isompiin kisoihin, pienestä saakka kisannut Kemppi tokaisee itsevarmasti.

Anton Packalen (vas.) ja Silva Kemppi ovat ikäluokkiensa parhaimmistoa Suomessa.­

Vieressä päivystää samanikäinen Anton Packalen, joka voitti toissa talvena kaksi hopeamitalia Hopeasompa-kisoissa, jotka vastaavat juniorien ikäluokkien SM-kisoja. Hän kertoo tehneensä kymmenenvuotiaana lajivalinnan jalkapallon ja hiihdon välillä.

– Silloin aloin kilpailla tosiaan. Meidän joukkue hajosi, ja hiihto oli mun mielestä kiinnostavampi laji.

Mikä hiihdossa sitten kiehtoo?

– Se, että saa rääkätä itseään ihan kunnolla. Se on parasta vaikka sauvarinteen jälkeen kun on juossut vedot ja antanut kaikkensa ja sitten pääsee loppuverkkaamaan. Siinä on sitä fiilistä, Packalen kuvailee.

Juniorihiihtäjien kato ei ole näkynyt EHS:ssa, joka on Suomen ykkösseura niin juniorimenestyksellä kuin jäsenmäärälläkin mitattuna.

Miettisen mukaan ryhmäkoot ovat pysyneet viime vuosina ennallaan.

– Meidän tilanteemme on hyvä, koska innokkaita riittää ja täällä on poskettoman hyvät olosuhteet. Kyllähän nämä huonot talvet toki hirvittävät ja kieltämättä on joskus tullut mieleen, että kuinka kauan tätä lystiä jatkuu.

Synkkä ja pimeä ilta ei lannistanut nuoria hiihtäjiä.­

Hiihtoharrastuksen realiteetit ovat kieltämättä karut. Kemppi ja Packalen ovat tehneet edellisen vuoden aikana likimain jokaisen hiihtolenkkinsä Oittaalla tai muulla pääkaupunkiseudun lyhyellä ensilumenladulla.

Intoa se ei latista.

– Muutama vuosi sitten täälläkin pystyi hiihtämään oikeastaan missä vain. Nyt pääsen kokeilemaan huippuolosuhteita vain muutaman kerran vuodessa pohjoisempana. Niitä kertoja aina odottaa, mutta toisaalta nämä ladut ovat priimaa, kun katsoo tuohon metsään, Packalen pohdiskelee.

16-sarjalaisten ryhmä teki torstaina määräintervalleja.­

Kisojen puute on vielä lumipulaakin isompi päänvaiva, sillä korona ja lauha alkutalvi ovat tyhjentäneet nuorten hiihtäjien kilpailukalenterin tyystin.

Kemppi ole päässyt kokeilemaan kisavauhtiaan tällä kaudella vielä kertaakaan.

– Haluaisin päästä näyttämään, mitä kesän aikana on tehnyt ja turhauttaa kun tiedän olevani kovassa kunnossa. Pitää nyt vain jaksaa treenata ja pitää vire yllä, hän harmittelee.

Molemmat hiihtolupaukset ovat harvinaisia poikkeuksia omassa ikäpolvessaan. Lisenssihiihtäjien määrä on hurjassa pudotuksessa, eikä hiihto ole muutenkaan erityisen suosittu liikuntamuoto nuorten keskuudessa.

Packalen ilmoittaa, että yksi hänen koulukaverinsa käy välillä hiihtämässä. Klaukkalassa hiihto on vieläkin tuntemattomampi laji.

– Ei mun koulussa kukaan muu hiihdä, Kemppi naurahtaa.

EHS:n johtokuntaan kuuluva Timo Miettinen saapui Oittaalle seuraamaan tyttärensä harjoituksia.­

Seura-aktiivi Miettinen kertoo, että valtaosalla juniorihiihtäjistä on hiihtotaustaiset vanhemmat. Vain harva löytää lajin ”kuplan” ulkopuolelta.

– Ilman innokkaita vanhempia lapset eivät kyllä olisi täällä tai harrastaisi lajia ylipäätään. Kyllähän tänne syntyy sellainen oma yhteisönsä ja kaikki ovat samanhenkisiä ihmisiä, hän toteaa.

Kemppi ja Packalen kiihdyttävät ja katoavat tummanpuhuvaan metsikköön, Miettinenkin tuuppaa kääntöpaikalta kohti kansoitettua latua.

Oittaa taitaa olla malliesimerkki hiihdon uudesta normaalista.