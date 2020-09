Kuvat: Juha Miedon patsas paljastettiin Kurikassa – tällainen on neljä metriä korkea Legenda

Kurikan hiihtäjäpatsas, kuvanveistäjä Pekka Jylhän toteuttama Legenda paljastettiin lauantaina Kurikan kaupungin keskustassa.

Kansanjuhlaan osallistui väkeä satamäärin, ja kaupungin kadut suljettiin jo hyvissä ajoin tilaisuutta.

Rennon oloinen sankari Juha Mieto saapui juhlapaikalle hevoskyydillä yhdessä kuvanveistäjä Pekka Jylhän kanssa.

Juhlapuheen tilaisuudessa pitää hankkeen puuhamies, Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila, joka on asunut nuorena Kurikassa ja käynyt siellä kansakoulun.

Mieto ja Legenda.­

Moninkertainen arvokisamitalisti Mieto on elävä legenda. Hänet muistetaan varsinkin yhdestä hopeasijasta, Lake Placidin olympiakisoista 17.2.1980, jolloin hän hävisi yhden sadasosasekunnin ruotsalaiselle Thomas Wassbergille.

Toinen legendaarinen kisa käytiin jo sitä ennen, vuoden 1976 Innsbruckin olympialaissa. Siellä Mieto auttoi kilpailijaansa Bill Kochia 50 kilometrin kisassa, kun Kochilla oli vaikeuksia päästä ylös pitkässä ylämäessä. Kurikan jätti työnsi hiihtäjää selästä niin pitkään, että tämän voimat palautuivat.

Mieto on saanut reiluudestaan myös tunnustusta: vuonna 1985 hänelle myönnettiin CIFP:n reilun pelin palkinto.

Palkinnon perusteluissa mainittiin juuri Kochin auttaminen sekä se, että Mieto kävi ensimmäisten joukossa onnittelemassa kilpaveljeään, kultamitalin voittanutta Thomas Wassbergia Lake Placidissa.

Miedon patsas on kuvanveistäjä Pekka Jylhän toteuttama.­

Myös Falunissa vuonna 1974 järjestetty hiihdon MM-kisa oli yksi Juha Miedon huippu-urheilu-uran erikoisista kohokohdista. Vesikeli oli hänen suosikkikelinsä, ja olosuhteet olivat 30 kilometrin kisassa täysin kohdallaan, mutta ruotsalainen Thomas Magnusson vei voiton Mietaan nenän alta. Magnussonilla olikin allaan lasikuitusukset.

Legendaarisen epäonnistumisen hän koki myös Salpausselän MM-kisoissa vuonna 1978. Kisan päätösmatkalla, 50 kilometrin hiihdossa Mieto oli jo kymmenen kilometrin kohdalla kolme minuuttia jäljessä kärjestä. Kotiyleisön pilkkahuutojen säestyksellä hän hiihti sukset jalassa saunaan.

Hiihtäjäpatsaasta on puhuttu Kurikassa pitkään, mutta Mieto ei itse ei ole suhtautunut ajatukseen aiemmin kovin suopeasti. Nyt hanke vietiin maaliin, kun patsaasta jätettiin kansalaisaloite vuonna 2017.

Patsashanke on rahoitettu kansalaiskeräyksellä.­

Hiihtäjäveistoksen tekijäksi valikoitui kuvanveistäjä Jylhä, joka voitti kesällä 2018 järjestetyn kutsukilpailun.

Jylhä sai inspiraationsa Legenda-patsaaseen juuri Salpausselän vuoden 1978 MM-kisojen 50 kilometrin matkalta otettu valokuva.

Patsaalla on korkeutta yhteensä neljä metriä. Patsaan alaosa on valaistu sisältäpäin metsänvihreäksi ja siinä näkyy metsässä kulkeva latu. Yläosa on hiottua pronssia.

Patsashanke on rahoitettu kansalaiskeräyksellä. Keräyksen hoiti urheiluseura Kurikan Ryhti.

Kansalaiskeräys oli Miedon toive, sillä hän ei halunnut, että kaupunki olisi käyttänyt siihen veronmaksajien rahaa.