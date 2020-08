Onko tässä enää mitään tolkkua ja miten näistä treenimääristä voi palautua? Norjalaistähti kertoi mielipuolisista päivistään

Etenkin sprinttihiihtoa hallinnut Johannes Hösflot Kläbo janoaa menestystä kaikilta kisamatkoilta.

Maastohiihdon norjalainen supertähti Johannes Hösflot Kläbo avasi kesäharjoitteluaan kotimaansa lehdistölle.

23-vuotias Kläbo on hallinnut maastohiihtoa viime vuodet etenkin lyhyillä matkoilla. Pyeongchangin talviolympialaisissa 2018 Kläbo voitti kolme kultaa: sprintissä, parisprintissä sekä viestissä.

Kläbo sanoi norjalaiselle Dagbladetille harjoitelleensa kesällä äärimmäisen kovaa haastaakseen myös pidemmillä matkoilla venäläisen Aleksandr Bolshunovin. Niin ikään 23-vuotias Bolshunov voitti viime kaudella maailmancupin kokonaiskilpailun ja normaalimatkojen cupin.

Kläbo kertoo harjoitelleensa heinäkuun viimeisellä viikolla eräänä päivänä yhteensä kymmenen tuntia.

Harjoituspäivä alkoi aamulla kello 5 viiden tunnin juoksulla. Sen jälkeen Kläbo lepäsi viisi tuntia, jonka jälkeen vuorossa oli viisi tuntia rullasuksihiihtoa.

Kaiken lisäksi trondheimilainen oli edellispäivänä treenannut seitsemän tuntia. Yhteensä Kläbon kerrotaan matkanneen lenkkareilla ja rullasuksilla noiden kahden päivän aikana 250 kilometriä.

– En tiedä onko se epänormaalia, mutta en ole koskaan aiemmin treenannut näin. Vaikka minulla on joka kesä ollut jaksoja, jolloin olen harjoitellut määrällisesti ja ajallisesti todella paljon, Kläbo pohti Dagbladetille.

Tammikuun 19. päivä Aleksandr Bolshunov (keskellä) voitti Nove Mestossa 15 kilometriä perinteisellä ennen norjalaisia, Johannes Hösflot Kläboa (oik.) sekä Simen Hegstad Krügeriä.

Kläbolta kysyttiin, osoittaako tämä, että hän aikoo todella haastaa Bolshunovin pitkillä hiihtomatkoilla.

– Kyllä, mutta pahinta on, että jos Bolshunov on harjoitellut kymmenen tuntia päivässä, hän on luultavasti juossut ja hiihtänyt kaksi kertaa nopeammin. Mutta ehkä pitkällä tähtäimellä – sitä tahdon ja sitä varten treenaan, Kläbo vastasi.

Kläbon harjoituskaveri Norjan sprinttimaajoukkueesta, Erik Valnes, kertoi olevansa vaikuttunut Kläbon treenihaluista.

– Se oli aika äärimmäistä. Hän veti kaksi viiden tunnin treeniä yhdessä päivässä. Minä treenasin viisi ja puoli tuntia rullasuksilla, ja sitten olin vakaasti makuuasennossa loppupäivän, 24-vuotias Valnes ihmetteli.

Valnes vertaa, että normaalisti hiihtäjät harjoittelevat kesällä kolme, neljä tai viisi tuntia päivässä – jaettuna kahdeksi harjoituskerraksi.

Tammikuun 26. päivä Oberstdorfin maailmancupin sprintissä norjalaiset ottivat kolmoisvoiton: vasemmalta Pål Golberg, Kläbo sekä Erik Valnes.

Jos maastohiihtokausi päästään koronaviruksen piinaamina aikoina aloittamaan kalenterin mukaisesti, ensimmäiset merkit norjalaisten iskukyvystä saadaan marraskuun lopussa.

Maailmancupin pitäisi alkaa Kuusamosta 27.–29. marraskuuta, jolloin Rukalla on tarkoitus hiihtää sprinttikilpailu, 10 kilometriä perinteisellä sekä 10 kilometriä vapaalla.

Kläbon on myös tarkoitus hiihtää Helsingin uusitulla Olympiastadionilla tammikuussa järjestettävässä Helsinki Ski Weeks -tapahtumassa.