Suomen nuorten hiihtotykkien tilanteesta huolestuttavia tietoja – ”Olo ei ole ihan sellainen”

Anita Korva ei ole toivomassaan kunnossa, ja Eveliina Piipon harjoittelua ovat jarruttaneet terveysmurheet.

Suomen maastohiihdon menestystoiveet ovat levänneet jo vuosia lähinnä kokeneiden huippujen Iivo Niskasen, 28, ja Krista Pärmäkosken, 29, varassa.

Naapurimaista on noustu kärkikahinoihin jo parikymppisinä, mutta Suomessa ei ole päästy vähään aikaan nuorilla tähdillä koreilemaan.

Katseita on käännetty etenkin nuorten naistykkien suuntaan. Eveliina Piippo, 22, ja Anita Korva, 21, ovat väläytelleet kykyjään, mutta todellista läpimurtoa maailman huipulle ei ole vielä nähty.

Tiistaina Vuokatissa järjestetty maajoukkueen mediatilaisuus ei antanut vielä aihetta odottaa konfettisadetta kaksikon urotekojen kunniaksi.

Armeijan suorittaneen Korvan viime kausi oli paha pettymys. Uuden kauden kynnyksellä hänen odotuksensa eivät ole korkealla.

– Olo ei ehkä ole ihan sellainen kuin toivoisi kauden alussa. En ole ehkä ihan siinä pisteessä, kuin missä toiveet olivat, Korva sanoi suoraan.

Hän ei usko olevansa mukana vielä kauden ensimmäisissä kilpailuissa.

– Kesällä näytti, että homma menee oikeaan suuntaan, mutta syksyllä on tullut takapakkia. Tilanne on sen takia vähän kysymysmerkki, Korva sanoi mietteliäänä.

Anita Korva on moninkertainen nuorten arvokisamitalisti.­

Hän kertoo kärsineensä terveysmurheista ja joutuneensa sen takia keventämään harjoittelua useampaan kertaan.

– Minulla on epävarmuutta kunnosta varsinkin, jos tulee vielä muitakin ongelmia. Tavoitteet eivät ole kovin selkeitä, ja ne ovat siirtyneet keski- ja loppukauteen.

Korvan tavoin myös Piippoa ovat piinanneet terveysmurheet. Ongelmia on ollut syksyn mittaan niin selässä kuin lonkissakin.

– Syyskuun ne löydettiin, ja aloitin kuntoutuksen. Nyt olen kuitenkin jo päässyt hiihtämään. Kuntoutus on edennyt sillä tavalla suunnitellusti, etten usko, että kausi näihin kaatuu, Piippo sanoi.

Terveysongelmat eivät estäneet kaikkea harjoittelua, vaan Piippo kertoo harjoitelleensa määrällisesti jopa enemmän kuin koskaan aiemmin.

– En ole vain oikein voinut iskuttaa tai potkia suksia. Nyt on ollut uinti-, tasatyöntö- ja pyöräkuuri. Mitään taukoa ei ole tarvinnut pitää.

Piipon iskukyky on hänelle itselleenkin vielä mysteeri.

Toissa kaudella väläytellyt hiihtäjä muutti viime talvena opiskelemaan ja harjoittelemaan Yhdysvaltoihin Denverin yliopistoon eikä hiihtänyt kertaakaan kauden aikana maailmancupissa.

– Odotan innolla, että saisin kisakauden käyntiin Suomesta, niin pääsisin vähän suunnittelemaan, kun näkee, missä mennään. Mutta kun koronatilanne on, mikä on, niin on vähän turha ihan hirveästi suunnitella. MM-kisoissa on totta kai tavoite olla parhaassa kunnossa.

– Tällä hetkellä minua ei sytytä miettiä, että haluan olla jossakin tietyssä kisassa jollakin tietyllä sijalla. En koe että se antaisi mitään lisäarvoa tekemiseeni tai motivoisi minua.

Eveliina Piippo on viettänyt harjoituskauden Vuokatissa ja kotikulmillaan Tampereella.­

– Enemmänkin toivon saavani sellaisia suorituksia, joissa pystyn pusertamaan koko kapasiteetin ulos ja nostettua sitä kapasiteettia harjoituskauden aikana.

Pandemia sotki Piipon suunnitelmia Denverin suhteen, ja hän palasi Suomeen jo keväällä. Paluu Yhdysvaltoihin on auki.

– Nyt olen käynyt etänä koulua. Kyllähän sinne käytännössä voisi mennä milloin vain, mutta nyt tavoitteeni on, että pystyisin käydä maailmancupin Suomesta käsin ja koulun etänä.

– Vielä on avoinna, onko jenkeissä edes kisakautta. Sen takia en ole sitä hirveästi vielä miettinyt. Enkä ole arvokisojen kustannuksella valmis tekemään mitään liikkeitä. Lähtökohtaisesti olen Suomessa kevääseen asti, Piippo sanoi.