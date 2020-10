Rukan maailmancupin kilpailujen yllä mustia pilviä – ”30 prosenttia varmuutta ja 70 prosenttia epävarmuutta”

Kansainvälinen hiihtoliitto ruotii Rukan kisojen tilannetta.

Lappiin on satanut ensilumi. Myös Koillismaalla päästään hiihtämään, kun Rukalla avattiin viikko sitten säilötystä lumesta tehty latu.

Marraskuun viimeisenä viikonloppuna Kuusamossa on tarkoitus järjestää maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn maailmancupin osakilpailuja perinteiseen tapaan. Poikkeusoloissa tapahtumaan ei päästetä yleisöä, ja kaikkien muiden paikalla olijoiden suhteen noudatetaan tiukkoja säädöksiä, jotta koronavirustartunnoilta vältyttäisiin.

Rukan kisajärjestäjät ovat perustaneet koronatyöryhmän. Se on laatinut ohjeistuksen, jota eri maiden joukkueiden ja toimitsijoiden on noudatettava. Ulkomailta saapuvat henkilöt testataan heidän lähtömaassaan ja vuorokauden sisällä Rukalla.

Ulkomaalaisjoukkueiden kanssa työskenteleville suomalaisille tehdään niin sanottu pikatesti, ja jos tulos on positiivinen, kyseisen henkilön akkreditointi peruutetaan.

Suomen hiihtoliiton toiminnanjohtajan Ismo Hämäläisen mukaan myös maajoukkueet ovat olleet aktiivisia koronan ehkäisyssä.

– Jokaisella joukkueella on oma terveysturvallisuussuunnitelma, jonka toteuttamisessa Rukan järjestäjät auttavat, Hämäläinen sanoo.

Ennen Rukan kisaviikonloppua monet maajoukkueet leireilevät muualla Suomessa, kuten Rovaniemellä ja Oloksella.

Rukan kisaviikonloppuna paikalle saapuvat henkilöt jaetaan useampaan kuplaan, joilla on omat värikoodit. Osallistujien on määrä tavata vain omaan ryhmäänsä kuuluvia henkilöitä.

Hämäläisen mukaan suomalaisviranomaiset ovat suhtautuneet Rukan erikoisjärjestelyihin suotuisasti ja ymmärryksellä.

– Nyt voi jakaa kiitosta poikkihallinnon yhteistyön toimimisesta, Hämäläinen kiittelee sujuvuutta matkustus- ja majoitusjärjestelyissä.

Suomen liput liehuivat liki postikorttimaisemissa Rukalla viime vuonna.­

Urheilujoukkueiden matkustamiseen liittyvät poikkeukset aloitettiin syyskuun alussa jalkapallon Kansojen liigan ottelussa sekä yleisurheilun Ruotsi-ottelussa. Hämäläisen mukaan näiden tapahtumien jälkeen viranomaiset ovat olleet vakuuttuneita myös muiden lajien erityisjärjestelyiden turvallisuudesta ja toimivuudesta.

– Lisäksi meillä on käytössä covid-19 -passijärjestelmä (FIS Passport), jossa näkyy kyseisen henkilön koronatestit ja liikkuminen edellisen kahden viikon aikana, Hämäläinen kertoo.

Rukan avausviikonloppu on ollut perinteisesti Hiihtoliitolle merkittävä tulonlähde. Kun mäkikilpailu on jouduttu peruuttamaan kovan tuulen takia, taloudellinen tulos on heikentynyt. Tällä kertaa tulopuoli jää väkisin pienemmäksi, koska pääsylippuja ei voida myydä.

FIS päätti muutama päivä sitten tukea kisajärjestäjiä ylimääräisellä 20 prosentin rahoituksella, mutta sekään ei välttämättä pelasta Rukan tapahtumaa. Hämäläisen mukaan Hiihtoliitto ja kisajärjestäjät elävät epävarmuuden keskellä.

Vaikka suomalaiset ovat hoitaneet oman ruotunsa säntillisesti, Rukan kisaviikonlopun yllä leijailee mustia pilviä.

– Kokonaisrakenne on isoin haaste. Jos aikaisemmin oli 70 prosenttia varmuutta ja 30 prosenttia epävarmuutta, niin nyt se on toisin päin: 30 prosenttia varmuutta ja 70 prosenttia epävarmuutta.

Kaiken lisäksi tapahtuma voi menettää maailmancupin arvonsa, jos Kuusamoon jää saapumatta huippumaita.

– FIS:n määräysten mukaan maailmancupin status säilyy, mikäli paikalla on seitsemän maailman kymmenestä parhaasta maasta, Hämäläinen sanoo.

Jännitystä lisää Euroopan pahentunut tautitilanne.

– Viime hetken muutokset millä taholla tahansa ovat mahdollisia, Hämäläinen tietää.

Kahden viikon päästä järjestäjät ovat viisaampia Rukan kisojen statuksen suhteen.

– 30 päivää ennen kisojen alkamista FIS:n työryhmä katsoo, mikä on maiden matkustajatilanne, ja 21 päivää ennen kisojen alkua he kertovat tilanteen meille.

Alpeilla maailmancupin avaukseen valmistautuneen Ruotsin alppimaajoukkueen päävalmentaja sairastui koronaan.

Mikä on suomalaisten hiihtolajien valmentajien terveystilanne?

– Tuohon en voi vastata tarkasti, mutta yleisellä tasolla voin vastata, että meidän tilanne on hyvä, Hämäläinen sanoo.