Kommentti: Olisi sietänyt mennä – Tour de Ski on nykymuodossaan täysin virttynyt konsepti

Nykymuotoisen Tour de Skin alasajo olisi ollut ainoa urheilulle positiivinen seuraus koronapandemiasta, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Virpi Kuitunen (nyk. Sarasvuo, oik.) on ainoa suomalainen, joka on voittanut Tour de Skin kokonaiskilpailun, vieläpä kahdesti. Tammikuussa 2009 voitto ratkesi eeppisessä loppunousun kamppailussa Aino-Kaisa Saarista vastaan.­

Näin totesi aiemmin tällä viikolla oslolaisessa VG-lehdessä Gerti Taschler, joka on uudenvuodenpäivänä jo 15. kertaa starttaavan Tour de Skin Toblachin-etapin järjestelyvastaava:

– Pitkällä tähtäimellä uskon, että tämä vaikuttaa erittäin negatiivisesti Tour de Skihin. Uskallan mennä jopa niin pitkälle, että se merkitsisi koko perinteen kuolemaa.

Tässä vaiheessa poisjääntinsä oli jo vahvistanut Norja, ja muut lajin suurmaat vasta harkitsivat.

Nyt tiedetään, että järjestäjien ja Kansainvälisen hiihtoliiton painajaisskenaario ei täyteen mittaansa koskaan toteutunut, vaikka Norjan poisjäänti kiistatta romahduttaa Tourin huippu-urheilullista tasoa ja laittaa sekä maailmancupin pisteet että palkintorahat alennusmyyntiin.

Suomi ilmoitti Tourille osallistumisestaan lauantaina.

Vähän, eikä nyt niin vähänkään, karrikoiden voi todeta, että kaikkien huppumaiden boikotti ja nykymuotoisen Tour de Skin alasajo olisi ollut ainoita hyviä asioita, joita koronapandemia on urheilulle aiheuttanut. Tapahtuma on luisunut kauas alkuperäisestä ajatuksestaan ja ihanteestaan, ja sen kohokohta eli Alpe Cermisin loppunousu on jo ikään kuin nähty.

Maastohiihdon tilasta noin yleensä kielii, että vaikka Alpe Cermisillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä maastohiihdon kanssa, se on jatkuvasti vuoden tv-katsotuin ei-arvokisatasoinen kilpailu maailmassa.

14 vuoden aikana neljässä maassa ja 11 paikkakunnalla vierailleen Tour de Skin ideoivat vuonna 2004 Vegard Ulvang ja Jürg Capol. Alkuperäinen ajatus oli eräänlainen maastohiihdon Giro d’Italia.

Alkuvuosina urheilijat olikin piiputettu perusteellisesti sekä hiihdetyillä että autossa istutuilla kilometreillä ennen loppunousua, mutta Alpe Cermisin ohella kiertueen eräänlaisiksi klassikoiksi nousivatkin Saksan Oberhofin avauskilpailut ja upea Cortinan ja Toblachin välinen takaa-ajo, joka on ilmastonmuutoksen takia kirjaimellisesti ollut jo vuosia menneen talven lumia.

Niin on myös 250 miljoonan kumulatiivisen tv-katsojan määrä, jonka Tourin osakilpailut saavuttivat vuodenvaihteessa 2011–2012.

Kun alkuviehätys haihtui, kuten se aina tekee, Tour de Ski alkoi osoittaa toisetkin kasvonsa. Maastohiihto on periaatteessa yksinkertainen laji, jossa väliaikalähdön voittaa vähiten aikaa käyttävä ja takaa-ajon tai massalähdön ensimmäisenä maaliin tuleva. Tämän sinänsä kristallinkirkkaan kokonaisuuden on sekoittanut erilainen kirimaalien, bonussekuntien ja sprinttikilpailujen aiheuttama pisteytyksen ja kokonaisajan laskennan sekamelska. Niiden täysin keinotekoinen tarkoitus on kaventaa eroja urheilijoiden välillä, hiihtokielellä ajaa porukka kasaan.

Vaikka Tour de Ski toden totta starttaa jo 15. kertaa, pysyvä kilpailumuoto on jatkuvasti ollut ikään kuin hakusessa. Jälkiviisauden aina kirkkaassa valossa Tour de Ski olisikin alusta asti tullut pitää pelkästään kestävyyshiihdon mekkana.

Kun kiertue oli muutaman vuoden ikäinen, tähdet alkoivat käyttää sitä arvokisavalmistautumisensa liikkuvana palikkana. Matopurkin avasi ensimmäisenä Marit Björgen 2009–2010 – ja menestyi olympiakisoissa loistavasti. Myös Iivo Niskanen on asfaltoinut kuningastietään arvokisakultaan mm. jättämällä Tourin avauspaikkakunnan jälkeen kesken.

– Saataisiinko parhaat aina mukaan, jos matkustus karsittaisiin minimiin ja arvokisavuosina kilpailtaisiin vain viidesti? Olisi vain puolenkymmentä starttia? pohtii Krista Pärmäkoski, yksi vain kolmesta Tourin kokonaiskilpailussa kolmen parhaan sijoittuneesta suomalaisesta.

Pärmäkoski muistuttaa, että maailmancupin ohjelmassa riittää nykyään erilaisia tour-muotoisia viikonloppuja muutenkin aivan kyllästymiseen asti, mikä sekin on nakertanut TdS:n erikoisluonnetta.

Tammikuussa 2009 kakkoseksi sijoittunut, TdS-historian eniten kilpailleisiin urheilijoihin kuuluva Aino-Kaisa Saarinen ei säästele sanojaan:

– Se luotiin kauden kohokohdaksi, mutta se on varjo entisestään.

Ja vielä:

Tammikuussa 2010 myös yhdistetyn miehet kapusivat loppunousu Alpe Cermisin päälle oman maailmancupinsa 9 kilometrin hiihto-osuudella. Anssi Koivuranta tarvitsi 3,4 kilometrin nousuun aikaa 20.21 minuuttia. Kiinnostavaa sikäli, että naishiihtäjistä Riitta-Liisa Roponen käytti samaan kuusi sekuntia vähemmän.