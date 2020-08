Kerttu Niskanen ja Juho-puoliso lensivät häihinsä helikopterilla Helsingistä - "Ikimuistoinen päivä"

Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen matkustivat häihinsä helikopterilla.

Maastohiihtäjät Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen menivät naimisiin viime lauantaina Vieremällä, Pohjois-Savossa.

Juhlapaikkana olleelle kauniille maatilalle oli kutsuttu hääparin läheisimmät ystävät ja sukulaiset, eli paikalla oli myös Kertun pikkuveli, olympiavoittaja Iivo Niskanen. Vieraita oli saapunut yhteensä noin 50.

Kerttu Niskasen mukaan koronavirusaika ei vaikuttanut juhlien kokoon. Päivästä saatiin juuri sellainen, josta hääpari oli unelmoinut.

– Täydelliset hääjuhlat, ikimuistoinen päivä. Hääjuhlat olivat meidän näköisemme, sellaiset maalaisromanttiset. Hieno päivä, ja sattui hieno ilmakin. Vihkiminen oli ulkona, iloinen Niskanen kertoi puhelimitse maanantaina, kaksi päivää juhlien jälkeen.

Parin vihki avioliittoon vieremäläinen pappi. Hääpari onnistui yllättämään vieraansa iloisesti heti juhlien alussa. Se saapui juhlapaikalle helikopterikyydillä.

– Varmaan mieleenpainuva kokemus myös vieraille. Olimme olleet edellisen päivän rentoutumassa Helsingissä, josta lensimme juhlapaikalle helikopterilla. Lento kesti pari tuntia, Niskanen kertoi.

Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen saapuivat hääpaikalle ilmateitse.

Niskanen ja Mikkonen viettivät häitä edeltäneen yön helsinkiläisessä hotellissa. He julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa he kilistivät huoneessaan kuohujuomalaseja kylpytakit yllään.

Niskanen ei halunnut avata hääjuhlien sisältöä ja tarjoiluja julkisesti kovin tarkasti, mutta hänen iloisuutensa vielä pari päivää juhlien jälkeenkin kertoi onnellisuudesta.

– Kyllä täytyy sanoa, että oli hyvät ruuat – ja juhlat ylipäätään.

Niskanen, 32, ja Mikkonen, 29, ovat olleet yhdessä vuodesta 2005 lähtien, eli ”suuren osan elämästään”, kuten Niskanen sanoi.

He tutustuivat toisiinsa Vuokatissa hiihdon parissa. He menivät kihloihin 2010 Vuokatissa, jossa he ovat asuneet pitkään.

Viime vuonna pariskunnan välit tiivistyivät myös ammatillisesti, kun Mikkonen rupesi Niskasen henkilökohtaiseksi valmentajaksi – oman hiihtouransa ohella.

Lauantaina hääjuhlien jälkeen tuore aviopari majoittui Vieremällä, josta se poistui sunnuntaina huomattavasti arkisemmin kuin oli sinne saapunut: autokyydillä.

Tuore aviopari odottelee myös häämatkaa, vaikka reissu ei ole aivan heti ajankohtainen.

– Varmaan se häämatka jää ensi kevääseen, kauden jälkeen, jos silloin pystyy reissaamaan. Nyt on tarkoitus palata taas treenien pariin, Niskanen sanoi.

Hääjuhlat eivät luonnollisesti sotkeneet huippu-urheilijoiden arkea. Kaikki oli suunniteltu ja aikataulutettu huolella.

Ennen juhlajärjestelyitä ohjelmassa oli ollut niin tiivis ja hyvä harjoitusjakso, että häävalmisteluihin pystyi varaamaan aikaa hyvällä omallatunnolla.

Maastohiihdon maailmancup-kauden avaus on ohjelmassa marraskuun lopulla Rukalla, mikäli koronavirustilanne sen sallii. Viime kausi jouduttiin lopettamaan kesken maaliskuun alussa, kun virus levisi maailmalla.

Tulevan kauden huipennus on näillä näkymin helmi-maaliskuussa 2021 Oberstdorfissa järjestettävät MM-kisat.

Kerttu Niskanen on saavuttanut urallaan tähän mennessä kaksi olympiahopeaa ja kaksi MM-pronssia.

Hopeat irtosivat Sotshin olympiakisoissa 2014 parisprintissä ja viestissä. Molemmat MM-pronssit ovat viesteistä: Falunissa 2015 ja Lahdessa 2017.

Myös Niskasen aviomies Mikkonen on kovatasoinen hiihtäjä. Mikkonen menestyi aikoinaan nuorten MM-laduilla. Hän debytoi aikuisten arvokisoissa Sotshin olympiakisoissa 2014.