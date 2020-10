Matti Heikkisen uusi aluevaltaus – maailmanmestari meni töihin olympiavoittajan miljoonabisnekseen

Maailmanmestari Matti Heikkinen kertoi Ilta-Sanomille työkuvioistaan ja nykykuulumisistaan.

Yhdistetyn olympiavoittaja Samppa Lajusen kiinteistösijoitusyhtiö Salma Capital tiedotti syyskuussa uudesta rekrytoinnista. Yhtiön asiakkuuspäälliköksi oli valittu kauppatieteiden kandidaatti, Matti Heikkinen.

Se on ensimmäinen ”oikea” työpaikka keväällä 2018 maastohiihtouransa lopettaneelle maailmanmestarille.

– Ensimmäinen työpaikka on tietysti suhteellinen käsite, sillä takana on 17 vuotta huippu-urheilua, jossa tuli tutuksi eri sidosryhmien kanssa työskentely. Joka tapauksessa olen ottanut askelen eteenpäin ja nyt aletaan tehdä töitä. Meininki on hyvä, 36-vuotias Heikkinen toteaa Ilta-Sanomille puhelimitse.

Heikkistä kuvaillaan Salma Capitalin kotisivuilla analyyttiseksi, pitkäjänteiseksi urheilupersoonaksi, joka pyrkii ylittämään asetetun tavoitteet keskittymällä merkityksellisiin asioihin. Hänen tehtävänään on hoitaa ja kehittää olemassa olevia ja uusia asiakkuussuhteita.

Työnsarkaa on riittänyt.

– Kaikki perustuu työntekoon ja suunnitelmallisuuteen – oli kyse sitten sijoitustoiminnasta tai huippu-urheilusta. Työmäärää ja -tehoakin voi säätää, eikä tärkeintä ole aina se määrä vaan laatu. Mielikuvia on helppoa maalata, mutta lopulta kyse on kovasta ytimestä eli työnteosta, Heikkinen pureksii itselleen tuttuun, analyyttiseen tapaan.

Heikkinen palasi urheilu-uran aikana aloittamiensa opintojen pariin Jyväskylän kauppakorkeakouluun heti viime syksynä.

Urakehitys on ollut Heikkisen oppien mukaisesti suunnitelmallista, mutta myös varsin nopeaa.

– Tuskin siitä oli haittaakaan, että tunsin Sampan etukäteen ja meillä on vähän samankaltaiset uratarinat. Istuimme Sampan kanssa pöydän ääressä jo silloin, kun Samla perustettiin, ja senkin jälkeen olemme puineet asioita. Ei tämä asia ole hetken mielijohteesta syntynyt – ei puolin eikä toisin.

– Mukava tehdä töitä sellaisen asian eteen, johon itsekin uskon.

Heikkinen saavutti ikimuistoisella urallaan arvokisoissa kolme henkilökohtaista ja yhden viestimitalin. Kuva Lahden MM-kisoista 2017.­

Heikkisen kauppatieteiden opinnot ovat toistaiseksi jäissä ajankäytöllisten syiden takia, mutta maisterivaiheeseen jatkaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi myöhemmin.

Hän kuvailee suorittamaansa kandidaatin tutkintoa ”jonkinlaiseksi ajokortiksi työelämässä”.

– Vaimo on tohtori ja minä kandidaatti, niin meidän keskiarvommehan on maisteri. Siinä mielessä tilanne on hyvä. Vakavasti puhuttuna, viime vuosi oli erittäin hyödyllinen: se antoi miettimis- ja harkinta-aikaa uran jälkeen ja avasi paljon perspektiiviä tulevaisuuteen.

Heikkinen on tunnettu yhteiskunnallisesti valveutuneena ja aika ajoin pontevastikin kantaaottavana ihmisenä, eikä pikainen siirtyminen työelämään ole kovin yllättävää.

Sijoitustoiminnan tiedetään olevan lähellä jyväskyläläisen sydäntä, mutta hän on aiemmin puhunut myös kiinnostuksestaan vaikuttaa suomalaiseen liikuntakulttuurin ylätasolta käsin.

– En halua missään nimessä sulkea sitäkään ovea tai katkoa sidoksiani urheiluun. Urheilu on valtavan tärkeä asia yhteiskunnalle ja minullekin, ja tietyllä tavalla olen rakentanut sitä substanssia jo urani aikana. Aika näyttää, tapahtuuko sillä saralla jotain.

Heikkinen palasi koulun penkille heti urheilu-uransa päättymisen jälkeen. Kuva Pyeonchangin olympialaisista 2018.­

Poikkeukselliseksi kestävyysurheilulahjakkuudeksi kuvaillun Heikkisen raaka harjoittelu ja oman kapasiteettinsa ulosmittaamiskyky ovat käsite. Mielikuvat maalialueella puolikuolleena kakovasta ja puhekyvyttömyyden tilaan itsensä temponeesta Heikkisestä ovat lähtemätön osa suomalaista kulttuuriperinnettä.

Mutta mikä on kuuluisan ”koneiston” tila puolitoista vuotta lopettamisen jälkeen? Onko ajamisen ilo edelleen tallella?

– En voi sanoa enää treenaavaani, vaan liikun ja hikoilen muutaman kerran viikossa kokonaisvaltaisen hyvinvointini takia. Urheilemiseni on saanut ehkä hieman yhteisöllisempiä piirteitä viimeisen vuoden aikana, hän naurahtaa.

Heikkinen kaikkensa antaneensa Kihun testimatolla kesällä 2017.­

Nelinkertainen arvokisamitalisti kuitenkin myöntää kutittelevansa aika ajoin myös äärirajojaan – sillä eihän koira karvoistaan pääse.

– Kyllähän minä kävin tälläkin viikolla jo Laajavuoressa sauvarinteessä. Totesin, että mäki oli ennallaan, mutta vauhti hieman rauhallisempi. Kyllä minä edelleen hengästymisestä nautin.

Heikkinen ei paljasta, kuka on Salma Capitalin kovakuntoisin: hän itse, olympiavoittaja Lajunen vai joku meriittiensä puolesta altavastaaja.

– Sanotaanko, että koneistoni on sellainen, että varusmiesten cooper-tulosten keskiarvo vielä ylittyy, hän lohkaisee.