Hiihdon maailmancupissa käytetään omaa koronasovellusta – Kerttu Niskanen ja ruotsalaishuiput eivät tienneet asiasta mitään

Kansainvälinen hiihtoliitto aikoo lanseerata oman koronapassin.

Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS) ottaa alkavaksi kaudeksi käyttöön niin sanotun koronapassin, uutisoi torstaina muun muassa ruotsalaislehti Expressen.

Kyse on puhelinsovelluksesta, johon maailmancupin kisoja kiertävien hiihtäjien tulee merkitä olinpaikkatietonsa sekä heille tehtyjen koronavirustestien tulokset. Kisakauden aikana maailmancupin urheilijat aiotaan testata kaksi kertaa viikossa.

Mikäli hiihtäjä ei ole täyttänyt sovelluksen tietoja asianmukaisesti, ei maailmancupin kisoihin ole Expressenin mukaan pääsyä.

Vaikka Expressen asiasta jo uutisoikin, urheilijoitaan FIS ei ollut asiasta vielä tiedottanut.

Suomen maajoukkuehiihtäjä Kerttu Niskanen, 32, ei ollut torstaina lainkaan tietoinen FIS:n suunnitelmasta.

– En ole kuullut mitään tällaisesta, Niskanen kommentoi puhelimitse IS:lle.

Niskanen kertoi, että naisten maajoukkue kokoontui Vuokattiin harjoittelemaan keskiviikkona.

– Leirin aikana kuullaan varmasti lisätietoja, ja sitten viimeistään kuun vaihteessa tiedetään enemmän, että mitä FIS on päättänyt tulevan kauden osalta, Niskanen arvioi.

Maailmancupin kauden on tarkoitus käynnistyä marraskuun lopussa Rukalla. Torstaina kisajärjestäjä Kuusamon Erä-Veikot ilmoitti, että kisat käydään ilman yleisöä.

Vaikka Niskanen ei vielä tiennyt FIS:n uudesta koronasovelluksesta, hän arveli, ettei se tuota hiihtäjille ongelmia. Maailman antidopingtoimisto (Wada) on jo pitkään vaatinut urheilijoilta tarkkoja sijaintitietoja.

– Olinpaikkatietojen merkkaaminen on arkipäivää, joten ei se ole enää stressitekijä. Jos tämä uusi sovellus on jotain vastaavaa, niin ei se ole ongelma varmasti kenellekään, Niskanen totesi.

Niskanen (numero 47) otti SM-hopeaa rullahiihdon 12 kilometrin väliaikalähtökisassa Vuokatissa 2. elokuuta. Kisan voitti Krista Pärmäkoski.­

Kaksinkertainen olympiahopeamitalisti on pyrkinyt valmistautumaan kauteen mahdollisimman normaalisti, vaikkei epävarmuustekijöitä muun muassa tulevan kisakalenterin suhteen voi täysin sivuuttaa.

– Tämä harjoituskausi on menty hetki kerrallaan. Fokus on säilynyt treenaamisessa, vaikka totta kai epävarma tilanne muistuttaa tuolla takaraivossa, ja poikkeuksellisesti on harjoiteltu vain kotimaassa.

Expressenin uutisessa myös ruotsalaishiihtäjät, kuten maan supertähti Charlotte Kalla, kertoivat Niskasen tapaan olevansa täysin tietämättömiä FIS:n koronapassista.

33-vuotias Kalla ihmetteli, miksi sijaintitiedot täytyy ilmoittaa uudella puhelinsovelluksella, koska hiihtäjät ilmoittavat ne muutenkin Wadaa varten.

– Jos se helpottaa Kansainvälistä hiihtoliittoa järjestämään turvallisia kilpailutapahtumia, sitten se on tervetullut sovellus, Kalla kuitenkin totesi Expressenille.

Kallan kanssa samoilla linjoilla oli Ruotsin mieshiihtäjistä 31-vuotias Calle Halfvarsson.

– Jälleen yksi uusi toimenpide lisää. Minulla on aina hieman vaikeuksia tämmöisten asioiden kanssa. Ymmärrän kuitenkin, että on oltava varovainen, joten otan tästä kopin, Halfvarsson lupasi.