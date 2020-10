Maastohiihdon maailmancupin yllä koronakammo – ”Kaikki huoltomiehet eivät voi tulla Rukalle”

Maastohiihdon maailmancupin pitäisi käynnistyä Rukalla kuukauden kuluttua, mutta monessa hiihtomaassa on epävarmuutta matkajärjestelyjen suhteen.

Norjan Maiken Caspersen Falla on kritisoinut tiivistä maailmancupin kilpailukalenteria. USA:n hiihtäjien saapuminen Eurooppaan on hankalaa. Kuva Lahden MM-kilpailuista talvelta 2017.­

Vaikka suomalaisviranomaiset ovat näyttäneet Rukan maailmancupin järjestäjille vihreää valoa marraskuun lopun tapahtuman toteuttamiseen, monissa hiihtomaissa emmitään Suomeen saapumista. Kyse ei ole vain Suomessa piipahtamisesta vaan koko kauden läpiviemisestä.

Esimerkiksi Italian maastohiihdon lajipäällikkö Marco Salle on varovainen hiihtäjien ja taustahenkilöiden matkustamisen suhteen.

– Kaikki huoltomiehet eivät voi tulla Rukalle avaustapahtumaan, Salle sanoo Aftonbladetin haastattelussa.

– Ajattele, jos joku heistä sairastuu, meillä ei ole laittaa ketään tilalle, kun sairastuneiden pitää olla 14 päivän karanteenissa.

Monet maajoukkueet matkustavat Suomeen jo hyvissä ajoin päästääkseen harjoittelemaan lumella. Tässäkin suhteessa korona vaikeuttaa tilannetta. Sallen mukaan on todennäköistä, että Italian maajoukkuehiihtäjistä vain Federico Pellegrini ja Fransesco di Fabiani saapuvat Suomeen harjoitusleirille. Muut jäävät kotimaahansa harjoittelemaan, jotta ainakaan koko porukka ei saa koronatartuntaa.

Oma lukunsa ovat Kanadan ja Yhdysvaltain maajoukkueet. Jälkimmäisen maajoukkuetoimintoja johtavan Chris Groverin mukaan suurin ongelma on Eurooppaan pääsy. Rukan ja Lillehammerin jälkeen maailmancupin kiertue jatkuu Davosissa. Sveitsi on asettanut maahantulorajoituksia USA:n, Venäjän ja ETA-alueen ulkopuolella oleville maille.

– He vaativat kymmenen päivän karanteenia, mikä tekee tilanteesta hankalan, Grover sanoo Aftonbladetissa.

Monet kisajärjestäjät ovat huolissaan maailmancupin arvon säilymisestä. Kuten Ilta-Sanomat kirjoitti viime viikolla, Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) edellyttää, että tapahtumaan pitää osallistua vähintään seitsemän maata maailman kymmenen parhaan hiihtomaan joukosta, jotta status säilyy. Esimerkiksi USA on naishiihtäjiensä ansiosta maailman viidenneksi paras maa, joten sen poissaolo olisi ikävää kisajärjestäjille.

FIS on lyönyt lukkoon kalenterin, jossa on runsaasti kilpailuja eri maissa. Tämä on herättänyt kritiikkiä urheilijoiden keskuudessa. Esimerkiksi norjalainen Maiken Caspersen Falla epäili FISin asettavan hiihtäjien terveyden vaakalaudalle, kun kilpailuohjelma on laadittu normaalivuosien tapaan.

Myös FIS on varautunut siihen, ettei kaikkia osakilpailuja pystytä järjestämään.

– Olen melko varma, ettemme pysty viemään läpi kaikkia suunniteltuja kilpailuja, FISin maastohiihdosta vastaava Pierre Mignerey sanoi tänään VG:lle.

Rukan maailmancup on tarkoitus järjestää ilman yleisöä 27.–29. marraskuuta. Ohjelmassa on maastohiihdon ohella mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupin osakilpailuja.