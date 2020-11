Krista Pärmäkoski on mukana Rukan maailmancupissa – ”Ei ainakaan minun tarvinnut houkutella”

Krista Pärmäkoski ja Iivo Niskanen tähdittävät viikonlopun maailmancupia.

Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen naurahtaa, kun häneltä kysyy, tarvitsiko Krista Pärmäkoskea houkutella Rukan maailmancupiin.

– Ei ainakaan minun tarvinnut houkutella, Pasanen sanoi maanantaina iltapäivällä STT:lle.

Pärmäkoski jäi sunnuntaina kolmanneksi Suomen cupin vapaan kympillä ja väläytti kilpailun jälkeen Ylen haastattelussa jopa Rukan väliin jättämistä. Maanantaina Hiihtoliitto julkaisi joukkueet loppuviikon kilpailuihin. Pärmäkosken nimi oli listassa.

– Tulos ei tietenkään ollut sellainen, mitä Krista halusi, Pasanen tuumi.

Pärmäkoski hävisi Taivalkoskella Kerttu Niskaselle lähes puoli minuuttia, ja edelle ehti myös Riitta-Liisa Roponen. Niskanen on Rukalla maajoukkueessa ja Roponen kansallisessa ryhmässä.

Suomella riitti kysymysmerkkejä Pärmäkosken tahmean viikonlopun lisäksikin. Iivo Niskanen jätti 14 kilometrin kilpailun väliin selkävaivan takia, mutta nyt Rukan viime vuoden 15 kilometrin perinteisen voittaja on jälleen mukana.

Päävalmentaja Pasanen saapui Rukalle maanantaina hyvin odotuksin.

– Suurin osa joukkueestamme saapuu paikalle keskiviikkona. Huolto on jo valmistelemassa.

Joni Mäki on ollut hyvässä vireessä Suomen cupissa, ja sunnuntain kolmossijallaan säväyttänyt Joel Ikonen nappasi myös paikan maailmancupista.

– Yleisesti ottaen urheilijat ovat osoittaneet hyvää kuntoa loppusyksyn aikana. On mielenkiintoista päästä pitkän tauon jälkeen kansainväliseen kilpailuun. Olen seurannut esimerkiksi Norjan ja Ruotsin kansallisia kilpailuja, Pasanen sanoi.

Hiihtäjät kisaavat perjantaina perinteisen sprintin. Lauantaina naiset hiihtävät perinteisen kympin ja miehet 15 kilometriä. Sunnuntaina matkat sivakoidaan vapaalla.

– Lunta on hyvin, ja on luonnonluntakin. Viiden kilometrin lenkki on auki ja ladut hyvässä kunnossa, Pasanen kiitteli.

Yhdistetyn urheilijat käyvät mäkeen jo torstaina, mutta erikoismäen miehet aloittavat tositekemisen perjantain karsinnassa. Mukana ovat yhdistetyssä muun muassa Ilkka Herola sekä Eero Hirvonen ja mäkihypyssä Antti Aalto.