Kohulääkäri tunnusti oikeudessa – douppasi urheilijoita lähes kahdeksan vuoden ajan

Mark Schmidtiä uhkaa pitkä vankeustuomio.

Seefeldin vuoden 2019 MM-hiihtojen kohuskandaalin ytimessä ollut Mark Schmidt on tunnustanut järjestelmällisen urheilijoiden douppaamisen.

42-vuotias saksalaislääkäri myönsi tekonsa Münchenissä meneillään olevassa oikeudenkäynnissä. Häntä uhkaa viiden vuoden vankeustuomio, kertoo Bild. Lehden mukaan oikeuden päätöstä odotetaan jouluun mennessä.

Focus kertoo, että Tohtori dopingina tunnettu Schmidt on tunnustanut, että systemaattinen dopinghuijaus on jatkunut vuodesta 2012 lähtien. Saksalaisen asiakkaina on ollut paitsi talviurheilijoita myös yleisurheilijoita ja pyöräilijöitä.

Schmidt on syytettynä lähes 150:stä eri dopingrikkomuksesta. Saksalainen on tunnistanut osallistuneensa lähes niihin kaikkiin.

Dopingvehkeilyn laajuus alkoi avautua Seefeldin 2019 MM-hiihtojen yhteydessä tehdyn poliisiratsian jälkeen. Poliisioperaatiossa pidätettiin yhdeksän henkilöä, joista viisi oli urheilijoita.

Itävaltalainen hiihtäjä Max Hauke jäi silloin kiinni veritankkauksesta neula käsivarressaan.