Therese Johaug sai Norjassa äärimmäisen arvostetun Egeberg-palkinnon.

Maastohiihdon supertähti Therese Johaug, 32, on valittu Norjan korkeimpiin urheilutunnustuksiin kuuluvan Egeberg-palkinnon voittajaksi.

Vuodesta 1919 asti jaettu palkinto annetaan norjalaiselle urheilijalle, joka on kunnostautunut vähintään kahdessa eri urheilulajissa. Naisten maastohiihtoa mielin määrin viime vuodet dominoinut Johaug kellotti kesällä kovia tuloksia myös 10 000 metrin juoksumatkalla.

Urheilusuoritusten puolesta Johaugin palkitseminen on selviö, mutta valintaa on Norjassa myös kyseenalaistettu. Monien mielestä on ongelmallista, että kriteereissään hyvänä roolimallin toimimisen mainitseva palkinto jaetaan urheilijalle, joka on kärsinyt 18 kuukauden dopingpannan.

– Thereseä ei olla syytetty tai tuomittu huijauksen yrittämisestä. Hänet on tuomittu huolimattomuudesta. Komitean mielestä huolimattomuus ei estä olemasta hyvä roolimalli, valintakomitean johtaja Börre Rognlien perusteli Johaugin palkintoa VG:n mukaan palkintoseremoniassa.

Johaugin dopingnäytteestä löydettiin syksyllä 2016 kiellettyä Clostebolia. Hiihtäjä itse selitti aineen päätyneen näytteeseen hänen käyttämänsä huulirasvan kautta. Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS asetti norjalaisen lopulta 18 kuukauden pannaan, jonka aikana tältä jäi väliin muun muassa talven 2018 Pyeongchangin olympialaiset.

NRK:n urheilutoimittaja Jan Petter Saltvedt uskoo, että palkinnon antaminen Johaugille on Norjan urheilujohtajien tapa kostaa CAS:lle Johaugin tuomiosta.

– Tässä ollaan valmiita jättämään huomiotta täysin selkeitä objektiivisia faktoja. He ovat tehneet kaiken mahdollisen saadakseen taivutettua 18 kuukauden dopingtuomion hyvän roolimallin kriteereihin sopivaksi, Saltvedt kommentoi VG:lle.

Johaug itse kommentoi palkintonsa synnyttämää keskustelua rauhalliseen sävyyn.

– Niiden, joiden mielestä minä en ansaitse palkintoa, pitää antaa ajatella niin. Minä olen vain tehnyt parhaani, enkä minä päättänyt, että palkinto tulee minulle, hän sanoi VG:lle.