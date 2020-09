Maastohiihdossa muhii ilmiriita! Harri Kirvesniemi lataa kovaa tekstiä voidesekoilusta

Pikavauhdilla masinoidussa fluorivoidekiellossa on monta kipukohtaa jääviysasioista lähtien.

Kansainvälisen Hiihtoliiton FIS:n asettama fluorivoiteiden käyttökielto on astumassa voimaan ensi kaudella kaikissa sen alaisissa kilpailuissa.

Rivakasti valmisteltu päätös on kuumentanut tunteita hiihtoväen keskuudessa.

Tilanne on epämääräinen, sillä voiteiden valvontaan tarkoitettujen testausmenetelmien kehittely on vielä pahasti kesken.

FIS tiedotti tällä viikolla, että kansainvälisille lajiliitoille suunnatut testauslaitteiden testipäivät siirrettiin syyskuulta lokakuulle. Maailmancupkauden on määrä alkaa marraskuussa.

Ilta-Sanomien maastohiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi pitää FIS:n pikavauhtia masinoitua fluorikieltoa perin kummallisena. Hänen mukaansa päätöksen lykkäämiselle olisi lukuisia järkiperusteita.

– Täysin käsittämätöntä, että ensin lätkäistään kielto ja sitten aletaan suunnitella, miten sitä voi valvoa. Jo nyt tiedetään, että toimivaa testilaitteistoa ei saada kohtuu hinnalla riittävästi, eikä niitä pystyttäisi käyttämään muualla kuin kaikkein suurimmissa kansainvälisissä kilpailuissa, hän toteaa.

Mika Venäläinen ahkeroi Suomen suksihuollossa viime vuonna. Kuvituskuva.­

Suomalaiset väline- ja voidevalmistajat toimittivat syyskuun alussa Hiihtoliitolle esityksen, jossa pyydettiin, ettei FIS:n fluorivoidekieltoa sovellettaisi tulevalla kaudella kansallisissa hiihtokilpailuissa.

Suksivalmistaja KSF Sport Oy:n toimitusjohtaja Kirvesniemi vahvistaa allekirjoittaneensa kyseisen asiakirjan.

– Raapustin ilomielin nimeni siihen paperiin, kun testaus on tuossa vaiheessa, mitä se nyt on.

Suomen Hiihtoliitto tiedottikin perjantaina tekevänsä kotimaista kilpailutoimintaa koskevan fluorivoidepäätöksen lokakuun aikana. Hiihtoliitto pyrkii vaikuttamaan FISiin niin, että kieltoon saataisiin vuoden siirtymäaika.

Harri Kirvesniemi otti voimakkaasti kantaa maastohiihdossa vellovaan voidekeskusteluun.­

Kotimaan kilpailuihin on väläytelty aiemmin fluorivoiteet kieltävää suositusta. Historia ei tunne montaa tapausta, jossa kilpaurheilu ja vapaaehtoiset suositukset keskustelisivat toistensa kanssa kovinkaan hedelmällisesti.

Sääntöjenrikkojat ovat aina askeleen edellä.

– Jos fluorikielto tulee, sen jälkeen ei hiihdetä kauaa nykyisillä, fluorittomilla voiteilla – se on täysin varma juttu. Fluorivoiteiden tilalle kehitetään korvaavia tuotteita, jotka voivat olla fluorivoiteita huomattavasti myrkyllisempiä.

Kirvesniemi ei tosin ole vakuuttunut, että aukotonta testauslaitteistoa saataisiin näin nopealla aikataululla myöskään kansainvälisiin kinkereihin.

– Tulevina vuosina käydään lukuisia oikeustaisteluita ja kisojen tuloslistoja tullaan muokkaamaan, sillä suksista alkaa tulla aivan varmasti hylkäyksiä.

Voidekieltoa ja sen toimeenpanemista käsitellään FIS:n hallituksen kokouksessa lokakuun alussa.

Suomen edustaa kokouksessa Martti Uusitalo, joka on voiteita valmistavan Vauhti Speed Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Martti Uusitalon rooli puhuttaa hiihtopiireissä. Arkistokuva.­

Uusitalon rooli on kuohuttanut hiihtopiireissä, sillä Vauhdin tiedetään panostaneen fluorittomien voiteiden kehittämiseen.

– On päivänselvää, että kaikissa FIS:n päättävissä elimissä olevien ihmisten olisi jäävättävä itsensä sekä asioiden edistämisestä että päätöksenteosta, jos heillä on yhteyksiä voide- tai välinevalmistajiin. He voivat toimia asiantuntijoina, mutta eivät valmistelijoina, Kirvesniemi lataa.

IS tiedusteli jääviysasiaa Uusitalolta.

Martti Uusitalo, koetko olevasi jäävi valmistelemaan tai päättämään fluorikieltoasiaa FISin hallituksen kokouksessa voidefirma Vauhdin hallituksen puheenjohtajana?

– En ole ollut fluorikiellon valmistelutyössä millään lailla mukana. Olen jäävännyt itseni edellisissäkin kokouksissa kyseisen asian käsittelyssä, ja jäävään jatkossakin.

– Korostan, ettei minulla ole ollut mitään roolia fluorikiellossa. Ehdotus tuli alun perin Ruotsin Hiihtoliitolta, enkä ole ollut mukana valmistelutyössä tai vienyt asiaa muutenkaan eteenpäin.