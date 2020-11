Krista Pärmäkosken vauhti oli pahasti kateissa – Harri Kirvesniemi selittää, miksi tilanteesta on nyt syytä huolestua

Harri Kirvesniemen mukaan oli selvästi nähtävissä, että Krista Pärmäkoski ei ole täydessä kunnossa matkalla kohti Rukaa.

Krista Pärmäkoski kuului Taivalkosken Suomen cupin kilpailujen yllätyksiin – eikä hyvällä tavalla. Moninkertainen arvokisamitalisti jäi pahasti Kerttu Niskasen jalkoihin 10 kilometrin kilpailussa.

Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi seurasi kilpailua yllättyneenä. Niskanen sanoi itsekin kilpailun jälkeen, että voitot Pärmäkoskesta ovat sitä luokkaa harvinaisia, että niitä pitääkin tuulettaa. Asetelma ei jäänyt Kirvesniemeltä huomaamatta.

– Ero Kerttuun oli erittäin suuri, varsinkin kun huomioidaan maasto ja alusta, jotka eivät ole Kertulle alkuunkaan hyviä. Kertun hiihto näytti todella hyvältä, vahvalta ja voimakkaalta. Mutta normaalitilanteessa Krista voittaisi tällaisen kilpailun puolella minuutilla, Kirvesniemi alleviivasi.

Teknisesti Pärmäkosken hiihdossa ei näkynyt vikaa. Ennemmin vaikutti siltä, että ongelmia oli kuntopuolella. Mitään indikaatiota loukkaantumisesta ei ole kuulunut, joskin sellainen selittäisi viikonlopun tapahtumat.

– Hänen kommenteistaan on jäänyt sellainen mielikuva, että kunto ei ole ihan kohdillaan. Kaikki viittasi siihen, että odotukset eivät olleet korkealla. Harjoitukset eivät ole menneet ihan optimaalisesti. Minulla ei ole mitään tietoa siitä, mitä harjoituskauden aikana on saattanut tapahtua, mutta Krista on antanut selkeitä vihjeitä siitä, että kaikki ei ole onnistunut.

Pitääkö Pärmäkosken vauhdista olla huolissaan?

– Ei pitkällä tähtäimellä, mutta lähitulevaisuudessa kyllä varmaan ja varsinkin Rukan suhteen. Kristalta tuli selkeä viittaus, että jos maasto olisi ollut raskaampi, ero olisi ollut vielä suurempi. Se viittaa siihen, että kuntotekijät eivät toimi yläalueella. Ja samalla hän halusi selvästi tuoda esiin, että sukset toimivat hyvin.

Hiihtäjä itse vihjasi Taivalkosken kilpailun jälkeen, että osallistumista ensi viikonloppuna Rukalla järjestettäviin maailmancupin kilpailuihin Rukalla pitää vielä harkita. Päätöksen hän tekee valmentajansa kanssa viimeistään maanantaina.

Kirvesniemi ei näe syytä sille, miksi Pärmäkosken kannattaisi jättää Rukan kisat väliin – paitsi, jos hänellä oikeasti on jokin loukkaantuminen tai sairastuminen.

– Jos taustalla ei ole ihan selkeää ylirasitustilaa tai terveysongelmaa, niin ilman muuta mukaan vaan. Hänellä tulee olemaan täysi työ päästä 10 parhaan joukkoon, mutta se olisi tässä tilanteessa hyvä työvoitto. Oli miten oli, Kristan on uskallettava toimia oman pään mukaisesti.