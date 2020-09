Entinen vääpeli ihasteli hiihtolegendan patsasta Kurikassa – kertoo, millainen Juha Mieto oli nuorena kutsunnoissa

Kurikkalaiset ihastelivat Juha Miedon patsasta. Hiihtolegenda itsekin oli oikein tyytyväinen.

Juha Mieto on silmin nähden tyytyväinen Kurikan hiihtäjäpatsaaseen.

– Mun mielestä se on hyvä, ja kyllä moon nuorempana tuollaanen ollu, hän tuumasi Ilta-Sanomille.

Hän kertoo odottavansa innolla päivän hämärtymistä, sillä veistoksen kaksimetrinen jalusta pääsee vasta illalla oikeuksiinsa.

– Sieltä sisältä tuloo valo, ja se on ku koivumettä. On siinä pieni puupino ja kirveskin. Se on niin, jotta mettästä minoon tullu ja mettähän mä aina palaan.

Metsien ja latujen suuri mies Juha Mieto.­

Kurikkalaisten Esko Rautasen ja Sinikka Nevanpään mielestä patsas on mahtava.

– Liike on siihen pysäytetty hienosti. Eikä se ole kaukana Mietaasta, eli on näköönen, he kommentoivat.

Esko Rautanen ja Sinikka Nevanpää nauttivat tilaisuudesta. Rautanen kertoi työskennelleensä armeijassa, kun Juha Mieto tuli kutsuntoihin.­

Rautanen kertoo olevansa vanha sotilas ja toimineensa vääpelinä, kun Juha Mieto tuli kutsuntoihin.

– Hän heitti silloin moukaria, eikä häntä vielä tunnettu hiihtäjänä. Hiihto tuli vasta myöhemmin, mutta sellainen urheilullinen hän oli. Kainuun prikaatissa Mieto suoritti asepalveluksen.

Rautanen on aina arvostanut Mietoa.

– Hän on kaikkialla niin tunnettu, mutta menestys ei ole mennyt hattuun. Sekin on hienoa, ettei hän ole yrittänyt vääntää mitään kirjakieltä. Suuvärkillä on itsensä aina elättänyt.

Myös Reetta Varpula ihasteli auringossa kimallellutta patsasta.

– Olen tyytyväinen, että siitä tehtiin näköispatsas eikä mitään abstraktia taidetta. Sen kyllä tunnistaa Mietaaksi.

– Patsas näyttää aivan mahtavalta tähän vuodenaikaan. Vähän meitä kyllä jännitti, että mitä sieltä hupun alta tulee, myönsi Varpulan sisar Mervi Karhu.

Molemmat ovat sitä mieltä, että Mieto ehdottomasti ansaitsi patsaan.

Siskokset Reetta Varpula ja Mervi Karhu kertoivat jännittäneensä patsaan paljastamista.­

Siskokset ovat tunteneet Miedon lapsuudesta asti.

– Ollaan asuttu kivenheiton päässä.

Kurikkalainen Seija Mäenpääkin on tyytyväinen lopputulokseen.

– On se tyylikäs. Kasvonpiirteitä en ole nähnyt vielä läheltä, mutta kuulemma patsas on saman mittainen kuin mallinsa.

Seija Mäenpää on aina kuulunut Juha Miedon faneihin.­

Mäenpää kertoo aina fanittaneensa oman kylän urheilijalegendaa ja kannattaneensa patsashanketta alusta pitäen.

– Koulussa kirjoitin esitelmänkin Juha Miedosta. Koko suku tietää, että olen tänään täällä.