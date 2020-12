Suomalaissprintteri lateli katkeraa tekstiä hiihtopomojen päätöksistä – ”Haisee ihan pikkuisen imagon kiillotus”

Sprinttihiihtäjä Verneri Suhonen ihmettelee, miksi Suomen hiihtoliitto ei lähettänyt joukkuetta sprintin maailmancupeihin, kun Tour de Skille voidaan matkustaa.

Lahtelainen Verneri Suhonen on sprinttihiihtäjä, joka on edustanut Suomen nuorten arvokisoissa. 23-vuotias Suhonen oli mukana Rukan maailmancupin avauksessa, mutta on joutunut sen jälkeen viettämään hiljaiseloa, koska Suomen hiihtoliitto päätti olla lähettämättä hiihtäjiään loppuvuoden maailmancupin osakilpailuihin Davosiin ja Dresdeniin.

Suhonen julkaisi 3. joulukuuta Facebook-sivuillaan viestin ”no races = no motivation” (ei kilpailuja = ei motivaatiota). Harjoitusmotivaatio on siis ollut koetuksella, kun kilpailukalenteri tyhjeni.

Tänään Suomen hiihtoliitto ilmoitti, että se lähettää joukkueen tammikuun alussa käynnistyvälle Tour de Skille. Suhonen reagoi asiaan Twitter-tilillään. Hän ei ymmärrä, miksi hiihtäjiä ei voitu lähettää myös loppuvuoden kisoihin.

– Ei voida lähteä Sveitsiin tai Saksaan kilpailemaan koska ”kupla” ei ole tyydyttävä mutta kolmen viikon päästä voidaan lähteä kiertämään keski-eurooppaan rinkiä maasta maahan?

Suhonen jatkoi jeremiadiaan ja arveli sprinttihiihtäjien joutuneen sijaiskärsijöiksi.

– Haisee ihan pikkusen imagon kiillotus mut helppohan se on sprinttiviikonlopuista viilata, Suhonen muotoili.

Suhonen on parhaillaan Rovaniemellä leireilemässä 17 muun maajoukkuehiihtäjän kanssa. Ilta-Sanomat tavoitti päävalmentaja Teemu Pasasen kommentoimaan Suhosen tviittiä.

Oletko jutellut asiasta Vernerin kanssa?

– En ole vielä, mutta aion kyllä jutella, Pasanen sanoi.

Mitä mieltä olet hänen näkemyksestään, että sprinttihiihtäjiä on sorsittu?

– Ymmärrän yksittäisen urheilijan reaktion tilanteessa, jossa omat parhaat matkat jäävät välistä, Pasanen sanoo.

Koronan takia tällä kaudella näyttöpaikkoja Oberstdorfin MM-kisoihin on tarjolla vähemmän kuin normaalitalvena.

– Olemme tiiviisti selvitelleet ja hakeneet kaikkia mahdollisia ratkaisuja, jotta voisimme jatkaa maailmancupissa kilpailemista, Pasanen sanoo.

Teemu Pasanen on Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja.­

Suhonen ihmetteli, miksi Davosiin ja Dresdeniin ei voitu mennä, mutta pitkälle kiertueelle sen sijaan voidaan lähteä.

Miksi Hiihtoliiton linja muuttui lyhyessä ajassa?

– Davosista emme saaneet varmuutta siitä, että emme olisi hotellissa yhteyksissä muiden asiakkaiden kanssa ja matkustamisessa oli epäselvyyksiä.

Pasasen mukaan Tour de Skin osalta on saatu varmuus, että majapaikoissa suomalaiset pystyvät olemaan eristyksissä muista.

– Ja lisäksi jakaudumme itsekin ryhmiin, Pasanen sanoo.

Päätös tehtiin valmentajan mukaan pitkän harkinnan jälkeen.

Voit siis vakuuttaa, että Davosin ja Dresdenin kisojen väliin jättämisessä ei ollut kyse kiusanteosta.

– Ei ollut todellakaan kyse kiusanteosta. Olemme treenanneet koko kesän sillä ajatuksella, että pääsemme kilpailemaan mahdollisimman paljon, mutta tässä tilanteessa se ei ole aina mahdollista. Terveys ja turvallisuus täytyy laittaa etusijalle.