Therese Johaug avautui kohtelustaan – saa yhä rankkaa kritiikkiä norjalaisilta: ”He luulevat, että keksin omia teorioita”

Therese Johaug kärsi 18 kuukauden kilpailukiellon vuosina 2016–2018.

Maastohiihdon supertähti Therese Johaug avautui maansa lehdistölle, kuinka kaikki norjalaiset eivät vieläkään usko hänen dopingkärynsä taustoja.

Johaug, 32, kärähti syksyllä 2016 klostebolista, joka on synteettinen anabolinen steroidi. Norjalaishiihtäjä oli kilpailukiellossa 18 kuukautta, huhtikuuhun 2018 asti.

Johaug on sanonut julkisuudessa, että käry johtui Trofodermin-huulirasvasta, jota hän käytti hoitamaan Italiassa vuoristoleirillä palaneita huuliaan. Johaug on vedonnut, ettei hän tiennyt Trofodermin-tuubin sisältävän kiellettyä ainetta.

Johaug kertoi tuoreimmalla YouTube-videollaan, kuinka rankkaa oli keskustella asiasta lehdistötilaisuuksissa.

– Istuin vain siellä ja kerroin totuuden, mutta tiesin, että on ihmisiä ja journalisteja, jotka eivät usko ja jotka luulevat, että keksin omia teorioita. Se oli henkisesti raskasta, Johaug sanoi videollaan norjalaisen Nettavisen-sivuston mukaan.

Norjan maastohiihtojoukkueen lääkäri Fredrik Bendiksen otti aikoinaan vastuun Johaugin kärystä. Hän on sanonut hankkineensa Johaugille voidetta apteekista, mutta ei kertomuksensa mukaan huomannut sen sisältävän klostebolia.

– Laaja enemmistö uskoo minua, mutta sitten on joitakin, jotka eivät usko. Yritän olla keskittymättä siihen, koska se aika on ohitse. Ja minulle tärkeintä on, että tiedän itse, mitä olen tehnyt, Johaug kommentoi aihetta Nettavisenille.

Johaugilla on selvä vastaus siihen, miksi hän saa kotimaassaan edelleen ajoittain rankkaakin kritiikkiä.

– En ole saanut viime aikoina palautetta tästä, mutta näin se vain menee. Jotkut ihmiset kannustavat ja kohtelevat hyvin ja sitten on ihmisiä, jotka ovat negatiivisia eivätkä tykkää persoonastani, Johaug totesi Nettavisenin haastattelussa.

Johaug kiinnosti mediaa, kun norjalaistähti palasi maailmancupin kisoihin kilpailukieltonsa jälkeen marraskuussa 2018.­

Johaug ei voinut 18 kuukauden kilpailukieltonsa vuoksi kilpailla esimerkiksi Pyeongchangin talviolympialaiset 2018.

Paluu laduille syksyllä 2018 oli kuitenkin lähes mykistävä. Johaug voitti Seefeldin MM-kisoissa 2019 kolme kultamitalia sekä viestihopean. Kaudella 2019–2020 norjalainen voitti maailmancupin kokonaiskisan.