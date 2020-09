Mona-Liisa Nousiainen tiesi kuolevansa – kertoi tunteistaan uutuuskirjassa: ”Miksen saa jatkaa elämää, mutta muut saavat?”

Mona-Liisa Nousiainen puhuu parantumattomasta sairaudestaan Laura Arffmanin uutuuskirjassa.

Laura Arffmanin uutuuskirja Mona-Liisa – Urheilija, muusikko, ihminen (Gummerus) kertoo maastohiihtäjä Mona-Liisa Nousiaisen tarinan.

Nousiaisen elämä päättyi vatsasyöpään heinäkuussa 2019. Arffman tapasi läheisen ystävänsä useaan otteeseen tämän viimeisten elinkuukausien aikana, ja kävi Nousiaisen kanssa syväluotaavia keskusteluja lähestyvästä kuolemasta ja takana olevasta elämästä.

Kesällä 2019 Mona-Liisa kävi taistelua armottomasti etenevää syöpää vastaan. Samalla hän kamppaili myös hyväksyäkseen tautinsa vääjäämättömän lopputuloksen.

– En enää pelkää niin paljon. Jotenkin olen joutunut hyväksymään, että se tapahtuu, mutta vaikeaa on. Hyväksyminen on kuitenkin ainoa tie, jonka avulla voin nauttia loppuajasta. Juhannuksenakin oli niin ihanaa. Miksi minä en saa jatkaa elämää, mutta muut saavat? He saavat olla onnellisia tai olla olematta. Minä en saa olla kumpaakaan. Se tuntuu niin väärältä. Miksi minä en saa nauttia? Mona-Liisa pohtii kirjassa muutama viikko ennen kuolemaansa.

Nousiaisten perhe käänsi kaikki kivet etsiessään Mona-Liisa Nousiaisen taudille parannusta. Syöpähoitojen lopettaminen oli kova paikka, johon Mona-Liisa etsi apua uskostaan. Erityisen tärkeä oli hyvän ystävän lähettämä tyyneysrukous:

Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.

– Mietin syöpääni. Mietin, että älä etene, älä etene, ja yritän komentaa elimistöä toimimaan, mutta kun en voi sille mitään. Olen tehnyt kaikkeni sen eteen, enkä voi enempää, Mona Liisa sanoo kirjassa.

Oman kuolemansa Mona-Liisa ehti suunnitella etukäteen. Päättäväinen nainen oli luonteensa mukainen myös viimeisiin hetkiinsä valmistautuessaan.

– Sanoin, että haluan kuolla kotiin. Ville oli heti samaa mieltä, että olen kotona viimeiseen asti. Isabellakin haluaa olla läsnä, kun nukun pois. Jos olisin sairaalassa, ei Isabella välttämättä olisi siellä juuri silloin, kun olen hereillä. Loppu pelottaa minuakin. Sanotaan, että silloin on usein rauhallinen. Kroppa väsyy eikä vain herää enää. Toivon, ettei kuolema olisi kovin tuskainen.

Mona-Liisa Nousiainen sai toiveidensa mukaisen kuoleman. Hän nukkui pois 29.7.2019 omassa kodissaan perheensä läsnäollessa.