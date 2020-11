Kerttu Niskanen antoi myrskyvaroituksen – poikkeuksellinen kuvio aviomiehen kanssa toimii: ”Parisuhde ei ole ollut koetuksella”

Kerttu Niskanen uhkuu kovaa kuntoa maailmancupin kynnyksellä.

Hiihdon maailmancupin kausi alkaa viikonloppuna Kuusamossa.

Suomen naisista katseet kiinnittyvät perinteisen ykköspyssyn Krista Pärmäkosken sijaan nyt ennen kaikkea Kerttu Niskaseen, jonka ennusmerkit kauteen ovat lupaavat.

Niskanen oli ylivoimaisessa vedossa viime viikonloppuna Taivalkosken vapaan kympillä. Virustaudista kärsinyt Pärmäkosken jäi hänestä jäisellä ladulla Suomen cupin kisassa puoli minuuttia.

– Se oli hyvä kauden avaus. Mutta alusta oli niin haastava, etten saanut vain tykitellä menemään. Varastoonkin jäi vielä, 32-vuotias Niskanen sanoo.

– En sano olevani vielä huippukunnossa, mutta harjoituskausi on mennyt hyvin, niin odotinkin jo ihan hyvää.

Niskasen menosta saatiin esimakua jo edellisviikonloppuna Oloksen testikisoissa, joissa hän paineli viiden kilometrin perinteisen kisan tasatahtiin maailmancupin kärkinaisiin viime vuodet kuuluneen Venäjän Natalja Neprjajevan kanssa.

Niskanen oli väkevässä iskussa viime viikonloppuna Taivalkosken Suomen cupissa.­

Niskasella on nyt käynnissä toinen kausi aviomiehensä Juho Mikkosen valmennuksessa.

Kuvio on harvinaislaatuinen, sillä myös Mikkonen, 29, kuuluu maajoukkueeseen. Rukalle hänet nimettiin kansalliseen ryhmään.

Aiemmin Jussi Piiraisen ja Pekka Vähäsöyringin henkilökohtaisessa valmennuksessa ollut Niskanen on tyytyväinen pariskunnan väliseen valmennussuhteeseen, vaikkei Mikkosella sen kummempaa koulutusta tai aiempaa kokemusta maajoukkuehiihtäjän valmentamista olekaan.

– Olemme molemmat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön, ja se on toiminut hyvin. Juholla on tietotaitoa, ja hän osaa valmentaa. Pidän kokemusta jopa tärkeämpänä kuin sitä, onko joku lukenut valmentajaksi vai ei.

Aviomies Juho Mikkonen (vas.) valmentaa Kerttu Niskasta.­

Valmentaja ei voisi Niskaselle paljon tutumpi olla, sillä Sotkamossa asuva pariskunta on ollut yhdessä jo 15 vuoden ajan. Naimisiin he menivät tämän vuoden elokuussa.

– Parisuhde ei ole ollut koetuksella. Ei meillä valmentamisesta tule mitään sanaharkkaa, Niskanen naurahtaa.

– Juho on ollut aina kiinnostunut valmennuksesta, ja häneltä on tullut jo aiemminkin paljon hyviä ideoita ja ajatuksia. En ole kyseenalaistanut enkä varmaan koskaan kyseenalaistakaan mitään Juhon valmentamiseen liittyviä juttuja.

Alkavaan kisakauteen valmistautuminen on ollut normaalista poikkeavaa, sillä tällä kertaa korkean paikan leirit ovat jääneet vallitsevasta tilanteesta johtuen väliin.

Mikkosen valmennuksessa Niskasen harjoittelu on muuttunut muutenkin.

– Rytmitystä on muutettu niin, että lepopäiviä on enemmän kuin viime vuosina. Määrällisesti taas harjoittelen enemmän. Silloin kun harjoitellaan, tehdään paljon ja kovaa, mutta sitten taas välillä osataan nollata ja pitää ihan lepopäiviä. Se on minulle paras sapluuna, ettei ole koko ajan tasaisen paksua junttaamista.

Viime kaudella Niskanen hiihti tasaisesti maailmancupissa kärkikymmenikössä tai sen tuntumassa, mutta yksittäinen piikki jäi tuloslistalta puuttumaan.

Kun kaikki parhaat olivat viivalla, Niskanen on viimeksi noussut maailmancupissa palkintokorokkeelle keväällä 2017.

– Sairastelut ovat sotkeneet jonkun verran. Vaikka olisin ollut hyvässä kunnossa, joku virus on tullut ja sotkenut kuvioita pahemminkin. Niille ei tietysti voi mitään.

– Seefeldin MM-kaudella jouduin ylikuormitustilaan. Silloin harjoittelin paljon, mutta rytmitys ei ollut hyvä, joten en kestänyt sitä. Tässä on ollut sekä huonoa tuuria että väärien asioiden kokeilua.

Niskasen ennusmerkit kauteen ovat lupaavat.­

Jo nyt on selvää, ettei maailmancupin kauden läpivienti onnistu normaalisti. Kilpailukalenterissa heti Rukan jälkeen ohjelmassa olleet Lillehammerin kilpailut jouduttiin jo siirtämään paikallisten koronarajoitusten takia jonnekin tulevaisuuteen.

– Kaikki hiihtäjät toivovat, että hiihdettäisiin mahdollisimman paljon. Ihan sama, missä. Vaikka samoilla paikkakunnilla enemmän, ettei tulisi väliviikonloppuja kovin paljon.

– Mutta ei kukaan halua tietenkään ottaa riskejä, jos homma ei ole turvallista.

Kuten muissakin lajeissa, myös hiihdossa tilanne on taloudellisesti haastava.

Tälle kaudelle Suomen hiihtäjille annettiin lupa myydä maajoukkueasuihinsa kaksi henkilökohtaista mainosta.

– Aiemmin on saanut olla yksi oma mainos. Nyt tuli kaksi, mikä on meille urheilijoille tärkeä juttu, että saamme omille kumppaneille mahdollisimman paljon näkyvyyttä, sanoo Niskanen, jonka tuore sopimus Haltin kanssa julkaistiin hiljattain.

Niskasen kauden päätähtäin siintää helmi-maaliskuun vaihteessa Oberstdorfin MM-kisoissa.

Se voi olla Niskaselle jos ei viimeinen niin ainakin viimeisiä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen arvokisamitaliin, jonka lähelle hän on yltänyt useita kertoja. Pelkästään nelossijoja on kolme.

– Perinteisen kolmekymppiä on se mieluisin matka Oberissa. Sen jälkeen kaikki muut normaalimatkat, ja totta kai haluan olla myös viestissä mukana, Niskanen sanoo.