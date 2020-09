Kirja: Lääkäri oli varma, ettei Mona-Liisa Nousiainen voi olla vakavasti sairas – kunnes tähystys alkoi: ”Hän meni hiljaiseksi ja valkoiseksi”

Mona-Liisa Nousiaisen hengen vienyt vatsasyöpä pysyi piilossa pitkään tutkimuksista huolimatta.

Maastohiihtäjä Mona-Liisa Nousiainen menehtyi toissa kesänä vatsasyöpään 36 vuoden iässä. Pidetyn monilahjakkuuden kuolema järkytti monia: miten huippu-urheilijan elämää elänyt nuori nainen voisi muka kuolla tautiin, jonka syyt löytyvät yleensä huonoista elämäntavoista?

Laura Arffmanin uutuuskirja Mona-Liisa – Urheilija, muusikko, ihminen (Gummerus) kertoo, kuinka Nousiaisen vatsavaivat osoittautuivat alkukesästä 2018 parantumattomaksi sairaudeksi.

Samalla kun Ville Nousiainen oli avioparin tyttären Isabellan kevätjuhlassa, Mona-Liisa Nousiainen oli Kouvolassa vatsan tähystyksessä. Siellä kävi selväksi, että jokin oli vialla. Koepalat tulivat puhtaina takaisin, mutta lääkäri näki tähystyksessä merkkejä kasvaimesta.

Mona-Liisa sai lähetteen Helsinkiin jatkotutkimuksiin. Kouvolassa lääkäri epäili, että kyseessä saattaisi olla imusolmukesyöpä, jonka ennuste olisi verrattain hyvä.

– Oltiin varmoja, että se ei voi olla pahin mahdollinen syöpä. Uskottiin, että se on lymfooma, jossa ennuste on parempi. Vaikka tilanne on silloinkin vakava, olisi toivoa ollut enemmän. Ajateltiin, että Mona-Liisalla ei voi olla vatsassa pahanlaatuinen kasvain, koska yleensä niitä todetaan ihmisillä, jotka tupakoivat, käyttävät paljon alkoholia ja ovat elintavoiltaan jotain aivan muuta kuin huippu-urheilijoita, Ville Nousiainen kertoo kevään 2018 tunnelmista.

Olympiakomitean ja aiemmin myös maastohiihtomaajoukkueen vastuulääkäri Maarit Valtonen kertoo kirjassa, että Mona-Liisa Nousiaisen vatsavaivoja oli tutkittu pitkään. Kesällä 2016 vatsa tähystettiin ylävatsaoireiden takia, ja vuotta myöhemmin hiihtäjän navan viereen ilmestyi pullistuma, joka tutkittiin Rovaniemellä ja tarkistettiin ultraäänellä. Vasta myöhemmin selvisi, että kyseessä ei ollut tyrä vaan hiljalleen etenevän syövän etäpesäke.

Huippu-urheilijan fysiikka hämäsi pitkään jopa lääkäreitä. Keväällä 2018 Helsingin jatkotutkimuksissa lääkäri totesi yksiselitteisesti, ettei hänen edessään seissyt hyvävoimainen nainen voi olla vakavasti sairas.

– Ääni muuttui, kun uusi tähystystutkimus alkoi. Lääkäri joutui siinä hetkessä toteamaan, että oltiin pitkällä. Hän meni hiljaiseksi ja valkoiseksi, Ville Nousiainen muistelee.

Helsingin tutkimuksista lähtien Nousiaisille oli tarjolla vain musertavan huonoja uutisia toistensa perään. Imusolmukesyövän sijasta diagnoosi oli todella aggressiivinen mahalaukun syöpä, ventrikkelikarsinooma. Syöpä oli levinnyt laajalle vatsaontelossa. Elinajanodote tällaisessa syövässä on vain yhdestä kahteen vuotta.

– Mona-Liisa ja Ville ovat itsekin sanoneet, että kaikki meni pahimman kautta. Missään vaiheessa ei annettu toivoa, mihin tarttua, Maarit Valtonen toteaa kirjassa.

Lääkäri Maarit Valtonen järkyttyi Mona-Liisa Nousiaisen syövästä.­

Valtosellekin tauti oli järkytys, joka pakotti huippulääkärin kohtaamaan lääketieteen rajallisuuden.

– Se tauti näytti meille keskisormea koko ajan. Monan tilanne laittoi kyseenalaistamaan koko oman työn tekemisen. Mona kävi KIHU:n (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) testileirillä kolmesti vuodessa, jolloin myös veriarvoja seurattiin. Oireita oli tutkittu, ja jokainen uusi oire oli tarkistettu, mutta mistään ei päästy syövän jäljille – ei edes epäilyyn, Valtonen phtii.

Hän epäilee kirjassa, että syynä taudin piilossa pysymiselle saattoi olla nimenomaan Nousiaisen urheilu-ura. Joidenkin tutkimusten mukaan fyysinen harjoittelu voi toimia kehon omana sytostaattina. Kenties tämän takia Mona-Liisa Nousiaisen tauti pääsi räjähtämään silmille vasta hiihtouran loputtua keväällä 2018.

Taudin löytymisen jälkeen Mona-Liisa Nousiainen eli vielä reilun vuoden. Hänen jaksamisensa ällistytti lääkäreitä, ja hän pysyi aktiivisena aivan viimeisiin päiviin saakka, kunnes tauti vei lopulta voiton heinäkuun 29. päivä kesällä 2019.