Venäjän hiihtomaajoukkue harjoittelee Lapissa – valmentaja päivitteli yhtä asiaa Suomen koronatestauksessa

Markus Cramer antoi palaa Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle.

Venäjän hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Markus Cramer on valmentanut urallaan mm. Sergei Ustjugovia ja Dario Colognaa.­

Venäjän maastohiihtomaajoukkue on valmistautumassa maailmancupkauteen Muonion Oloksella jokavuotiseen tapaansa.

Venäläisten päävalmentaja Markus Cramer kummasteli NRK:n haastattelussa Suomen koronavirustestausta ja Kansainvälisen hiihtoliiton FISin alkukauden suunnitelmia.

Testauksessa sapetti hinta. Cramer kertoi NRK:lle, että Venäjän hiihtäjät testattiin heti Suomeen saapuessaan ja toistamiseen 72 tunnin päästä maahantulosta. Hänen mukaansa venäläiset saapuivat länsinaapuriinsa 50 hengen porukalla – ja yhden koronatestin hinta on Suomessa 220 euroa.

Saksalaisvalmentajan mukaan he joutuvat samaan mankeliin siirtyessään Muoniolta Rukalle, jossa kilpaillaan maailmancupin pisteistä 27.–29 marraskuuta.

Cramer epäili, että testausruljanssi maksaa jouluun mennessä venäläisille jopa 50 000 euroa.

– Olen ollut tällä viikolla yhteyksissä monen maan valmentajan kanssa. He ovat kysyneet, millainen matka oli, miten Suomen rajalla testataan ja kuinka paljon se maksaa. Monilla mailla ei ole tietoakaan siitä, mitä tapahtuu, hän päivitteli NRK:n haastattelussa.

Rukaa seuraavana viikonloppuna oli alunperin tarkoitus kilpailla Norjan Lillehammerissa, mutta kilpailut jouduttiin siirtämään Norjan koronatilanteen takia.

Matkustusrumba on siitä huolimatta kova: maailmancupissa kilpaillaan ennen joulua vielä Sveitsissä ja Saksassa.

Cramer ei ollut mielissään, että hiihtäjät joutuvat matkustamaan reittilennoilla koronan runtelemassa Euroopassa.

– Ampumahiihdossa on suunniteltu jo kuukausia sitten, että he ovat aina kaksi viikkoa yhdessä paikassa. Näin he eivät joudu matkustamaan niin paljoa ja välttyvät ylimääräisiltä kontakteilta. FISin pitäisi tehdä jotain tilanteelle ja ilmoittaa järjestävänsä pari ensimmäistä maailmancupviikonloppua Pohjoismaissa.

FISin kilpailupäällikkö Pierre Mignerey myönsi NRK:lle, että testaus ja muut koronan aiheuttamat lisäkulut ovat ongelma.

– Se asettaa monet maat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen tällä kaudella. Tiedostamme asian, ja meillä on kokouksia, joissa koetamme löytää ratkaisuita.

FIS ei ole vielä tiedottanut, järjestetäänkö Lillehammerista siirrettyjä kilpailuja muualla.

Rukan maailmancupin pääsihteeri Seppo Linjakumpu kiisti Yle Urheilun haastattelussa perjantaina, että kisaorganisaatio olisi käynyt keskusteluja kahden peräkkäisen kisaviikonlopun järjestämisestä Kuusamossa.

– Emme ole varautuneet siihen millään tavalla. Aika pikaisesti pitäisi päätökset tehdä, jos jotain meinataan järjestää, hän totesi Ylelle.