Ville Nousiainen kertoo vaimonsa traagisen kuoleman jälkeen saamistaan viesteistä: ”Mona-Liisan tarina on antanut ihmisille toivoa”

Ville Nousiaiselle Mona-Liisa-vaimon elämäkerta antoi mahdollisuuden perata yhteisen elämän vaiheita.

Keskiviikko oli Ville Nousiaiselle tärkä päivä. Hänen kesällä 2019 syöpään menehtyneen vaimonsa Mona-Liisa Nousiaisen elämäkerran julkistustilaisuutta juhlistettiin Musiikkitalossa. Ville oli tiiviisti mukana urheilutoimittaja Laura Arffmanin kirjoittaman teoksen synnyssä alusta loppuun saakka.

Kirjaprosessi oli sekä Arffmanille että Nousiaiselle monella tapaa hyppy tuntemattomaan. Kyseessä oli urheilutoimittajan esikoisteos, ja molemmille syventyminen äärimmäisen henkilökohtaisen aiheen pariin.

– Tämä on henkilökohtainen tarina joka kosketti meitä molempia. Sitä ei tiennyt, mitä muut ihmiset ovat siitä mieltä, ja Lauraakin se välillä askarrutti, etenkin kun tämä oli hänelle ensimmäinen kirja, Nousiainen sanoo Ilta-Sanomille.

Kirjan syntyprosessi toimi Villelle samalla myös yhtenä tapana käsitellä sanoinkuvaamatonta tragediaa.

– Lauran kanssa olen varmasti eniten puhunut Monasta, kuolemasta, syövästä ja kaikesta siihen liittyvästä. Tämä on ollut itselle hyvä juttu, kun on saanut perata meidän elämän yhteisiä vaiheita.

Ajatus jonkinlaisesta kirjasta oli muhinut Mona-Liisan mielessä jo monien vuosien ajan. Vaiheikas elämä maastohiihdon ammattilaisena ja menestyneenä harmonikansoittajana tuntui muistelemisen arvoiselta. Syöpädiagnoosin myötä tarve jättää jotakin etenkin Isabella-tyttärelle kasvoi.

– Mona oli jo aikaisemmin sanonut säheltäneensä niin paljon, että kirja pitäisi kirjoittaa. Urheilu-uran aikana sitä ei ehtinyt miettiä, mutta kun saatiin tieto syövästä, Mona alkoi miettiä, että pitäisikö hänen kirjoittaa Isabellalle muistelmia, että hänestä jäisi joku jälki.

Kirjaideaa olivat pohtineet Mona-Liisan syövän edetessä myös Arffman ja hänen hiihtäjämiehensä Anssi Pentsinen. Yhteisten keskustelujen jälkeen Mona-Liisan haave alkoi muuttua nopeasti todellisuudeksi.

Mona-Liisan järjestelmällisyys oli kirjaa koottaessa iso apu, tarkka monilahjakkuus kun tapasi kirjoittaa ylös kaiken mahdollisen.

– Monalta löytyi 2000-luvun alusta saakka lähes joka päivälle muistiinpanoja, että mitä hän on tehnyt, missä käynyt ja ketä tavannut.

Kymmenen vuoden ajan Mona-Liisan ja Villen yhteinen elämä oli äärimmäisen intensiivistä. Siihen vaikutti yhteinen ammatti maastohiihtäjänä, sekä molempien jakama halu viettää mahdollisimman paljon aikaa perheen kesken.

– Olimme käytännössä kymmenen vuoden ajan 24 tuntia vuorokaudesta yhdessä. Siinä oppi tuntemaan toisensa aika hyvin, Nousiainen kertoo.

Mona-Liisa Nousiainen ja Ville Nousiainen lokakuussa 2013.­

Nousiainen toivoo, että vaimonsa saavutusten ja tekojen sijasta kirjan lukijoille jäisi mieleen päällimmäisenä Mona-Liisa Nousiaisen pettämättömän positiivinen elämänasenne.

– Vaikka mitä yllättävää elämässä käy, niin aina pitäisi yrittää löytää jotain positiivista. Minullakin elämä jatkuu enkä voi jäädä katkeraksi. Mona valoi meihin sellaista uskoa tulevasta.

Mona Liisan kuolema kosketti monia, ja huomio tuli Villellekin yllätyksenä. Häntä ilahduttavat Mona-Liisan tarinasta liikuttuneilta ihmisiltä saadut viestit.

– Onhan se yllättänyt meidät kaikki, kuinka laajasti tämä on noteerattu. Toki se tuli kaikille varmasti shokkina, kun edes kaikki läheiset ihmiset eivät tienneet syövästä ennen kuin Mona kuoli. Sen takia ihmisten reaktiot ovat olleet varmaankin niin isoja, Ville Nousiainen pohtii.

– Olen saanut viestejäkin ihmisiltä, että Mona-Liisan tarina on antanut toivoa, ja ajatuksen siitä, ettei pidä katkeroitua. Kyllähän mekin olimme hetkittäin katkeria, mutta ei ne tunteet johda elämässä mihinkään. Vaikka olisi raskas paikka, niin kaikki aina jotenkin järjestyy.

Ville Nousiainen ei ole ainakaan jäänyt makaamaan laakereilleen vaimonsa kuoleman jälkeen. Kesällä 2019 hän pisti pystyyn verkossa toimivan valmennusyrityksen toisen ex-hiihtäjän Kalle Lassilan kanssa. Sen ja Isabella-tyttären kasvattamisen lisäksi aikaa vie myös muun muassa opiskelu hierojaksi. Ensimmäinen mahdollisuus näyttökokeen suorittamiseen on tulossa ensi vuoden huhtikuussa.

Tulevaisuudensuunnitelmansa Nousiainen haluaa pitää mahdollisimman avoinna. Yksi uusi projekti on Espooseen aukeava maastohiihdon erikoisliike, jota Ville on perustamassa Arffmanin miehen Anssi Pentsisen kanssa.

– Välillä saatan tehdä iltaan asti myöhään töitä, mutta en koe työntekoa ja yksinhuoltajan elämää hirveän raskaaksi. Toki välillä on päiviä, jolloin on niin sippi, että on nukahtaa puhelimen ääreen. Työni ovat kuitenkin siitä armollisia, että aikataulu on vapaa. Jos haluan lähteä pelaamaan tennistä, voin ottaa siihen aikaa ja jatkaa töitä myöhemmin.

Tärkeintä on kuitenkin elää elämää eteenpäin ja pysyä positiivisena. Juuri niin kuin Mona-Liisa olisi halunnut.

– Vaikka itselläkin on haikea olo, kun Mona ei tule koskaan takaisin, niin joka päivä viisarit liikkuu samaan tahtiin ja yritän joka päivä löytää jonkun kivan asian elämästä. Pitää osata nauttia hyvistä hetkistä, vaikka ne olisivatkin välillä vähissä, Nousiainen muistuttaa.