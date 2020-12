Synttärisankari Krista Pärmäkoski yllätettiin Ylen lähetyksessä – sai kekseliään lahjan mieshiihtäjiltä: ”Olen vieläkin ihan häkeltynyt!”

Krista Pärmäkoski tuli yllätetyksi 30-vuotissyntymäpäivänään Rovaniemellä.

Maastohiihdon kymmenkertainen arvokisamitalisti Krista Pärmäkoski täyttää lauantaina 30 vuotta.

Pärmäkoski viettää merkkipäiväänsä Rovaniemellä, johon Suomen maajoukkue on kokoontunut harjoitusleirille. Päivänsankari julkaisi Instagramin tarinat-osiossa videomateriaalia napapiirin juhlahumusta.

– Olen vieläkin ihan häkeltynyt! Olin äsken Ylen Urheilustudion haastattelussa ja mut yllätettiin siinä aivan täysin, hän hehkuttaa videolla.

Pärmäkoski esittelee selvästi otettuna miesten maajoukkuehiihtäjiltä saamaansa onnittelukorttia. Hiihtäjät ovat raapustaneet korttiin kuvaluonnoksia ja adjektiiveja, jotka kuvailevat juhlakalua parhaiten.

A4-paperin kääntöpuolella on onnittelukortin ehdoton helmi: mieshiihtäjien Pärmäkoskesta kynäilemä runo. Ristomatti Hakola lausui kekseliäät säkeet Yle Urheilun lähetyksessä.

– Vanhalle pierulle, kuuluvat runon saatesanat.

Leipätekstissä on vieläkin mehukkaampaa retoriikkaa.

– Kristalla on reittä, pakaraa ja haukkaa, hiihdettiin sitten treeneissä pk:ta tai maukkaa. Krista on oikea voimanpesä, oli meneillään talvi tai kesä. Ladulla hän on oikea härkä, oli keli sitten kuiva tai märkä. Kristalla on kaapissa kymmenen mitskua, saataispa maistaa Kristan tekemää omenapitskua, korttiin on kirjoitettu komealla kaunokirjoituksella.

Kuvakaappaus Pärmäkosken Instagramin tarinat-osiosta.­

Pärmäkoski vakuuttaa Instagram-videollaan, että onnittelukortti päätyy kunniapaikalle – mitä luultavimmin jääkaapin oveen. Videon lopussa hän tarkentaa kuvan saamaansa suklaakakkuun ja ilmoittaa keittävänsä seuraavaksi päiväkahvit.

Pärmäkoski ja kumppanit eivät osallistu joulukuun maailmancupin koitoksiin Sveitsin Davosissa ja Saksan Dresdenissä. Suomalaisten kilpailu-urakka jatkuu uudenvuodenpäivänä Tour de Skin avausosakilpailussa Val Müstairissa.