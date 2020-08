Miksi Iivo Niskasen kohuttu juoksuaika ei näy tilastoissa? Näin selittää asiantuntija

Suomen virallinen reittimittaaja uskoo Iivo Niskasen juosseen hieman alimittaisen matkan, mutta pitää aika silti aivan erinomaisena.

Suomen kestävyysjuoksupiirit intoutuivat viikonloppuna keskustelemaan hiihtokuningas Iivo Niskasen juoksukunnosta sen jälkeen, kun kaksinkertainen olympiavoittaja oli lauantaina Suonenjoella tykittänyt Niilon kymppi -nimisessä 10 kilometrin maantiejuoksussa hurjan ajan 30.39.

Tilastokelpoisena aika olisi kyseisellä matkalla kirkkaasti kuluvan kauden ykkönen Suomessa.

Niskasen epäonneksi aika ei kuitenkaan ole tilastokelpoinen, sillä reitiltä puuttui maailman yleisurheilun kattojärjestön World Athleticsin sertifioima pituusmittaus, jonka tässä tilanteessa olisi tehnyt Suomen urheiluliiton valtuuttama mittaaja.

– Jos reitti olisi virallisen menettelyn kautta mitattu, minun pitäisi tietää siitä, koska olen tällä hetkellä Urheiluliiton maantiereittien mittausvastaava. Mittauksista tehtävät dokumentit tulevat minulle, kertoo tunnettu juoksuvaikuttaja Tuomo Salonen.

Salonen kertoo, ettei tiedä Niilon kympin tarkkaa mittaa, mutta arvioi sitä yleisen kokemuksen perusteella:

– On tyypillistä, että kun mittaus tehdään vaikka karttapalvelun tai GPS:n tai kalibroimattoman pyörämittarin avulla, reitti jää aavistuksen ilmoitettua lyhyemmäksi.

Virallisessa mittauksessa käytetään kalibroitua pyörämittaria.

Järjestäjän edustaja arvioi viikonloppuna netin kestävyysjuoksuaiheisessa keskustelussa heitoksi korkeintaan ”metrin pari suuntaan tai toiseen”, mutta myönsi, ettei mittausta ollut tehty tilastokelpoisuuden vaatimusten mukaisesti.

Kotimaiseen eliittiin keskimatkoilla pitkään kuulunut juristi, yleisurheilumanageri Salonen painottaa, että Niskasen aika on kaikissa tilanteissa toisen urheilulajin menestystä havittelevalle urheilijalle erinomainen.

– Hän on todennäköisesti juossut 9,9-alkuisen määrän kilometrejä eli noin 3.10 minuutin kilometrivauhtia. Se kertoo olennaisen kaverin anaerobisesta kestävyydestä. Ja kun miehellä on jalometallia kaapissa jo tuon verran, niin tuskin tämä hänelle maailmanloppu on.

Niskanen oli viime kesänä Helsinki City Runin puolimaratonilla 1.11:n vauhdissa, kunnes reittiopastus petti ja mies kääntyi väärälle uralle. Salonen arvioi lauantain ajasta Niskasen olevan kovemmassa juoksukunnossa kuin vuosi sitten.

– On todella hienoa, että Iivo haluaa käydä juoksutapahtumissa ja on asiasta innostunut. Seuraavaksi sitten vain mukaan sellaiseen kilpailuun, että saadaan sieltä virallinen aika verrattavaksi.

Hiihtäjät ovat tyypillisesti tarkistaneet juoksukuntoaan erityisesti 3 000 metrin matkalla, joka tarjoaa oivan tilaisuuden testata maksimaalista suorituskykyä ja ahdistuksensietoa. Niskanen juoksi tällä matkalla kesällä omassa testissään ajan 8.28, joka virallisessa kilpailussa tehtynä jäisi Suomen kausitilastossa niukasti kymmenen parhaan ulkopuolelle.