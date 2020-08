Kerttu Niskanen meni naimisiin, urheilutähdiltä virtaa suloisia onnitteluja – Kaisa Mäkäräinen: ”Oi! Ihanaa”

Huippuhiihtäjä Kerttu Niskanen on mennyt naimisiin pitkäaikaisen miesystävänsä Juho Mikkosen kanssa.

Huippuhiihtäjä Kerttu Niskanen on mennyt naimisiin. Hän julkaisi omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän on pukeutunut hääpukuun ja on nousemassa matalalle kalliolle komeissa maalaismaisemissa miehensä Juho Mikkosen avustuksella.

Myös Mikkonen julkaisi saman kuvan omalla Instagram-tilillään. Kommenttikentässä pariskunta sai onnitteluita lukuisilta huippu-urheilijoilta.

– Ja ihana niin ihana kuva, hiihtäjä Krista Pärmäkoski kommentoi.

– Oi! Ihanaa! Onnittelut! uransa keväällä lopettanut ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen kirjoitti.

Onnittelijoihin lukeutuivat myös maajoukkuehiihtäjä Anne Kyllönen, ampumahiihtäjä Mari Eder, pika-aituri Nooralotta Neziri ja hiihdon olympiavoittaja, Kerttu Niskasen veli Iivo Niskanen.

Niskanen ilmoitti kuvan yhteydessä päivämäärän 8.8.2020, joka oli lauantai. Päivämäärän perään hän oli lisännyt sydämen kuvan.

Suomen kärkihiihtäjiin lukeutuva Niskanen, 32, on saavuttanut urallaan kaksi olympiahopeaa ja kaksi MM-pronssia.

Juho Mikkonen Sotsin olympialaisten sprinttihiihdon karsinnoissa 2014.

Hänen pitkäaikainen kumppaninsa ja tuore aviomiehensä Mikkonen, 29, on myös maastohiihtäjä. Mikkonen on entinen nuorten MM-hiihtojen mitalisti, joka debytoi aikuisten arvokisoissa 2014 Sotshin talviolympiakisoissa. Mikkonen on sen jälkeen kilpaillut maailmancupissa mutta hiihtänyt kärkisijoille lähinnä kansallisella tasolla.

Mikkonen on toiminut viime aikoina lisäksi Niskasen henkilökohtaisena valmentajana.

Kerttu Niskanen ja Juho Mikkonen Linnan juhlissa 2017.