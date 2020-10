Iivo Niskasella selvä toive alkavaan erikoiskauteen – maailmancup hämärän peitossa: ”Tulee luonnollinen valinta”

Iivo Niskanen toivoo, että MM-kisat pystyttäisiin järjestämään suunnitellusti. Sieltä Suomen hiihtoässä janoaa useita mitaleja.

Hiihdon maailmancupin on määrä alkaa marraskuun viimeisenä viikonloppuna Kuusamon Rukalla. Normaalista poiketen ilman yleisöä.

Kalenterin mukaan Rukalta pitäisi käynnistyä tiivistahtinen rumba, joka pyörii läpi talven viikonlopusta toiseen ympäri Euroopan hiihtopitäjien.

Matkustus- ja karanteenisäädöksistä sekä syksyn mittaan kiihtyneestä koronatilanteesta johtuen yhtälö vaikuttaa tällä haavaa todella hankalalta.

Ja jotta kilpailut saavat maailmancupin arvon, sääntöjen mukaan mukana pitää olla seitsemän kymmenestä parhaasta hiihtomaasta.

Iivo Niskanen kertoi tiistaina hiihtomaajoukkueen mediatilaisuudessa, ettei stressaa turhaan asioita, joihin ei voi vaikuttaa.

– Keskityn omaan tonttiin ja hoidan sen ruudun. Ilman muuta varmasti haasteita tulee, ja se on kaikille selvää. Mennään tilanteen mukaan ja hiihdetään ne kisat, joita pystytään järjestämään, Niskanen sanoi.

Vallitseva epätietoisuus hankaloittaa kilpailukauden etukäteissuunnittelua. Vielä on turha valikoida omaa kilpailusuunnitelma maailmancupiin.

– Ehkä siinä tulee sellainen luonnollinen valinta.

Tulevan talven pääkilpailut seisovat helmi–maaliskuun taitteessa.

– Oberstdorfin MM-kisat ovat kauden päätähtäin. Toiveeni olisi, että ne pystytään järjestämään normaalisti. Silloin pyrin olemaan parhaassa kunnossa.

Urallaan jo sekä henkilökohtaisen MM- että olympiakullan voittanut Niskanen ei ole tällä kertaa asettanut kiintopistettään millekään tietylle MM-matkalle vaan hamuaa palkintopöydän putsausta todellisen suurhiihtäjän elkein.

– Toivottavasti siellä olisi tällä kertaa useampi hyvä matka. Arvokisoista on jo menestystä, niin omaa motivaatiotani on ruokkinut itsensä monipuolistaminen. Se ajaa eteenpäin.

– Toivottavasti jo alkavalla kaudella olisi realistisia mahdollisuuksia mitaleille useammilla matkoilla. Hommat jatkuvat sitten ilman muuta Pekingin olympialaisiin. Tavoitteet ovat muuallakin kuin pertsan 50 kilometrillä.

Iivo Niskanen tähyää MM-Oberstdorfiin.­

Parhaillaan maajoukkue leireilee Vuokatissa. Vallitseva koronatilanne on aiheuttanut hieman toimenpiteitä ja ylimääräistä tarkkaavaisuutta järjestelyissä, mutta isossa kuvassa mikään ei poikkea suuresti huippuhiihtäjien normaaliarjesta kilpailukauden alla.

Niskanen on tottunut uransa aikana välttelemään sairastumisriskin takia ylimääräisiä ihmiskontakteja.

– Tietenkin teen kaikkeni, että pysyn terveenä. Tässä tilanteessa en missään nimessä haluaisi tietämättäni tartuttaa ketään muita. Etenkään vanhuksia. Lähinnä se tuo erilaisen kulman normaaliin.

– Täällä Vuokatissa meille on pyritty järjestämään turvalliset olosuhteet leirin läpiviemiseen. Kontakteja on rajattu niin, että ruokailut ja muut järjestetään joukkueen sisällä. Leiri on tiivis, ei täällä paljon muualla ehtisikään käydä kuin syömässä ja treenaamassa.

Niskanen kertoo pysyneensä terveenä läpi harjoituskauden. Hikipisaroita on virrannut jopa normaalia enemmän.

– Vuokatissa ja Kuopiossa olen harjoitellut, kuten aiemminkin. Harjoituskausi on ollut ehjä, ja harjoitusmääriä on vähän lisättykin. Ei kuitenkaan mitään isoja muutoksia. Maksimitehoharjoituksia on ollut hieman aiempaa enemmän.

Kuten parina aiempanakin vuotena, perinteisen hiihtotavan supertykkinä tunnettu Niskanen on painottanut harjoittelussaan vapaata hiihtotapaa.

– Leireillä olemme keskittyneet joukkueena harjoittelemaan Oberstdorfin MM-kisojen ratojen vaatimusten mukaan. Olemme treenanneet niitä ominaisuuksia, joita arvokisoissa tarvitaan: pitkää jyrkkää mäkeä. Siinä olemme hyödyntäneet Vuokatinvaaraa, jossa hitailla rullilla kuokkatekniikalla on tehty kovia intervalleja.

– Arvokisojen rataprofiilit ovat ohjanneet ja muokanneet hieman harjoittelua. Pieniä nyansseja arvokisoja silmällä pitäen, Niskanen sanoo.