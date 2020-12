Krista Pärmäkoski on tekemässä todellisen yllätyspäätöksen – ”Tilanne on jo hyvin erilainen”

Sairastelustaan toipunut Krista Pärmäkoski on todennäköisesti sittenkin lähdössä Tour de Skille vuodenvaihteessa.

Jo puoli vuosikymmentä Suomen parhaan naishiihtäjän viittaa kantanutta Krista Pärmäkoskea, 30, ei ollut tunnistaa Kuusamon maailmancupissa marraskuun lopussa. Hän sijoittui 10 kilometrin kilpailussa 33:nneksi vasta viidenneksi parhaana suomalaisena. Edelliskerran Pärmäkoski oli suoriutunut maailmancupin normaalimatkalla näin heikosti tammikuussa 2015.

Lokakuun lopussa alkanut sairastelu oli pilannut viisi viikkoa tärkeintä harjoitteluaikaa ennen kilpailukautta, ja suorituskyky oli Kuusamossa sen mukainen. Hiihtäjä ei pystynyt alkuunkaan noudattamaan harjoitusohjelmaa, jonka kanssa hänen piti virittää itsensä kilpailukauden alkuun. Pärmäkoski ilmoittikin mahalaskun jälkeen lähtevänsä pitkälle kilpailutauolle.

– Sen huonompaan aikaan ei, kilpailukauden ulkopuolella, juuri olisi voinut sairastua. Olin Kristan mukana Kuusamossa ja olin siellä varma, että Tour de Ski ei tule missään nimessä kyseeseen. Mutta nyt tilanne on jo hyvin erilainen, Pärmäkosken valmentaja Matti Haavisto sanoi tiistaina.

Pärmäkoski on viime ajat harjoitellut muiden maajoukkuehiihtäjien kanssa Rovaniemellä, jossa elimistö on antanut jälleen signaaleja kilpailukykyisyydestä. Haaviston mukaan 1. tammikuuta alkavalle Tour de Skille lähteminen ei ole vielä aivan vuorenvarmaa, mutta jo varsin todennäköistä.

Eniten Pärmäkoskea arveluttaa valmentajan mukaan matkustaminen, koronatilanteen takia. Päävalmentaja Teemu Pasanen julkistaa joukkueen ensi viikon maanantaina tai tiistaina, ja halutessaan yhtenä vain kolmesta suomalaisesta Tourin kokonaiskilpailussakin kolmen parhaan joukkoon sijoittunut Pärmäkoski on varmasti mukana.

– Tilannehan on kaikessa karuudessaan se, että kilpailuja on kerta kaikkiaan saatava. Krista on Kuusamon ohella kilpaillut toistaiseksi vain kerran, jos Kuusamoa nyt voi kilpailemiseksi siinä vireystilassa laskea. Davosin ja Dresdenin maailmancupeista Suomi jäi pois, ja niihin Krista ei missään tilanteessa olisi muutenkaan lähtenyt, Haavisto totesi.

Tour de Skin jälkeen kotimainen hiihtoeliitti kokoontuu Vantaan Suomen cupiin 12.–13. tammikuuta, mutta pelkkä kotimainen kilpailutuntuma ei viritä Pärmäkoskea ottamaan mittaa maailmanvalioista kauden päätavoitteessa eli Oberstdorfin MM-kisoissa.

Rovaniemellä Pärmäkoski on jo tehnyt myös onnistuneita tehoharjoituksia. Palautumistaan tarkasti yösykeseurannan avulla tarkkaileva 10-kertainen arvokisamitalisti on saanut seurantalaitteesta lupaavia signaaleja. Toipilasvaihe on ohi.

– Krista sanoi, että olo on sellainen kuin yleensä Muonion lumileirillä marraskuun alussa. Se tarkoittaa, että ollaan vajaa kuukausi aikataulusta jäljessä, mutta menossa taas täysin oikeaan suuntaan, Haavisto sanoi.

Viime kauden jälkeen hiihtomaajoukkueen valmennustyöt lopettanut Matti Haavisto on saanut kotiinsa Nokialle lupaavia viestejä Rovaniemellä harjoittelevalta Krista Pärmäkoskelta. Kuvassa Pärmäkoski harjoittelee Haaviston valvonnassa omassa oheisharjoitustilassaan Lahdessa, syksyllä 2019.­

Viime Tour de Skille Pärmäkoski matkusti, mutta sairastui määränpäässä eikä hiihtänyt kertaakaan.

– Nyt on hyvin realistista ajatella, että hän hiihtäisi kilpailuja Tourin alkupäästä ja jättäisi sitten kesken. Mutta ei koko setin hiihtäminenkään aivan mahdoton ajatus enää ole, valmentaja totesi.