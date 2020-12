Maastohiihdon harrastajamäärä on alle puolittunut 15 vuodessa. Tilanne on hyvin huolestuttava etenkin huippuhiihdon kannalta.

Maastohiihtoa kilpailumielessä harrastavien määrä on romahtanut Suomessa. Kato on ollut kovaa etenkin junioreissa.

Kilpailuoikeuden takaavan Skipassin tai kilpailulisenssin lunasti vielä viisitoista vuotta sitten 8 522 alle 18-vuotiasta hiihtäjää. Tänä vuonna vastaava lukema oli enää 3 466.

Harrastajien määrä on ollut tasaisessa laskussa koko 2000-luvun, mutta tahti on kiihtynyt huomattavasti viime viiden vuoden aikana, jolloin lisenssinhaltijoiden määrä on tippunut peräti 40 prosentilla.

Lisenssimäärien tyly laskusuhdanne on näkynyt myös kansallisessa kilpailutoiminnassa.

Maastohiihdon Hopeasompa-kilpailut järjestettiin vuonna 2005 Jyväskylän Huhtasuolla. Poikien 13-vuotiaiden kolmen kilometrin kilpailussa oli 119 maaliintulijaa. Kisan kakkoseksi kiri Iivo Niskanen. Tyttöjen sarjassa maaliintulijoita oli 111.

Viime talvena Hollolan Hopeasommissa maaliin sivakoineita 13-vuotiaita oli enää 77 ja 67.

Maajoukkuehiihtäjä Ristomatti Hakola tiivistää perinnelajin lohduttoman tilanteen ytimekkäästi.

– Vähän vaikeaa se hiihdon aloittaminen voi olla, kun ei ole lunta.

Harrastajakato on kärjistetysti kilpaurheilun ongelma. Maastohiihto on liikuntalajina suositumpaa kuin kenties koskaan – tai ainakin olisi, jos lunta riittäisi etelässäkin.

Huippuhiihtoa kuitenkin uhkaa näivettyminen. Iso osa juniorihiihtäjistä tulee perinteisesti Etelä-Suomesta, jossa pysyvästä lumipeitteistä päästään nauttimaan enää harvoin.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi on yllättynyt siitä, kuinka rajusti harrastajamäärät ovat laskeneet viime vuosien aikana. Hän piirtää synkän kuvan suomalaisen huippuhiihdon tulevaisuudesta.

– Tilanne on hyvin huolestuttava huippuhiihdon kilpailukyvyn säilymisen ja lahjakkuuksien löytämisen kannalta. On selvää, että hiihdon pariin seuloutuu koko ajan vähemmän lahjakkuuksia, eikä iso osa ikinä tule edes kokeilleeksi lajia.

Lähes lumeton Rukan hiihtostadion marraskuussa 2018.­

Kirvesniemi ei osoita syyttävää sormeaan pelkästään ilmastonmuutoksen ja heikentyneiden harrastusolosuhteiden suuntaan. Ongelma on hänen mukaansa paljon laajempi.

– Esimerkiksi pienillä paikkakunnilla, josta meillä on yleensä tavannut nousta huippuja, on vetäjäpulaa, ja eihän nuorten liikuntatottumusten muuttuminenkaan voi olla näkymättä. Hiihto eikä kestävyysurheilu muutenkaan ole nyt erityisen kovassa huudossa.

Lahjakkaiden nuorten jalostaminen maailman huipulle on ollut piinallisen vaikeaa Suomessa koko 2000-luvun ajan. Nyt ne poikkeusyksilöt joudutaan haravoimaan entistäkin pienemmästä kuormasta.

Maastohiihto ei ole välttämättä kaukana sukulaislajinsa mäkihypyn murheellisesta kohtalosta. Takavuosien menestyslajia harrastaa enää kourallinen nuoria, ja sen myötä myös huippumenestys ja lajin kiinnostavuus ovat olleet jo pitkään pohjamudissa.

– Nyt olemme maastohiihdossakin täysin sen armoilla, miten yksittäisen lahjakkaan nuoren kaikki urheiluun ja elämään liittyvät asiat onnistuvat. Se on arpapeliä. Tämä on se tekijä, jossa olemme rutkasti Norjaa ja Venäjää jäljessä, Kirvesniemi pohtii.

Leudot talvet ovat haitanneet hiihtoharrastusta jo pitkään. Kuva Helsingin Paloheinästä 2007.­

Hiihto on yksi kalleimmista lajeista harrastaa. Hintalappu on kaikkea muuta kuin laskemaan päin, sillä ainakin eteläisessä Suomessa asuvat joutuvat hakemaan harrastusolosuhteita vuosi vuodelta kauempaa kotoa. Huipulle pääseminen ei ole kiinni pelkästään laadukkaasta valmennuksesta ja urheilua tukevien valintojen tekemisestä.

Pohjois-Satakunnasta Kankaanpäästä oleva Ristomatti Hakolalla on kuvaava esimerkki taloudellisista uhrauksista.

– Isä ja äiti laittoivat aikanaan kaikki rahansa minun ja isoveljeni harrastukseen. Meillä oli aina vanhemmat ja huonommat autot kuin naapureilla, mutta kuulemma se oli sen arvoista, Hakola muistelee.

Ristomatti Hakola maailmancupin avauksessa Rukalla.­

Kirvesniemi ei halua lyödä naulaa suomalaisen hiihdon arkkuun, vaikka tilanne on huolestuttava.

Hänen mielestään hiihtoväen kannattaisi suunnata katseensa Norjan ja Venäjän sijaan etelämmäksi.

– Täytyy muistaa, että nykyään maailman huipulla on maita, kuten Ranska ja Italia, joissa ne harrastajamäärät eivät ole järin isoja. Kun sen pienen porukan kanssa tehdään hyvää työtä, saadaan sieltäkin nousemaan huippuja. Ei se massa ratkaise mitään.

Italia ja Ranska ovat Suomen olosuhdestrategiaa pohtiville oivia esimerkkejä myös siitä, miten huippu saadaan hiottua teräväksi, vaikka talvet ovat sielläkin pääosin harmaita – Etelä-Euroopassa jopa vihreitä.

Myös Hakola uskoo vakaasti, ettei suomalainen huippuhiihto ole vielä tuhon oma.

– Noita tykkilatuja kiertäessä huomaa, ettei se hiihto ole mihinkään kuollut. Ne ovat olleet ihan täynnä, myös kilpahiihtäjiä. Kyllä meillä on vielä tulevaisuutta.