Ruka yllätti hiihtäjät iloisesti – Perttu Hyvärinen paljasti ison edun verrattuna Keski-Eurooppaan

Ympäri maailmaa kuukausien ajan kiertävä urheilusirkus ei ole paras ratkaisu vallitsevassa maailmantilanteessa, mutta pohjoismaisten hiihtolajien maailmancup Rukalla vaikuttaa selviävän hyvin suuresta ponnistuksestaan. Kupla kimalsi raikkaassa talvisäässä, vaikka joutui venymään jo kisaviikonlopun aluksi.

– Kukaan ei halua sairastua, ja kaikki käyttävät maskia. Ruka yllätti ainakin vielä kaikki positiivisesti, minikiertueen yhdeksänneksi hiihtänyt Kerttu Niskanen sanoi sunnuntaina.

Positiivisesti, mutta paremmalla tavalla. Positiivisia koronavirustestituloksia ei kaivannut kukaan, vaikka Norjan joukkueen valmentajalle sellainen hoituikin, ja norjalaisten osallistuminen oli epävarmaa vielä torstaina. Uusintatesti kääntyi negatiiviseksi, ja Norja juhli ladulla sekä hyppyrimäessä.

– Koko systeemi toimi todella hyvin. Rukalla on hyvä infra, ja porukka pystytään eristämään. Urheilijoiden toiminta on laadukasta eikä eroa hirveästi aikaisemmista vuosista. Täällä järjestelyt toimivat automaattisesti hyvin, mutta mielenkiintoista on nähdä, miten toimii muissa maailmancupeissa, Perttu Hyvärinen mietiskeli.

– Täällä Suomessa on isot hotellit, mutta Keski-Euroopassa olemme pienissä perheyrityksissä. Lentokentät ja -koneet ovat haastavia paikkoja. Kisat hoituvat hyvin, kun siellä on rutiinia kisojen järjestämisestä, Hyvärinen uskoi.

Kerttu Niskanen suuntasi Rukalta aviomiehensä Juho Mikkosen kanssa kotiin Vuokattiin ja odottaa vajaan kahden viikon päästä Sveitsin Davosissa hiihdettäviä kilpailuja. Niskanen on hiihtänyt pitkään huipulla tai ainakin sen tuntumassa, ja hänelle jäi Rukasta hyvä maku myös urheilullisesti.

– Välillä sairastelut ovat sotkeneet ja välillä on kokeiltu vääriä asioita harjoittelussa. Kun kaikki tehdään hyvin, niin pystyn olemaan edelleen hyvällä tasolla. Kahdeksan tyttöä edellä, joten ei huono avausviikonlopuksi, Niskanen tuumi.

Davosissa maailmancupin kupla joutuu jälleen koetukselle. Vuodenvaihteeseen kaavailtu Tour de Ski viimeistään mittaa kuplan kestävyyden etenkin, jos kiertue sukkuloi usean eri maan välillä. Helmi-maaliskuun taitteen MM-kilpailuihin on vallitsevassa tilanteessa pitkä aika.