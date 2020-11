Iivo Niskanen veti letkaa Oloksen rinteellä – perässään ”verivihollinen” Aleksandr Bolshunov: ”Lähti koettamaan”

Menestysvalmentaja Olli Ohtonen kertoi suojattinsa harjoittelusta.

Maastohiihdon olympiavoittaja Iivo Niskanen leireilee parhaillaan Muonion Oloksella.

Viime viikonloppuna Niskanen, 28, julkaisi Instagramissa videon, jossa hän vetää kolmen miehen letkaa. Porukka etenee tehokkaalla perinteisen vuorohiihdolla ylämäkeen pohjoisen lumisissa maisemissa.

Heti Niskasen peesissä, kauniisti samassa rytmissä, hiihtää venäläistähti Aleksandr Bolshunov.

Suomalaiset urheilun ystävät muistavat Bolshunovin monista tuimista latutaistoista Niskasta vastaan. Kaikkein parhaiten venäläinen muistetaan Pyeongchangin talviolympialaisista 2018.

Niskanen voitti tuolloin 50 kilometrin kuninkuusmatkan olympiakultaa. Pahin voiton uhkaaja oli Bolshunov, jonka suomalainen tiputti kyydistään reilu kilometri ennen maalia.

– ”Bolsu” tietää paikkansa, vitsaili eräs Niskasen Instagram-seuraajaa tuoreimman videojulkaisun kommenttikentässä.

Niskasen julkaisemalla videolla letkan kolmantena hiihtää Juho Mikkonen. Muun muassa Sotshin olympialaisissa 2014 kilpaillut Mikkonen, 29, avioitui elokuussa Iivo Niskasen siskon, niin ikään Suomen hiihtäjätähtiin kuuluvan Kerttu Niskasen kanssa.

Urallaan kaksi olympiakultaa, yhden MM-kullan ja kaksi MM-pronssia voittaneen Iivo Niskasen pitkäaikainen valmentaja Olli Ohtonen kertoi Ilta-Sanomille Oloksella kuvatun videon taustoista.

– Olimme suunnitelleet perjantaille kovemman treenin. Bolshunov lähti sitten samaan letkaan koittamaan. Antoi hyvää sparria, mutta ei ollut erikseen mitään sovittu.

Ohtosen mukaan Oloksella leireilee tällä hetkellä paljon ulkomaalaisia hiihtäjiä.

– Bolshunov treenailee siellä omien ohjelmiensa mukaisesti ja muiden venäläisten kanssa. Ei olla siis täsmätty harjoituksia mitenkään yhteen, mutta kyllähän tuolla samoilla laduilla usein törmäillään, Ohtonen tuumaa.

Niskanen leireili aiemmin muun hiihtomaajoukkueen tavoin Vuokatissa. Tällä hetkellä Iivo ja Kerttu Niskanen, Mikkonen sekä Krista Pärmäkoski treenaavat kuitenkin Muoniossa, selvästi muuta hiihtomaajoukkuetta pohjoisempana.

Ohtosen mukaan syyt leiripaikan vaihtoon olivat käytännöllisiä. Hiihdon Suomen cupin kilpailut käynnistyivät Vuokatissa viime viikonloppuna. Ne, jotka eivät kilpailukauttaan Suomen cupissa käynnistäneet, pystyivät harjoittelemaan Oloksella rauhassa myös viikonlopun ajan.

Niskanen on itse kertonut useaan otteeseen, että hänen tavoitteensa on tulevaisuudessa menestyä myös vapaalla hiihtotavalla. Perinteisen distanssimatkoilla hän on ollut jo pitkään maailman parhaita.

– Iivo haluaa laajentaa repertuaaria. Vapaalle tyylille on satsattu, ja se on ollut teemana maajoukkueleireilläkin. Kauden päätähtäin tietenkin on Oberstdorfin MM-kisoissa, kertoo Ohtonen, joka on väitellyt liikuntatieteiden tohtoriksi vapaan hiihtotavan biomekaniikasta.

Oberstdorfissa vapaalla hiihdetään muun muassa 15 kilometrin kisa. Kyseisellä matkalla, mutta perinteisellä hiihtotavalla, Niskanen voitti MM-kultaa Lahdessa 2017 ja MM-pronssia 2019 Seefeldissä.

Olli Ohtonen päätti oman kilpauransa hiihtäjänä vuonna 2010. Hän on valmentanut Iivo Niskasta vuodesta 2013.­

Koronapandemian vaikutuksia harjoituskauteen Ohtonen ei pidä merkittävinä.

Toki ulkomaanleirit jäivät tällä kertaa väliin, minkä merkitystä Ohtonen hieman harmittelee pitkää tähtäintä ajatellen.

– Pekingissä (talviolympialaiset 2022) hiihdetään korkealla, ja ohuemmassa ilmanalassa treenaaminen jäi nyt pois, mutta tuskinpa sekään on ongelma, jos tässä päästään kuitenkin kisoja hiihtämään korkealla.

– Harjoituskausi on mennyt kokonaisuutena hyvin ja harjoiteltu on paljon. Toivottavasti päästään nyt viemään kisakausi suunnitellusti läpi, Ohtonen pohtii.

Tällä hetkellä Niskanen keskittyy valmentajansa mukaan lajinomaiseen harjoitteluun ja määrään. Kovimmat tehotreenit vedettiin Vuokatissa maajoukkueen leireillä.

Iivo Niskanen (oik.) ja Olli Ohtonen lenkillä Norjan Sandnesissa kesällä 2018.­

Niskanen oli kaudella 2019–2020 maailmancupin kokonaiskilpailussa kuudes ja normaalimatkojen cupissa kolmas.

Bolshunov puolestaan dominoi viime kaudella miesten maailmancupia. Hän voitti selvällä erolla seuraaviin sekä normaalimatkojen cupin että kokonaiskilpailun.

Sprintticupin viime kaudella voitti Norjan Johannes Hösflot Kläbo.

Maastohiihdon maailmancupin kausi käynnistyy Kuusamon Rukalla marraskuun viimeisenä viikonloppuna.