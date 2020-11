Suomen joukkueen hotellissa toivottiin julmetusti negatiivista koronatulosta Norjan nokkamiehelle – Perttu Hyvärinen nosti esiin erityisen syyn

Perttu Hyvärisen kehitys viime kaudella oli räjähdysmäistä. Nyt takana vielä raaempi harjoituskausi.

Norjan hiihtäjien majapaikassa Kuusamon Rukalla elettiin torstaina jännän päällä.

Miesten vastuuvalmentajan Eirik Myhr Nossumin koronapikatesti oli näyttänyt positiivista. Jos uuden testin tulos olisi ollut sama, lajin ykkösmaajoukkue olisi mitä todennäköisimmin asetettu karanteeniin ja suljettu maailmancupin avauskilpailuista.

Tulos oli kuitenkin negatiivinen.

Perttu Hyvärisen mukaan Nossumille toivottiin negatiivista tulosta julmetusti myös Suomen joukkueen hotellissa.

– Edes palkintopallisijaa ei olisi osattu arvostaa tai edes laskea podium-sijaksi, jos se olisi tullut ilman norjalaisia vastustajia. Näin oli poikien kanssa sovittu, ja erityisesti Hakolan (Ristomatti) kanssa. Hänen kanssaan tulee muutenkin jatkuvasti kuittailtua siitä, kummalla oikeasti on kovemmat kansainväliset meriitit.

Jos Hyvärinen jatkaa samaa rataa kuin viime kaudella, hänen päänsä iskeytyy jo katosta läpi. Kestävyysmatkojen maailmancupissa kokonaissijoitus koheni huikeat 48 sijaa (65–17) ja olisi todennäköisesti ollut vielä parempi, jos terveys olisi sallinut hiihtää Ruotsin ja Norjan tourin.

Kesäkuussa 29 vuotta täyttänyt Hyvärinen muistuttaa kuitenkin realiteeteista.

– Oli myös jo erittäin korkea aika saada hyviä kansainvälisiä tuloksia. Joku voisi sanoa, että turhan myöhään jopa, mutta onneksi kuitenkin.

Kauden kohokohta oli 18. tammikuuta 6. sija Nove Meston 15 kilometrin (v) kilpailussa vain 21 sekuntia palkintopallilta.

Hyvärinen ja useimmat muutkin hiihtäjät tietävät, että Norjan joukkueen piinaava odotus oli vain alkusoittoa tälle koronakaudelle. Suunnitelmalliseksi luonteeksi tiedetylle savolaiselle tilanne ei ole helppo:

– Mitään ei voi pitää kiveen hakattuna kilpailujen osalta, vaan pitää elää hetkessä. Se on henkisesti hyvin kuormittavaa. Sellainen kaikkea kannatteleva toivon kipinä on se, että MM-kisat voitaisiin järjestää. Arvokisamitali on suomalaisille edelleen se isoin juttu tässä lajissa.

Metsätieteiden opinnoissa Itä-Suomen yliopistossa hän on edennyt jo kandidaatintutkinnon kynnykselle, ja kirjat saavat pölyttyä koko alkaneen lukuvuoden.

– Näin tavoitteellisessa urheilussa en pysty jakamaan energioitani niin, että tekisin tarpeeksi laadukasta työtä kahdella niin vaativalla rintamalla.

Koska kesän 2019 harjoittelu oli tulosten valossa lähes täysonnistuminen, valmentaja Mikko Virtasen kanssa jatkettiin samoilla linjoilla. Hyvärinen harjoitteli erittäin paljon Vuokatissa Hakolan ja Markus Vuorelan, joitakin kertoja myös Iivo Niskasen kanssa.

– Entistä enemmän kovia lähes kisavauhtisia tehoharjoituksia ja myös maksimitehoisia harjoituksia, harjoittelun ääripäät etääntyivät toisistaan entisestään. Voimatreeniä vastaavasti vähemmän. Nyt nähdään, onko se tuonut lisää kehitystä.