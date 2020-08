Therese Johaugilta erikoinen selitys ylirasittumisepidemiaan – ”Sitä on ollut niin paljon”

Hiihtäjätähti kipeytti polvensa laskeutuessaan jyrkiltä tuntureilta.

Kesäkuussa myös 10 000 metrin ratajuoksussa kovalla ajalla 31.40,69 säväyttänyt Therese Johaug viettää tällä hetkellä harvinaista aikaa, sillä hiihtäjätähti kertoi sunnuntaina oslolaislehti Verdens Gangissa harjoittelevansa vain joka toinen päivä ja silloinkin hyvin rauhallisesti.

Johaug oli yksi monista Norjan kovista naishiihtäjistä, jotka jäivät erilaisten vaivojen vuoksi pois Toppidrettsveka-nimisestä kolmen päivän rullahiihtotapahtumasta 20.–22. elokuuta. Johaug kertoi harjoitelleensa kesän aikana niin paljon ja myös niin uusilla ärsykkeillä, että hänen elimistönsä ajautui lopulta alipalautuneeseen tilaan.

Yhdeksi selitykseksi hän tarjoaa VG:ssä hieman yllättäen koronavirusta, joka on estänyt esimerkiksi harjoitusleirimatkat ulkomaille ja pitänyt matalan harjoituskuormituksen matkapäivien määrän hyvin pienenä. Esimerkiksi Johaugin suunnittelema leirimatka Coloradoon USA:han peruuntui.

– Urheilijat ovat siis harjoitelleet normaalia enemmän kotona, ja he ovat harjoitelleet selvästi enemmän kuin yleensä, koska heillä on ollut siihen aikaa. Sitä on ollut niin paljon enemmän kuin tavallisesti, Johaug kertoi uuden Youtube-kanavansa lanseeraustilaisuudessa sunnuntaina.

Hänen lisäkseen kovatasoisesta rullahiihtotapahtumasta jäivät ylirasituksen vuoksi pois Maiken Kaspersen Falla ja Ragnhild Haga. Ingvild Flugstad Östbergiä vaivaa rasitusmurtuma, Heidi Weng oli flunssassa.

Johaug kertoo VG:ssä myös, että hänen raju vaellusmatkansa Lofooteilla on maksanut hintaa. Pisimmälle vaelluspäivälle erittäin vuoristoisessa maastossa tuli mittaa 8,5 tuntia.

– Koska tuntureilta piti tietysti myös laskeutua alas, tunsin ne iskut jaloissani toden teolla, varsinkin polvissa, sanoo 32-vuotias supertähti, joka kuin ihmeen kaupalla ei ole koskaan voittanut henkilökohtaista olympiakultaa.

Johaug palaa normaalirutiineihin harjoittelussaan vasta, kun pitää varmana, että on palautunut ylikuormituksesta.

