Mitä Krista Pärmäkoskelle on tapahtunut? Harri Kirvesniemi ei edes yllättynyt historiallisesta sukelluksesta

Suomalainen hiihtoväki seuraa pelonsekaisin tuntein Krista Pärmäkosken tilannetta.

Krista Pärmäkoskella on vaikeaa.­

Monikertainen arvokisamitalisti Krista Pärmäkoski on totuttu näkemään suomalaisen maastohiihdon luotettavana peruspilarina.

Nyt se pilari horjuu uhkaavasti.

Esimakua Pärmäkosken, 29, heikoimmasta iskukyvystä vuosikausiin saatiin jo Taivalkosken Suomen Cupissa.

Perjantaina Pärmäkoski teki puolestaan kyseenalaista historiaa jäämällä ensi kertaa urallaan ulos Rukan sprinttikisojen erävaiheesta eli 30 parhaan joukosta.

Suuri yllätys se ei kuitenkaan ollut.

– Viime viikonloppu ja ongelmat huomioiden oli odotettavissa, että taso ei ole totutulla tasolla. Normaalikuntoinen Krista olisi hiihtänyt viisi sekuntia kovempaa, sanoo IS:n hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi.

Alavireensä syyksi Pärmäkoski on kertonut virustaudin, joka vaivasi häntä pidemmän aikaa kilpailukauden kynnyksellä. Kyse ei kuitenkaan ollut hänen mukaansa koronaviruksesta.

Sprintin perusteella ei voi vielä vetää suuria johtopäätöksiä, vaan todellinen kuva Pärmäkosken nykykunnosta nähdään lauantaina, kun Rukalla hiihdetään hänen bravuurimatkansa pertsan kymppi väliaikalähdöllä.

Kirvesniemi ei urotekoja odottele.

– Voi pitää yllätyksenä, jos Krista hiihtää kymmenen joukkoon. Hän on antanut ymmärtää, että sairauden jälkeen ongelmat ovat aika pitkälti hapenoton puolella. Näissä maastoissa sitä kysytään aika lailla.

– Lauantain kisa antaa varmasti suuntaviivoja, mitä seuraavina viikkoina pitää tehdä. Kuten hän itse sanoi, lauantain jälkeen näkee, kannattaako sunnuntaina edes startata. Useamman kisan putki toipilaana voi olla jatkon harjoittelusta pois.

Kirvesniemen mielestä on kuitenkin hyvä, että omien sanojensa mukaan nyt terveenä oleva Pärmäkoski uskaltaa alavireestään huolimatta nyt kilpailla.

– Kristan kohdalla hyvä puoli on, että hänellä on niin valtavan kova monien vuosien pohja. Siihen on muutaman viikon tähtäimellä kohtuullisen hyvä ryhtyä rakentamaan uutta nousua.

– Mutta sillä tavalla olen huolissani, että tämä on niin kaukana optimaalisesta tilanteesta. Tässä vaiheessa vuotta pitäisi päästä harjoituksellisestikin tekemään vähän erilaisia asioita kuin mitä hän nyt joutuu pakon sanelemana tekemään.

Rukan jälkeen maailmancupin ohjelma on hyvin hataralla pohjalla. Ensi viikonlopun Lillehammerin kisat on jo siirretty, ja sama uhka leijuu näinä vaikeina aikoina muidenkin tapahtumien yllä.

Kirvesniemi näkee, että tässä tilanteessa Lillehammerin peruuntuminen on Pärmäkosken etu.

– Jatkon kannalta tulee aika optimaalinen tilanne, että nyt on pari viikkoa taukoa ennen kuin olisi seuraava maailmancup. Siinä ehtii aika paljon päästä eteenpäin.

– Kevään MM-kisoja ajatellen peliä ei vielä missään tapauksessa ole menetetty. Mutta esimerkiksi jo Tourille alkaa tulla vähän kiire. Kristan pitänee nyt entistä enemmän priorisoida, että kauden päätähtäin on MM-kisoissa, eikä niinkään maailmancupissa.