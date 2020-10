Suora kysymys Therese Johaugin alusvaatteista järkytti Ruotsin hiihtokuningatarta: ”Minä ihan säpsähdin”

Charlotte Kalle kertoi vuoden 2015 MM-kisoissa tapahtuneesta episodista.

Monet ruotsalaisurheilijat ovat viime aikoina kertoneet julkisuudessa, kuinka heidän ulkonäköään sekä painoaan on arvosteltu ja kommentoitu törkeästikin.

Länsinaapurissa keskustelua on kirvoittanut etenkin pikajuoksija Moa Hjelmerin, 30, kirjoittama teksti Expressen-lehdelle.

Helsingin EM-kisoissa 2012 kultaa 400 metrillä voittanut Hjelmer kertoi, kuinka hän on kuullut kommentteja: ”muut näyttävät nopeammalta, mutta sitten tuo yksi voittaa”.

Nyt Ruotsin hiihtotähti, muun muassa kolme olympia- ja kolme MM-kultaa voittanut Charlotte Kalla, avautui Expressenille saaneensa sopimattomia kysymyksiä jopa lehdistötilaisuuksissa.

Kalla, 33, muistaa erityisesti yhden järkyttävän kysymyksen, joka osoitettiin Ruotsissa Falunin MM-kisoissa 2015 norjalaiselle supertähdelle Therese Johaugille.

– Johaugilta kysyttiin aivan yhtäkkiä, että millaiset alusvaatteet hänellä on yllään, Kalla kertoi.

– Minä ihan säpsähdin. On selvää, etteivät tuollaiset kysymykset ole millään tavalla ok, Kalla muisteli Expressenille.

Kuten aihetta aiemmin kommentoineet ruotsalaiset ampumahiihtäjät Hanna Öberg ja Stina Nilsson, myös Kalla näkee, että aiheesta on tärkeää keskustella.

Kallan mielestä kyseessä on naisurheilua laajalti koskettava ongelma.

– Tuntuu, että tämä heijastelee yhteiskuntaa laajemminkin. Ihan kuin olisi hyväksyttävää kommentoida naisten kehoja tai tarkkailla mitä he keräävät koriinsa ruokakaupassa. Kommentoijat eivät välttämättä ole ketään, kenet tunnet. Nyt sosiaalisen median myötä sitä on niin helppoa tehdä, mikä on kamalaa, Kalla päivitteli.

Therese Johaug voitti viime kaudella maailmancupin kokonaiskisan. Kuva Nove Meston maailmancupista Tsekistä tammikuulta 2020.­

Falunin MM-kisoissa 2015 Kalla voitti kultamitalin kymmenen kilometrin kisassa sekä kolme himmeämpää mitalia. Kaiken kaikkiaan Kalla on voittanut MM- tai olympiatasolla 22 mitalia.

Johaug, 32, puolestaan nappasi Falunista kolme kultamitalia. Norjalainen on voittanut urallaan yhteensä 18 arvokisamitalia.