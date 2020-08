Huumekohussa rypevän Petter Northugin tunteva suomalaishiihtäjä: ”Ei tullut yllätyksenä”

Petter Northug (vas.) on Heikki Korpelan tuttava.

Lähemmäs huippua hiihdossa tähyilevä Heikki Korpela tutustui Petter Northugiin vuonna 2016.

Kempeleläishiihtäjä Heikki Korpela tuntee entisen huippuhiihtäjän Petter Northugin, jonka sekoilut päihteiden kanssa ovat tällä hetkellä iso puheenaihe.

– Voin sanoa, että jollakin tavalla tunnen hänet. Täytyy toivoa, että hän saa asiat käsiteltyä. Harmillinen tapaus, Korpela sanoi puhelimitse Ilta-Sanomille.

Northugia epäillään Norjassa nyt ylinopeudesta, ajamisesta huumausaineiden vaikutuksen alaisena sekä huumausaineiden hallussapidosta.

Perjantaina pitämässään lehdistötilaisuudessa Northug kertoi, että poliisi löysi pidätyksen yhteydessä hänen autostaan käteistä rahaa 40 000 Norjan kruunua eli noin 3800 euroa. Kotietsinnässä Northugin asunnosta löytyi kokaiinia ja unilääkkeitä.

Northug myönsi, että hänellä on vakava alkoholi- ja huumeongelma.

– Tuollainen kohu ei loppujen lopuksi tullut kovin suurena yllätyksenä. Onhan niitä huhuja ollut hänen elämäntyylistään. Ainahan tuollainen tietenkin hetkellisesti yllättää, Korpela tuumi.

Northug kuuluu hiihdon historiassa menestyneimpiin mieshiihtäjiin. Hän on voittanut kaksi olympiakultaa, 13 MM-kultaa ja viisi muuta arvokisamitalia.

Korpela, 29, tutustui Northugiin nelisen vuotta sitten.

– Vuonna 2016 autoin Iisalmen puistohiihtojen järjestelyissä ja hommasin hänet sinne mukaan. Siinä samassa yhteydessä tutustuttiin. Aina jutellaan, kun nähdään, mutta ei meitä silti varmaankaan kavereiksi voi sanoa.

Heikki Korpela on SM-hopeamitalisti 50 kilometriltä.

Korpelan mielestä Northug on loistotyyppi silloin, kun ei käytä mitään päihteitä.

– En ole juhlimiselämässä häneen juuri tutustunut, mutta muuten hänestä on jäänyt sellainen kuva, että viisas, sympaattinen ja miellyttävä kaveri. Sellaista jännityksenhakuisuutta hänessä on toki ollut, mutta se on ollut varmasti muillakin tiedossa, Korpela kuvailee Northugia.

– Kun huumeetkin ovat tulleet mukaan, se yllättää. Tuntuu uskomattomalta ajatella, että joku aktiivihuippuhiihtäjä käyttäisi huumeita.

Northug, 34, on ollut todella iso tähti vuonomaassa.

– Northug on Norjassa suunnilleen samanlaisessa asemassa kuin suurin rokkitähti Suomessa. Tuollaiselle supertähdelle uran lopettaminen ei varmasti ole helppoa, Korpela tuumii.

Korpela lähti Norjaan harjoittelemaan toukokuussa 2016. Hän on ollut ammattilaishiihtäjä siitä asti.

– Hiihto on Norjassa niin valtavan iso laji. Olen suurimman osan vuodesta Norjassa.

Korpela toivoo, että ensi vuonna hiihdon MM-kisat pystyttäisiin järjestämään suunnitelmien mukaisesti Saksan Oberstdorfissa.

Vuonna 2018 Taivalkoskella vain Iivo Niskanen löi Korpelan, kun hiihdettiin 50 kilometrin Suomen mestaruudesta.

– Se 50 kilometrin SM-hopea on ehdottomasti mieleenpainuvin saavutus tähän mennessä.

Korpelalla on SM-hopeaa myös parisprintistä.

– Monenlaisia yllättäviä muutoksia voi tulla, mutta pääsy MM-kisoihin on tavoite ensi vuodeksi. 30 ja 50 kilometriä ovat olleet parhaita matkojani, mutta tänä kesänä olen panostanut vahvasti 15 kilometrille, Korpela kertoi.