Iivo Niskanen manasi, homma Rukalla hankaloitui – ”Ei kerta kaikkiaan riitä”

Niskanen pettyi töpöttelyynsä.

Suomen hiihtoässä Iivo Niskanen jäi alkueriin Rukan sprintissä. Vielä aamun karsinnassa Niskanen piti porukan yhdeksänneksi kovinta vauhtia, mutta erässä eväät oli syöty, ja suomalainen jäi hännänhuipuksi.

– Ei kerta kaikkiaan oma tekeminen riitä. Meni jotenkin töpöttelyksi koko mäki. Ei ollut oikeanlaista potkua siinä. Vähän meni koko mies lukkoon, Niskanen puhisi kisan jälkeen.

– Ikävä aloittaa tour tällä tavalla. Ei tullut käytännössä mitään bonussekunteja. Haastava tilanne seuraaviin päiviin.

Rukan kolme osakilpailua muodostavat minitourin. Lauantaina hiihdetään väliaikalähtö perinteisellä, ja sunnuntaina lähdetään turneen kokonaistilanteen mukaisessa järjestyksessä vapaan takaa-ajoon.

Niskanen sai sprintistä kaksi bonussekuntia, kun esimerkiksi finaaliin yltäneet keräsivät niitä 20–30.

– Nämä ovat sillä tavalla ikäviä paikkoja, että näistä pitäisi saada kaikki sekunnit pois. Kärkimiehet ottavat sen puoli minuuttia heti eteen tässä. Tästä on vähän haastava jatkaa.

Niskasta ei ole tunnettu koskaan erityisenä sprinttimiehenä.

– Absoluuttinen nopeus on ongelma. Kun hiihdetään peeseissä, niin silloin nämä, jotka eivät ole niin kestävyysmiehiä, hyötyvät ja pystyvät irrottamaan loppuun. Se on ihan ominaisuustekijä, jota en pysty tuottamaan. Se on harjoiteltava ominaisuus, jota ei valitettavasti 1 100 tunnilla saa, Niskanen sanoi viitaten harjoitusmääriinsä.

Viime viikonloppuna Niskanen jättäytyi sivuun Taivalkosken Suomen Cupista selkävaivoihinsa vedoten.

Enää se ei hänen mukaansa haitannut menoa.

– Ei se rajoittanut tuossa. Enemmän hitsasi päätä ja reittä kuin selkää tuossa viimeisessä nousussa.